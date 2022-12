Elon Musk laat verbannen journalisten weer terug op Twitter

De Twitteraccounts van zeker zeven journalisten die donderdag zijn opgeschort, zijn zaterdagochtend weer toegankelijk. Elon Musk heeft de journalisten weer toegelaten na een peiling onder zijn volgers. Het account van politiek commentator Keith Olbermann is nog steeds geblokkeerd.

Musk, techmiljardair en sinds oktober eigenaar van Twitter, heeft zeker acht accounts van het platform geschrapt die hij ervan beschuldigde zijn live locatie te delen. Het is niet duidelijk of ze dat ook daadwerkelijk hebben gedaan: journalisten Micah Lee en Matt Binder schrijven dat ze de precieze reden achter hun tijdelijke verbanning niet weten. Volgens Amerikaanse media hebben de journalisten getweet over @elonjet, een account dat automatisch tweette waar Musks privéjet is. Ook dat account is nog steeds niet toegankelijk.

Sinds de overname voert Musk een onvoorspelbaar moderatiebeleid. Het account van Donald Trump liet hij weer toe na een gelijksoortige peiling onder zijn volgers, maar de voormalige Amerikaanse president heeft daar nog geen gebruik van gemaakt. Het delen van links naar Mastodon, een alternatief platform dat populair werd toen Musk Twitter had gekocht, is op dit moment niet mogelijk.

‘Wie doxxt, wordt geschorst’

In de nacht van donderdag op vrijdag gaf Musk uitleg over zijn besluit in Twitter Spaces, een functie van het platform waar gebruikers live kunnen praten. “Het is ongepast om actuele informatie over iemands locatie te laten zien”, zei hij. “Iedereen wordt hetzelfde behandeld — je bent niet speciaal omdat je een journalist bent.”

Musk beschuldigde de journalisten ervan de regels te ontduiken door niet zelf zijn locatie te delen, maar links te delen naar accounts die dat wel doen. “Dat is niet anders dan het delen van de actuele informatie”, aldus de baas van Twitter. “Wie doxxt [iemand anders' locatie online deelt, red.], wordt geschorst. Einde verhaal.”

