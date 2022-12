Waarom het Marokkaanse voetbalsucces zoveel emoties losmaakt

Marokko is het eerste Afrikaanse, Arabische én islamitische land dat in de halve finale stond bij het wereldkampioenschap voetbal. Dat het land zo ver is gekomen heeft grote impact in Marokko, maar ook daarbuiten. Correspondent Oumaima Abalhaj ziet dat het voor de Marokkaanse diaspora over de hele wereld emoties oproept.

Foto Sem van der Wal / ANP

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.n