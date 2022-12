Mijn trein stopt vanwege een suïcidaal persoon langs het spoor. Een jonge conducteur klimt uit de trein en overhandigt na enige tijd een tienermeisje veilig aan de politie.

Door de intercom klinkt met bevende stem dat we de weg vervolgen maar dat ze niet beschikbaar is voor dienstverlening. Het is de eerste keer en de schrik zit erin.

Na twee minuten opnieuw de intercom, nu op ferme toon: „Wil iedereen die zo respectloos foto’s en video’s gemaakt heeft, die meteen verwijderen?”

