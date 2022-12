Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Voordat ik het wist stond ik weer iemand te mansplainen hoe je dingen moest doen. Mijn hoogzwangere vriendin was vastberaden na de vorige moeizame lange bevalling die in keizersnee eindigde dit keer beter voorbereid te zijn. Ik hoorde het mezelf zeggen. „Je moet gewoon de controle loslaten. Je moet gewoon die onderstroom vinden en dan gaat het allemaal vanzelf. Dan pers je dat kind er zo uit.”

Loepzuiver voorbeeld van het hedendaagse ‘je moet gewonisme’. ‘Je moet gewoon wat rustiger ademen’. Of ‘je moet gewoon deze podcast luisteren dan val je zo in slaap’. Alsof mensen met hyperventilatie of insomnia dan reageren met ‘Jeetje, dank je wel. Zo simpel. Dat wist ik niet.’

Je moet gewoon. Ook vanuit het ziekenhuis hoor je dat vaak. Leef gewoon wat gezonder, dan zijn die wachtlijsten zo weg. Vorige week werd in een stuk over leefstijl in deze krant voor de zoveelste keer geopperd dat wanneer voeding in het geneeskundecurriculum wordt gedoceerd en de medisch specialist van de toekomst patiënten van advies kan voorzien dat dan wél tot duurzame gedragsverandering leidt. Zou het? Dokter: je moet gewoon bewegen en minder eten. Patient: echt? Waarom heeft niemand mij dat eerder verteld?

‘Je moet gewoon’. Willen we empathischer en realistischer worden zouden we die drie woorden eens moeten schrappen. Maar die onnozele onschuldige doenerigheid die erachter schuil gaat zit erg diep. We zijn de hele dag druk met goedzakkerig problemen oplossen, met advies, therapie, cursussen, coaching en counseling. Persoonlijkheden van kinderen zijn te kneden in het basisonderwijs met allerlei trainingen. Goed ouderschap valt te onderwijzen. Wist u dat zelfs het temperament van het jonge kind veroorzaakt wordt door de opvoedstijl van de ouders?

Laatst verscheen er een gewichtig wetenschappelijk artikel over de associatie tussen de bedtijdgewoontes en het temperament van het kind. Wat blijkt? Ouders die zogeheten ‘actieve rituelen’ beoefenen (lees rondjes rijden in de wandelwagen, of in de auto, wiegen, flesjes geven) zijn geassocieerd met wat de auteurs eufemistisch ‘uitdagend’ temperament noemen. Terwijl ouders die alleen een liedje zingen veel rustigere kinderen creëren. En rustigere kinderen maakt betere burgers, leerlingen, werknemers en patiënten.

De meest overschatte wetenschapper aller tijden, Sigmund Freud, zoog ooit uit zijn duim dat elke gedraging, angst, woede of andere karakterfout het gevolg is van de ouders. Met grootschalige studies probeert men sindsdien te proberen Freuds gelijk te bewijzen. Tevergeefs. In het boek The Nurture Assumption van Judith Rich Harris beschrijft ze alle onderzoeken die moesten concluderen dat ouders verrassend weinig in de melk te brokkelen hebben. Het wordt met name problematisch wanneer men de persoonlijkheden van zussen en broers onderzocht. Kinderen die in exact hetzelfde huishouden opgroeiden, met precies dezelfde ouders, met dezelfde opvoedstijl, cultuur, religie, rijkdom, armoede, opleidingsniveau, zouden dan toch vreselijk veel op elkaar moeten lijken. En toch zie je vaak verrassend weinig overeenkomsten tussen zussen en broers.

Het is juist vaak andersom, schrijft Harris. Ouders passen hun opvoedstijl aan aan het kind. Tegen het ene kind zeg je welterusten en hij slaapt. Je maakt jezelf wijs dat dat door jouw geweldige opvoedstijl komt. De tweede is hetzelfde, slaapt makkelijk in. Net op het moment dat je overweegt een coachingskliniek te beginnen om anderen te leren hoe je kinderen helpt in slaap te vallen wordt de jongste geboren, die je tot wanhoop drijft en met wie je de hele nacht uitgeput rondjes loopt tot hij eindelijk in slaap valt. Zou zijn temperament en persoonlijkheid het gevolg zijn van die rondjes in de wandelwagen? Of de oorzaak?

‘Ouders moeten gewoon een liedje zingen’, lijken de auteurs van het paper te concluderen. Je moet gewoon. Het is niet alleen uiterst onbehulpzaam. Het is ook nog eens zonder overtuigend wetenschappelijk bewijs. Maar misschien is het nog erger: het suggereert dat wanneer jouw kind niet slaapt, niet eet, anderen pest, bijt of slaat dat dat jouw eigen stomme schuld is. Je moest gewoon een liedje zingen, fluistert de wetenschap. Zo simpel is het.

De vriendin had overigens weer een moeizame bevalling. De onderstroom was weer nergens te bekennen. Natuurlijk niet. Het maakte niet uit wat ik zei, of wat zij probeerde. Kinderen bepalen hun eigen pad. Vanaf dag één.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.