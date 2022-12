Angelina Jolie stopt na ruim twintig jaar als VN-gezant voor vluchtelingen

Angelina Jolie stopt als gezant van UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Dat maakte de Amerikaanse actrice vrijdag bekend via Instagram. Sinds 2001 was Jolie VN-ambassadeur, en in die tijd heeft ze als gezicht van de organisatie deelgenomen aan meer dan zestig veldmissies in vluchtelingenkampen en conflictgebieden.

Jolie kwam tijdens de opnames van de film Tomb Raider in Cambodja in aanraking met hevige armoede. Ze contacteerde de UNHCR, en enkele maanden later ging ze op haar eerste veldmissie in Sierra Leone en Tanzania. Sindsdien staat Jolie bekend om haar filantropie, die ze uitgebreid tentoonspreidt in de media en online.

„Ik sta achter veel dingen die de VN doet, vooral in de levens die worden gered door noodhulp”, schrijft de 47-jarige Jolie. „UNHCR zit vol met geweldige mensen die elke dag een verschil maken in het leven van anderen.” De bekende actrice is naar eigen zeggen van plan zich nog in te blijven zetten voor vluchtelingenhulp. De reden voor haar vertrek is niet bekend.

UNHCR-chef Filippo Grandi zegt in een verklaring dankbaar te zijn voor het werk van Jolie. „Na een lange en succesvolle tijd steun ik haar wens om haar betrokkenheid te verschuiven. Ik weet dat de vluchtelingenzaak haar aan het hart zal blijven.”

Lees ook Op schurkenjacht in Afrika met Angelina Jolie