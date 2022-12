Duitse politie vindt deel van buit terug die in 2019 bij kunstroof werd gestolen

De Duitse politie heeft een „aanzienlijk” deel van de juwelen-ensembles teruggevonden die drie jaar geleden tijdens een opzienbarende kunstroof in het museum Grünes Gewölbe in Dresden buit werden gemaakt. Dat hebben autoriteiten in de deelstaat Saksen, waar Dresden in ligt, zaterdag bekendgemaakt. De ensembles werden in de nacht van vrijdag op zaterdag in Berlijn in beslag genomen.

Het gaat om 31 teruggevonden stukken, waarvan „een aantal” compleet lijken te zijn. Hoeveel van de gestolen stukken momenteel kwijt of beschadigd zijn, is niet bekend. De gevonden ensembles zullen eerst door forensisch specialisten en vervolgens door kunstexperts onderzocht worden. Hoe de Duitse autoriteiten de stukken op het spoor zijn gekomen, is niet bekend.

De kunstroof uit de Dresdense Groene Kluis, de zogenoemde ‘schatkamer van Dresden’, vond in november 2019 plaats. Dieven wisten een reeks juwelen-ensembles uit de achttiende eeuw te bemachtigen. De financiële waarde van de stukken bleef onduidelijk, al stelden experts dat de waarde vooral kunst- en cultuurhistorisch van aard was. Werden de edelstenen – zoals diamanten, robijnen en saffieren – losgehaald uit de ensembles om ze individueel te verkopen, dan zou die waarde verloren gaan.

De minister van Binnenlandse Zaken van Saksen Roland Wöller zei destijds dat de roof „een aanslag op de culturele identiteit van Saksen” betrof. Bijna een jaar na de roof wist de Duitse politie drie verdachten aan te houden. Daarvoor deden meer dan 1.600 agenten invallen op verschillende plekken. Of de verdachten de politie hebben getipt over de ensembles, is ook niet bekend.