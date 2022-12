Iraanse actrice Alidoosti gearresteerd vanwege steun voor protest

De Iraanse autoriteiten hebben zaterdag Taraneh Alidoosti, een van de bekendste actrices van het land, gearresteerd omdat zij steun zou hebben uitgesproken voor het inmiddels maanden durende protest tegen het Iraanse regime. Volgens staatspersbureau IRNA zou Alidoosti „ongefundeerde” claims hebben gedaan en „provocerend materiaal” hebben gedeeld.

Een week geleden plaatste de actrice een Instagrampost waarin ze steun uitsprak voor de eerste persoon die door de Iraanse autoriteiten werd geëxecuteerd vanwege zijn rol in de protesten. Of de Iraanse autoriteiten haar hebben aangehouden vanwege die post, is niet duidelijk.

De 38-jarige Alidoosti werkte vaak samen met filmmaker Asghar Farhadi en vergaarde daarmee in binnen- en buitenland bekendheid. Een van haar bekendste rollen is die in de Iraanse film The Salemsan uit 2016, eveneens van Farhadi. Die productie won in 2017 een Oscar voor Beste Niet-Engelstalige Film.

De protesten tegen het Iraanse regime duren momenteel maanden voort: het beginpunt was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september, na een hardhandige arrestatie door de Iraanse zedenpolitie. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn daarbij al honderden mensen omgekomen. Ook heeft het regime inmiddels tientallen mensen ter dood veroordeeld. De eerste executie vond eerder deze maand plaats.

