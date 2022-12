Eerlijk gezegd had ik nog nooit van dat afgelopen vrijdagochtend uit elkaar geknalde Berlijnse aquarium gehoord. Vijftienhonderd vissen in een glazen cilinder met een miljoen liter water en midden in die cilinder een glazen lift waarin licht comateuze toeristen op en neer gingen om zich tussen de vissen te voelen. Arme vissen. Oorspronkelijk geboren voor een mooi leven in een warme oceaan moesten ze hele dagen koekeloeren naar obese Duitse families, die ook niet weten hoe ze verder moeten met hun leven.

Is zo’n martelaquarium niet meer iets voor Dubai? Naast de overdekte zwarte skipiste in de kokende woestijn. Hoewel? Dan heb je kans dat je als tropische Zebrameerval opeens Gordon met zijn twee doorgefokte Franse bulldogjes ziet langs suizen. Over grensoverschrijdend gedrag gesproken.

Was de tirade van Messi tegen onze Louis grensoverschrijdend? Veel voetbaltypes vinden van wel. Om mij heen hoor ik allerhande laffe kennissen die morgen opeens voor Frankrijk zijn omdat Lionel zich schandelijk heeft misdragen tegen Wappie Weghorst. En tegen penaltyprofessor Van Gaal. Lionel lachte hem alleen even recht in zijn gezicht uit. Domweg omdat zijn breed uitgemeten strafschoppenwetenschap na twee gemiste pingels zielig in elkaar geschrompeld was. Ook waren Nederlanders boos om alle Argentijnen die onze spelers na de wedstrijd hadden uitgejouwd. Viel toch wel mee? Heeft u een Argentijn zijn reet zien afvegen met een Oranjeshirt? Onze komende bondscoach weet daar toevallig alles van. En hoe onsportief was het om bij de penalty’s met de Argentijnse spelers mee te lopen en ze proberen gek te maken? Volgens Dumfries mag dat. Zijn sportpsycholoog had hem dat verteld. Daarbij staat het in de Bijbel van Gakpo en de psalmenbundel van Depay. Nee, dat was absoluut niet onsportief.

Wel interessant dat je zonder problemen op een knekelveld speelt waar duizenden slavenbotjes uit de zijlijnen steken en dat je daarna schande spreekt over een boze bui van een Argentijnse sterspeler. Hypocriete deugneuzen!

Zondag ben ik voor straatvechter Messi. Het is zijn laatste kans en die Franse Mbappé is lekker jong, dus die redt het in zijn carrière ook nog wel een keer. In januari gaat Messi terug naar Barcelona en ben ik als een kind zo gelukkig.

Werd trouwens ouderwets lacherig van het feit dat er miljoenen in contanten vanuit datzelfde Qatar naar corrupte Europarlementariërs zijn gegaan en dat dat weer vooral Italianen waren. Wat mij het meeste aansprak in deze zaak waren de overvolle koffers met bankbiljetten. Hoe meer Kuifje hoe liever. Wie weet hebben ze een tutbrief van de Rabobank gekregen met de vraag of ze wat minder willen pinnen.

We werden sowieso qua humor goed bedeeld deze week. Bonje in het Vredespaleis is natuurlijk gewoon te grappig. Ze vechten elkaar daar, waar ze moeten oordelen over grote internationale conflicten vol duizenden doden, gewoon ordinair de tent uit. Misschien moeten we Henk Fräser erheen sturen. Die ex-trainer van FC Utrecht schijnt goed orde te kunnen houden.

Of zullen we het over een ander humordingetje hebben? Over die aardige Franc Weerwind. Deze minister, de enige in het kabinet die overduidelijk van Surinaamse afkomst is, moest van Rutte in Paramaribo namens de laffe Nederlandse witneuzenclub excuses gaan aanbieden voor ons schandelijk slavenhoudersgedrag. En het liefst op een tussendoor gemoffelde doordeweekse maandag. Even snel heen en weer met een vliegtuigje. Maar daar hebben we toch een koning voor? Een zeer goed betaalde, geboren lintenknipper, die ook heel goed sorry kan zeggen. Na zijn grappige Griekse herfstvakantietje in 2020, dat toen precies drie uur duurde, heeft hij dat goed kunnen oefenen. Samen met Max op dat hilarische bankje. Dat kan toch makkelijk nog eens? En dan graag op die toon en datzelfde ‘stille spel’ van Max erbij.

Dus we sturen gewoon die twee en dan ook op een echt belangrijke datum. Op 1 juli 2023, omdat het dan precies 160 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. Alleen zeggen we nu tegen onze vorst: „Het gaat nu om een serieuze zaak, dus dit keer moet je het wel menen!”