Aquarium barst open

In Berlijn is in de nacht van donderdag op vrijdag een aquarium opengebarsten. Het gaat om de AquaDom, het grootste cilindrische aquarium ter wereld, dat in een hotel gevestigd is in de buurt van Alexanderplatz. In het aquarium, dat 14 meter hoog was en gevuld was met ongeveer 1 miljoen liter water, zouden zo’n 1.500 exotische vissen hebben gezwommen. De politie en brandweer melden dat er twee mensen gewond zijn.

De ravage is enorm. Door de knal en de hoeveelheid water zijn ramen en deuren beschadigd geraakt. De hal van het hotel ligt bezaaid met puin: het aquarium stond in het atrium van het Radisson Collection Hotel en is onderdeel van SeaLife Berlijn. Op straat ligt meubilair dat door een korte vloedgolf via de ingang van het hotel naar buiten is gestroomd.

Het aquarium stond sinds 2004 in het atrium en was een trekpleister voor toeristen. In een glazen lift konden bezoekers de tank van binnen bekijken. (NRC)