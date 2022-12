Drukker dan ooit bij de Voedselbank

De Voedselbank ziet een grote toename aan Nederlanders die hulp nodig hebben. Eind november kreeg een recordaantal van 120.000 Nederlanders voedselhulp van de instelling. Dat zijn 27.800 mensen meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de liefdadigheidsinstelling. In de maanden oktober en november steeg het aantal klanten met 25 procent.

De grote toename is volgens de Voedselbank te wijten aan de hoge inflatie. Nederlanders in nood krijgen de rekeningen niet meer betaald, zegt Leo Wijnbelt, voorzitter van de Voedselbank. „De voedselprijzen in de supermarkt waren al hoog. Tel daar de sterk gestegen energieprijzen bij op en het wordt onbetaalbaar.” Uit de intake-gesprekken maakt de organisatie op dat veel Nederlanders op 1 oktober hun energiecontract zagen aflopen. Daardoor werden ze vanaf dat moment voor het eerst met de hogere tarieven werden geconfronteerd.

In coronatijd, toen ook veel mensen bij de voedselbanken aanklopten, waren het vooral zzp’ers die om hulp vroegen. Wijnbelt ziet nu veel mensen met een vaste baan in de knel komen. „Mensen die nooit hadden kunnen bedenken dat ze er zouden belanden. Nederlanders met een, twee of meerdere banen hebben nauwelijks of geen reservecapaciteit. Aan het einde van de maand is het geld bij vele gezinnen simpelweg op.”

Afgelopen september verhoogden de voedselbanken hun ‘normbedragen’, waardoor meer mensen konden aankloppen voor een wekelijks voedselpakket. De grens, gebaseerd op de bedragen die mensen maandelijks overhouden na aftrek van hun vaste lasten, is voor een gezin van twee ouders en twee kinderen bijvoorbeeld vastgelegd op 630 euro per maand.

Bijkomend probleem is volgens Wijnbelt de hoeveelheid voedsel die beschikbaar is. Door de strengere regels rond voedselverspilling in Nederland komt er sinds anderhalf jaar minder voedsel binnen, terwijl het aantal hulpbehoevende Nederlanders juist stijgt. „Dan loopt het een keer klem”.

Tot begin oktober dit jaar zat het klantenaantal van de Voedselbank op een ‘normaal niveau’ (96.000). Maar in snel tempo is dat nu dus omhooggeschoten. De stijging van het aantal klanten, boven op de voedseltekorten, stellen enorme eisen aan de voedselbanken. Die zijn immers volledig afhankelijk van vrijwilligers, nu ruim 13.000. „Dat moeten we aan elkaar knopen”, zegt Wijnbelt. „Bovendien zijn we afhankelijk van incidentele donaties.” Nederland telt 171 voedselbanken die samen via ruim vijfhonderd uitgiftepunten voedsel uitdelen. Hoewel de groei van het aantal voedselbanken in 2016 afremde, kwamen er sinds 2010 in totaal vijftig nieuwe voedselbanken bij.