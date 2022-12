Acht lichtgewonden bij brand in Middelburgs azc

Bij een brand in een asielzoekerscentrum in Middelburg zijn zaterdagochtend zeker acht mensen lichtgewond geraakt, meldt de veiligheidsregio. De klachten komen vooral doordat ze rook hebben ingeademd. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Rond 7.50 uur kreeg de brandweer de eerste melding binnen, zegt een woordvoerder. Ongeveer drie uur later gaf de brandweer het sein brand meester. Op beelden van NU.nl is het uitslaande vuur te zien op de vierde verdieping van het pand. De drie woningen boven in het gebouw zijn daardoor onbruikbaar geworden. Over de schade in de rest van het pand kan de woordvoerder nog niets zeggen, en ook over de oorzaak is nog niets bekend.

Toen de brand uitbrak waren er 284 asielzoekers aanwezig, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zij worden opgevangen in een sporthal een paar honderd meter verderop. „Er zijn geen zwaargewonden, dus op dat punt valt de schade mee. Maar je merkt ook dat mensen onrustig worden: het is koud in de sporthal, en ze willen kleding of telefoons ophalen, maar dat mag nog niet.”

Het COA hoopt dat het merendeel van de bewoners in de loop van de dag weer het azc in mag. „Maar de verwachting is wel dat een aantal mensen daar vanavond niet zal kunnen slapen. We zullen kijken waar we hun onderdak kunnen bieden.”