Zo kun je erin worden geluisd door de staat

Vanaf zondag sluiten bekende dj’s en gasten zich weer vrijwillig op in Het Glazen Huis. Tijdens die tijdelijke gevangenschap draaien ze, tegen betaling, verzoeknummers van het publiek. Het ingezamelde geld gaat naar een goed doel. Donderdagavond was er een speciale tv-uitzending over het goede doel van dit jaar, Het Vergeten Kind. In Nederland leven 100.000 kinderen om wat voor reden dan ook in een onveilige thuissituatie.

Later op de avond keek ik de documentaire The new greatness case (EO). Ik zag een kind in een glazen bunker zitten, en toen vroeg ik me af of er eigenlijk een woord bestaat voor onveilige ‘staatssituatie’? De doorzichtige cel met daarin een 17-jarig meisje staat in een rechtbank in Moskou. Haar vader trekt zijn laatste haren uit, haar moeder doet een poging te praten tegen het hoopje mens met twee vlechtjes achter glas. Anja Pavlikova is gearresteerd omdat ze als lid van een extremistische beweging de regering omver wilde werpen.

Voor haar arrestatie werkte Anja bij een dierenkliniek en na de zomer zou ze biologie gaan studeren. We spreken over maart 2018. Op internet praatte ze met gelijkgestemden over muziek, ecologie en ja, ook over politiek. Ze wordt uitgenodigd voor een chat-groep die zich New Greatness noemt. Ze spreken wel eens af in een café, ze wandelen ook wel eens in het park in Moskou. Het groepje – later bestempeld als ‘de terroristische organisatie’ – bestaat uit tien leden, allemaal scholier of student. O, en er zitten drie undercoveragenten bij. Maar dat wisten de anderen niet. Eén is (eigenlijk) opsporingsambtenaar, eén legerfunctionaris en wie of wat de derde precies is, weet niemand. Hij is de oudste van allemaal, en ze kennen hem als Roeslan D..

Deze Roeslan komt met het idee een ruimte te huren in de stad waar ze samen kunnen komen. Die ontmoetingsplek komt er, met op strategische plekken surveillance-camera’s. Maar ook dat weet de rest niet. De beelden van die camera’s zitten in de documentaire. We zien de jongeren binnendruppelen, kletsen en bonbons eten. We zien ook Roeslan die vol in het vizier van de camera hardop de tekst van een pamflet opleest. ‘Poetin achter tralies’. En dan vraagt hij: „Wie vindt ze goed?” De pamfletten dus. Handen en vingers gaan omhoog. Dat staat mooi op de videoband, die zijn er gloeiend bij.

Molotov-cocktails

We zien hem ook een lijstje voorlezen met benodigdheden voor de ‘groepering’. Papier voor protest-pamfletten, verder dacht hij aan messen, knuppels en helmen voor demonstraties, en dan nog chemicaliën voor molotov-cocktails. „Hebben we dat nodig?”, hoor je iemand op de achtergrond vragen. „Shit, ik wil dit eigenlijk niet”, zegt een ander.

De ouders en advocaten weten zeker dat de kinderen in de val zijn gelokt. Dit is provocatie, uitlokking, zeggen zij, een truc van de staat om staatsgevaarlijke gedachtes te smoren nog voor die goed en wel zijn gedacht. Dit staaltje repressie, zegt filmmaakster Anna Shishova, doet haar denken aan de Stalin-tijd van haar overgrootmoeder.

Hé, een van de gearresteerde leden, een jongen met warrig haar, bekent alles voor de camera. Ja, hij wilde de „orde herstellen in de Russische federatie”. De heersende elite voor tribunalen brengen, wou die ook. Grondwet afschaffen, het hele terroristische lijstje. Zijn moeder vertelt later hoe zijn verklaring tot stand kwam. Nog voor hij aankwam op het politiebureau, kreeg hij al een metalen vleeshamer in zijn anus en was hij bont en blauw geschopt. Zoiets meende ik al aan hem te zien.

Alle groepsleden – minus Roeslan – zijn in 2020 schuldig bevonden. Nog eens zes jaar cel voor de meesten, Anja kreeg er vier jaar huisarrest bij. Tegen de tijd dat ze weer vrijkomen, zijn ze hun jeugd vergeten.