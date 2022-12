Is dit weer zo’n moment waarvan je over twee jaar denkt: het leek een keerpunt maar dat was het achteraf bezien toch niet? De Russische inval in Oekraïne, de stijgende prijzen, de energiecrisis, de spanningen tussen grootmachten, de voelbare gevolgen van klimaatopwarming, - als er ingrijpende veranderingen zijn, komt zo’n gedachte snel op. Vanaf nu is alles anders. Het wordt niet meer zoals het was. De Franse president Macron zei deze zomer: de tijd van overvloed is voorbij.

Maar zo’n verwachting komt niet per se uit. Kijk maar naar onze recente geschiedenis. Sommige mensen voorzagen een groenere wereld na de coronacrisis, één waarin we minder zouden vliegen. Kwam niet uit. En waren de veranderingen na de financiële crisis van 2008 en de eurocrisis van 2010 nou zo groot?

Toch veranderde er na die crises wel degelijk wat. Afstand houden hoeft niet meer, toch gaan we minder vaak naar kantoor. Na de financiële crisis geloofden mensen ‘experts’ niet meer. Dus misschien is de verandering anders dan we van tevoren bedenken, maar kan je het wel een keerpunt noemen.

Het is heel menselijk om niet te zien waar je middenin zit. George Orwell schreef al: „To see what is in front of one’s nose needs a constant struggle.”

De vraag is nu wat deze energie- en kostencrisis teweeg brengt. (Ik hoor graag wat jullie denken; laat het weten op Twitter of LinkedIn.) Op het eerste gezicht denk je misschien: weinig. Er wordt tot nu toe immers geen diepe economische krimp voorspeld. Overheden vangen de klap deels op.

Toch lees ik overal bezorgde analyses. We zitten in een polycrisis volgens historicus Adam Tooze: verschillende schokken werken op elkaar in. De grote disruptie, noemt Gillian Tett het in de Financial Times. Tett betwijfelt of de stabiele jaren terugkomen die wij ‘normaal’ noemen. Dit kan een tijd worden waarin prijsschommelingen en schokken vaker voorkomen, opperde Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank deze zomer.

‘Globalisering is dood’, hoor je in de chipindustrie waar de Verenigde Staten de export naar China belemmeren. ‘Voor Europa dreigt de-industrialisatie,’ hoor je in Brussel. Ik zie daar nog geen bewijs van. Bang maken en lobbyen om overheidssteun liggen dicht bij elkaar, denk ik dan. Maar dat een deel van de industrie hier een klap krijgt, ligt voor de hand. Energie is buiten Europa goedkoper, dikke kans dat dat nog jaren zo blijft. Wind- en zonne-energie kunnen het gat nog niet opvullen dat het Russische gas achterlaat.

Intussen loopt Nederland tegen allerhande grenzen aan: schaarse ruimte, beschadigde natuur (stikstof), een gebrek aan handen. Misschien is woekeren met schaarste ons nieuwe normaal. De tijd van goedkoop is voorbij. Energie is duurder, net als mensen inhuren.

Dat doet pijn, maar betekent niet alleen maar verlies. Dure productiefactoren lokken ook vernuft uit: om met minder meer te produceren. Grenzen aan wat kan, stimuleren creativiteit. En waren die energie en al die handen eigenlijk wel echt goedkoop? Er werd wel degelijk ergens een prijs betaald. Bij arbeid door belabberd behandelde arbeidsmigranten en door mensen met slechtbetaalde flexcontracten. Bij energie door de aarde en het klimaat.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

