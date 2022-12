Rutte IV: kun je 'nee' verkopen na heel veel 'ja'?

Toen kabinet-Rutte IV begon, bleek al snel uit het coalitieakkoord dat geld de oplossing was geweest voor politiek ingewikkelde kwesties. Klimaat een lastig onderwerp? Hier, een fonds van 35 miljard. Stikstof een probleem? Nog een fonds, met 25 miljard.

Maar wat als geld, of een gebrek daaraan, juist het probleem wordt? En wat als een kabinet dat al jaren ja zegt tegen miljardencompensatie - aan coronasteunpakketten, aan verlaging van energiebelasting, aan verlaging van accijnzen, aan een prijsplafond voor hoge energiekosten – ineens nee moet zeggen?

In deze aflevering van Haagse Zaken vertellen Marike Stellinga en Rik Rutten over de miljarden die het kabinet uit kán geven, omdat het economische en financiële plaatje gunstig is. En over de eindigheid daarvan – en wat ons dan te wachten staat. Bezuinigen, belastingen verhogen of de staatsschuld laten oplopen.

