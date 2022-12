Voormalig Filipijnse communistenleider Sison overleden in Utrecht

De Filipijnse communistenleider José Maria Sison (1939-2022) is zaterdag in Utrecht overleden. Dat meldt zijn partij, de Communistische Partij Filipijnen (CCP) aan persbureau AFP. Sinds de jaren 80 was Sison in Nederland in ballingschap.

Sison stichtte in 1969 de CCP, waaruit de rebellenbeweging New People’s Army (NPA) ontstond. Hij was de leider van de guerrillagroep tot 1977, toen hij werd opgepakt. Volgens de EU en de Verenigde Staten is de NPA-CCP een terroristische beweging. Sison was ook na zijn vlucht nog betrokken als adviseur bij de NPA-CCP.

Volgens het Filipijnse ministerie van Defensie was Sison het „grootste struikelblok voor vrede op de Filipijnen”. De NPA is nog steeds actief in het land, al schat de regering in dat er nog maar tweeduizend guerrilla’s over zijn die vanuit de jungle en het platteland strijden voor een communistische revolutie. Op het hoogtepunt van de NPA waren dat er meer dan tien keer zoveel.

Sison werd vrijgelaten in 1986, waarna hij naar Nederland vluchtte. Politiek asiel kreeg hij in eerste instantie niet, omdat hij nog banden met terroristische organisaties zou hebben. In 1996 werd besloten dat Sison mocht blijven omdat hij levensgevaar zou lopen bij terugkeer naar de Filipijnen.

