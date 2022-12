Seks en wetenschap

Introducing: Come As You Are Deze podcast luister je ook in onze app

„Ik had altijd veel plezier met mezelf, maar nu heb ik al zes maanden niet gemasturbeerd. Ik herken mezelf niet: ik ben moe en niet horny.” In Come as you are beantwoordt psycholoog en therapeut Emily Nagoski vragen over seksuele gezondheid aan de hand van wetenschappelijke onderzoeken.

Zo legt ze in aflevering één het ‘duel control-model’ uit, dat beschrijft hoe ons brein seksuele informatie verwerkt. En in aflevering vijf leer je dat je brein zorgt voor het orgasme, of voor het uitblijven ervan. Elke week een thema – ‘De anatomieles die je nooit hebt gehad’ en ‘Hoe opwinding echt werkt’ – met nieuwe wetenschappelijke inzichten. De acht afleveringen samen vormen een moderne gids over seksuele gezondheid.

Come As You Are, 8 afl. van zo’n 40 min, Pushkin Industries.