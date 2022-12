De inflatie is hoog, de lonen blijven achter. Daardoor daalt de koopkracht van een doorsnee huishouden in Nederland in 2022 en 2023 met vier procent. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau.

Het plafond voor energieprijzen zal een deel van de schade dempen, maar dit werkt volgens het CPB niet als blijvende oplossing. Ismail Bourazma staat op de markt in Leiden, waar hij wel wil reageren op de koopkrachtdaling.

„Ik sta al meer dan dertien jaar als verkoper op markten. Ik werk voor een familiebedrijf, Mabroek Delicatessen, dat al sinds 1974 bestaat. Het bedrijf is van generatie op generatie overgegaan. We doen dit werk als familie, met z’n allen, met veel plezier. Mijn oom is de eigenaar, ik werk met mijn neef.

„Zelf merken wij niet echt dat we minder klanten krijgen, of dat we minder verkopen. Bij ons loopt alles eigenlijk boven verwachting. We zien geen daling of stijging, de omzet blijft gelijk. Dat komt, denk ik, doordat wij veel vaste, trouwe klanten hebben die het hele jaar rond wekelijks bij ons komen. Wij mogen dus juichen, als ondernemers. Of: we mogen niet klagen, laat ik het zo zeggen.

„Wij hebben onze prijzen niet verhoogd, terwijl eigenlijk alles omhoog is gegaan, ook de inkoopprijzen. We hebben sommige prijzen zelfs verlaagd, zodat wij onze klanten in deze moeilijke tijd geen pijn doen.

„Wij proberen met de mensen mee te denken, en niet te veel uit hun portemonnees te snoepen. Dan maken wij maar wat minder winst, dat maakt ons niet zoveel uit.

„Sommige ondernemers om ons heen zijn wel omhoog gegaan met hun prijzen. Voor kleinere bedrijven, of mensen die nog niet zo’n band hebben met hun klanten, is het waarschijnlijk wel lastig. Het afgelopen jaar heb ik vaker gezien dat die het hoofd niet boven water konden houden. Dat vind ik dan behoorlijk sneu.

„Het is pijnlijk voor alle mensen die nu getroffen worden. Vooral voor de mensen met een laag- of middeninkomen. De overheid ondersteunt hun wel een beetje, zoals met de energietoeslag. Maar ik vrees dat dit maar weinig mensen echt zal helpen.

„Steeds meer mensen moeten aankloppen bij een voedselbank. Dat vind ik schandalig voor een land als Nederland. Ik had niet verwacht dat we ooit zo ver zouden afzakken.

„Wat de mensen zou helpen? De salarissen moeten omhoog, of er moeten meer toeslagen bijkomen. Op dit moment moeten veel mensen echt letten op wat ze wel en niet kopen. Dat is jammer – vooral nu, aan het eind van het jaar. Je hoopt dat deze mensen toch ook wel wat geld achter de hand hadden om Sinterklaas- of kerstcadeaus te kopen. Maar ik denk dat dit er nu voor sommigen niet inzit.

„De overheid moet meer kijken naar de eigen burgers. Meer investeren, de koopkracht omhoog, de inflatie moet omlaag. Mensen met een laag- of middeninkomen moeten kunnen meedraaien in de economie.

„Er kan best minder geld van de overheid naar andere zaken, zoals oorlog. Ik hoorde laatst dat Nederland tot nu toe 800 miljoen euro heeft uitgegeven aan de Oekraïne-oorlog. Dat is een enorm bedrag, dat vind ik echt zonde. En dat terwijl hier mensen, ook ouderen, thuis in de kou zitten.

„Het geld waarvoor wij hier zweten, moeten we niet aan oorlog uitgeven. En misschien kan er ook minder naar ontwikkelingshulp. Ik denk dan altijd: je weet niet of dat goed terechtkomt daar.”

Opgetekend door Cato Brinkhof

