Wie zorgt er nu voor de Oekraïners die strandden in Yerseke?

Hoe zou het met ze gaan? Met die vraag stapt Maria Cromwijk (43) halverwege november op de parkeerplaats van camping Zon & Zee in Yerseke in de auto om naar Heidelberg te rijden. Ze kan niet wachten om het nieuwe leven van de Oekraïners Andrey (70) en Lyuba (53) te zien. Vlak voor vertrek krijgt ze voor de groep in Heidelberg nog een tas met cadeaus van de in Yerseke achtergebleven Oekraïners in handen gedrukt. „Best spannend”, vindt ze het. „Ik ben niet meer de persoon die alles voor ze regelt. Hoe we ons nu tot elkaar verhouden weet ik niet.”

Opeens vertrokken ze een voor een naar het Duitse Heidelberg, negen van de zeventig Oekraïense vluchtelingen die tot het begin van de zomer nog op camping Zon & Zee verbleven. „Ik wil weten waarom ze vertrokken”, zegt Maria van achter het stuur. „En of ze in Heidelberg een nieuwe Maria hebben gevonden, die alles voor ze regelt. En of ze zich daar inmiddels thuis voelen.” De verhuizing van de negen Oekraïners roept ook de vraag op waar ze beter af zijn. In Yerseke of in Heidelberg. Daarom rijdt de verslaggever met haar mee.

Het afgelopen jaar volgde NRC de camping, het dorp en de Oekraïners. De Oekraïense Dana (18) die verliefd werd op de Zeeuw Pier de Vos (19). De achttienjarige Dima uit Odessa die de eerste Oekraïense oestervisser van Yerseke werd. En campingeigenaar Chris Sinke (37), die na een langdurige ziekte met de opvang een nieuwe wending aan zijn leven gaf.

Sinke kent Maria Cromwijk uit hun kerk in Kruiningen, vlak bij Yerseke. Nadat een dominee uit Moldavië hem gevraagd had of hij op zijn camping plek had voor Oekraïense vluchtelingen, was Maria een van de eersten die hij om hulp vroeg. Hij wist dat ze organisatorische kwaliteiten had door haar werk als coördinator van de vrijwilligers in hun kerk. Of zij ideeën had over hoe ze de camping konden ombouwen tot een vluchtelingenopvang? En een beetje snel ook. De eerste Oekraïners zouden over enkele dagen op de stoep staan.

Diezelfde avond tekende Maria een woordspin met in het midden het woord ‘Oekraïners’, vertelt ze in de auto op de Belgische snelweg. „Eromheen maakte ik cirkels met alles wat er op dat moment in me opkwam, alles wat nodig was om die mensen op te vangen. Caravans, een technische dienst, crowdfunding.” Maria liet Chris de tekening zien. Op dat moment konden ze zich nog niet voorstellen dat het verouderde campingterrein een paar weken later onderdak zou bieden aan tientallen Oekraïense vluchtelingen, en dat het hele dorp hiervan in de ban zou raken.

Zo’n zeventig vrijwilligers uit het dorp en omgeving stonden een paar dagen later op de camping met schoonmaakspullen, warme kleren en boodschappen. „Er ontstond een mierenspoortje aan mensen vanaf het hek bij de ingang tot aan de kantine,” zegt Maria. Ze had geen idee wie al die mensen waren. „Ze bleven maar komen.”

Maria werd aanspreek voor de Oekraïners. Ze hielp hen met het aanvragen van simkaarten, zorgtoeslag en leefgeld, zorgde ervoor dat iedereen op tijd bij zijn of haar afspraak bij de gemeente voor een BSN-nummer kwam. Haar telefoon stond van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat roodgloeiend. Op de camping groette iedereen haar.

De eerste maanden dat de Oekraïners op de camping verbleven, was ze bijna nooit thuis. Op den duur begonnen haar drie kinderen van negen, zestien en achttien zich daaraan te storen. „Kunnen die mensen niet voor zichzelf zorgen?” vroegen ze dan. En of hun moeder dan vanavond wel thuis zou zijn, zodat ze eindelijk weer samen een filmpje konden kijken.

Kerstmarkt

Maria rijdt na een lange rit met slechts één pauze de stad Heidelberg in. Overal in de Altstadt, het historische deel van de stad, worden kerstmarkten opgebouw. De kerstverlichting hangt al. Sommige kerstbomen zijn al versierd, andere zitten nog in plastic. Als er een auto met Oekraïens kenteken langsrijdt, kijkt Maria even over haar schouder en lacht. „Toch geen bekende gezichten.”

Die avond heeft ze bij Andrey en Lyuba thuis afgesproken. Ze wonen nu in Oftersheim, een dorp zo’n twaalf kilometer van Heidelberg. De Oekraïense moeder Tatyana (wil leeftijd niet zeggen, „vinden vrouwen niet leuk”) en dochter Lyubava (20), die een paar maanden geleden op de camping verbleven, komen ook. „Hier zal het wel zijn,” zegt Maria terwijl ze de deur van haar auto dichtslaat. Ze wijst naar een flatgebouw met een Oekraïense auto voor het portiek. Wanneer ze aanbelt hoort ze gelijk enthousiaste stemmen roepen. „Maria! Maria!”

Lyubava staat met haar telefoon de ontmoeting te filmen. Uitgelaten omhelzen de Oekraïners haar één voor één. De tafel staat vol eten. Lyuba gebaart dat iedereen aan tafel kan.