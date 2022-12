Ontlezing is levensgevaarlijk. Natuurlijk is het vervelend dat Nederland achteropraakt in Europa doordat geen mens hier nog een boek leest. Natuurlijk is het zielig dat kinderen niet vooruit kunnen komen in de maatschappij doordat ze geen fatsoenlijke zin meer op papier krijgen. Maar het is pas echt erg dat de aliens straks aanvallen en dat we dan geen poot hebben om op te staan. Met onze ontlezing.

In 1946 verscheen in het tijdschrift Astounding Science Fiction, dat u ongetwijfeld kent, een kort verhaal onder de titel Chaos, Co-Ordinated van de schrijvers James Blish and Robert Lowndes. Enfin, ik hoef u niks te vertellen. Maar u bent misschien wel vergeten dat dit verhaal draaide om een citaat van de schrijver Lewis Carroll, uit diens gedicht The Hunting of the Snark.

Citeer ik nu te veel titels? „Lezen is passé”, zullen de kleine kinderen in uw omgeving zeggen, „daar is niets tegen te doen”. De vooruitgang valt niet tegen te houden, zeggen mensen als ze geen zin hebben de nieuwe tijd serieus te nemen – en ze bedoelen dat de achteruitgang niet valt tegen te houden. Ze hebben gelijk. Zelf hol ik ook dolgraag mee met de achteruitgang, maar vandaag draait het om leven en dood, dus we lezen toch nog eventjes verder.

In het gedicht The Hunting of the Snark uit 1876 komt een Bellman voor, een omroeper of wachter, die de jacht op de raadselachtige snark coördineert. „Prima plek voor een snark”, roept hij, als de jachtpartij op een strand arriveert. Hij herhaalt het een tweede en derde keer en roept dan: „Als ik iets driemaal zeg, is het waar.” Die laatste uitspraak is in de wetenschap bekend geworden als de wet van de wachter. The Rule of the Bellman. Houdt die wet goed in gedachten, want daar gaan we zo ons vege lijf mee redden.

In het snark-gerelateerde verhaal Chaos, Co-Ordinated uit 1946 dringen twee menselijke aardbewoners binnen in een vijandelijk commandocentrum van aliens. De aliens oefenen terreur uit over het universum met een perfect denkende en zelflerende computer; de aardbewoners hopen deze supercomputer te kunnen voeden met een schadelijke instructie, zodat hij zich verslikt en de geest geeft.

Weliswaar zijn mensen creatiever dan aliens en kunnen ze zich tijdens een aanvaring in het heelal best redden met een trucje, maar tegenover aliens werkt elk trucje slechts één keer. Daarna kent de vijandelijke computer het: ogenblikkelijk stuurt hij zijn kennis daarover naar alle verre uithoeken van de melkwegstelsels. Om voorgoed veilig te zijn moet de supercomputer daarom zelf worden uitgeschakeld en met die missie zijn de twee mensen op weg.

Helaas lukt het niet de schadelijke instructie in de machine te stoppen. Uit arren moede voedt de jongste aardbewoner de perfecte computer daarom met het eerste wat in zijn hoofd opkomt: een fragment van het snarkgedicht, dat hij nog van de basisschool kent, inclusief de Rule of the Bellman. Het effect ervan is verbluffend.

De computer verwijdert alles uit zijn geheugen wat hij maar één keer heeft gehoord, omdat hij nu denkt dat het onwaar is. Iedere nieuwe instructie wordt genegeerd en alle communicatie vertraagt met twee derde. Zo verliezen de aliens uiteindelijk hun supermacht en wordt de aarde net op tijd gered van een invasie: allemaal doordat de mens zijn klassieken kent.

In 2022 kunnen we deze teksten verveeld op de plank laten staan. Lezen is passé. Wat moet je met een verhaal uit 1946 over de Rule of the Bellman? Maar dan bedenk je dat in Amerika opwinding is ontstaan over politierobots die verdachten mogen opblazen met explosieven en dan wordt zo’n verhaal over een instructie opeens toch weer interessant. Want welke regel of wet wil je aan politierobots meegeven?

Het stadsbestuur in San Francisco aanvaardde eind november een plan om robots in te zetten tegen verdachten en ze die desnoods te laten opblazen, een plan dat in december weer werd ingetrokken. Nu ligt het bij een commissie ter nadere bestudering. Weliswaar hebben de robots ‘beperkte autonome functionaliteit’, en bestuurt de mens de machine nog steeds op afstand, maar de beperkte autonome functionaliteit kan de komende tijd natuurlijk wel worden uitgebreid. We weten hoe hard de ontwikkelingen gaan.

Nu denkt u dat ik overdrijf, want dat denkt u al snel. Machines die wetsovertreders autonoom laten ontploffen, denkt u. Wat een onzin. Toch lijkt het mij goed alvast met de tijd mee te hollen en te beseffen dat de tekst die straks in het hoofd van zulke machines terechtkomt dezelfde tekst is die nu in het hoofd van de mensheid zit. De meeste ontwerpers van supercomputers vinden het daarom wel belangrijk dat je kunt lezen en een fatsoenlijke zin op papier kunt krijgen, ook al vindt de samenleving van niet.

