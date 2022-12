Bijna goddelijk

De voetbalvedette ziet als enige de ‘plaatjes’, vergezichten van spelmomenten die leiden tot doelpunten. Zo breekt hij de wedstrijd open, scoort of assist hij, haalt hij de winst binnen; en in Qatar is kraakhelder gebleken dat je zonder hem kan fluiten naar het wereldkampioenschap.

Dat is sport, maar buiten dat domein opereert de vedette evenzeer. „James Cameron is een echte vedette.” Dat klinkt lekker, kort om aan te geven dat de Amerikaanse regisseur van de nieuwe kaskraker Avatar: The Way of the Water een genie is als het gaat om succes in de populaire cinema. Romancier Cormac McCarthy is dat evenzeer in de Amerikaanse letteren, getuige zijn twee nieuwe boeken, net als de dominee die zich afgelopen zondag ergens ten lande een ster van formaat toonde met een kei van een preek (ik zeg maar wat), of de stratenmaker die kop en schouders uitsteekt boven zijn collega’s als het gaat om klinkers klaarleggen.

Bij ‘vedette’ staat in Van Dale: „Populaire figuur, bijvoorbeeld in de sport.” Maar waarom zo specifiek sport? In de woordgeschiedenis komen we het Latijnse vigilare tegen, afkomstig van vigil dat waakzaam betekent, verwant aan vigēere, dus levendig zijn, bloeien, achting genieten. Later kreeg het woord een actieve, militaire betekenis: een uitkijk of schildwacht te paard. En sport, weten we, is oorlog.

In het conflict heb je die figuur met visie nodig, die lang voor iedereen ziet hoe het moet. Dit levert spanning op, haast als in een verhaal met helden, schurken en een climax. De vedette lééft voor reuring, voor psychodrama. Neem het sjokkende, Argentijnse genie dat in een oogwenk explodeert, dat vele tientallen seconden voor de echte gebeurtenis weet in welke hoek die killer-steekpass gaat vallen. Messi.

De kern van zijn karakter zagen we op het Qatarese gras, waar Lionel vlak na de overwinning tegen Nederland hof hield. Tijdens een interview keek de vedette opeens scherp opzij en zei: „Waar kijk je naar, dwaas? Wegwezen!” Object van zijn toorn was een gewone sterveling, Wout Weghorst. Wat wilde de Oranje-spits? De hand schudden van, fluister de naam, Messi.

Alleen al qua gevoelswaarde zegt ‘vedette’: goddelijkheid, misschien Apollo, die de toekomst liet voorspellen door Pythia, priesteres van Delphi.

Zo iemand die de weg wijst, is goud waard in de maatschappij waar iedere dag wereldkampioenschappen worden beslist. Het zijn de wetenschappers die Nobelprijzen winnen, die vaccins ontwerpen, maar ook politici die historische stappen zetten. J.L. Heldring, zélf vedette, noemde de Russische leider Michael Gorbatsjov eens de „grote vedette van het West-Europese publiek”. Maar dan: „Nee, een man die zozeer bewegingen heeft ontketend zonder de consequenties ervan te hebben doordacht – consequenties die hem ten slotte meegesleept hebben naar zijn val – kan op z’n hoogst een tragische figuur genoemd worden, geen groot staatsman.”

De vedette verzwolgen door zijn visioenen, verblind door de plaatjes die hij als uitkijk ziet. Prachtig. Ook deze kennis heeft de vedette, die weet: hoe dan ook wacht onsterfelijkheid.