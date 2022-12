Voor Suriname zijn excuses het begin van een veel langer traject

De kou is zichtbaar uit de lucht als Sigrid Kaag (D66) vrijdagochtend in haar rol als vicepremier glimlachend naast de Surinaamse president Chan Santokhi aan tafel zit. De twee politici hebben op het Kabinet van de President, in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo, dan net meer dan een uur gesproken over de crisis die is ontstaan na de uitgelekte voornemens over de Nederlandse excuses die premier Mark Rutte (VVD) maandag mogelijk wil gaan uitspreken voor het slavernijverleden. De verstandhouding tussen president en vicepremier lijkt warm.

Maar of die excuses er nu komen maandag, en wat Rutte precies gaat zeggen in zijn toespraak in Den Haag, daarover houdt Kaag zich diplomatiek op de vlakte. Ze belooft, net als Rutte eerder, een „betekenisvol moment”.

Santokhi is slechts iets concreter. Hij zegt dat Ruttes rede, wat hem betreft, de aftrap is van een langer traject, wat hij zelf omschrijft als een „holistisch” proces. Daarbij zou – naast formele Haagse excuses voor het hele slavernijverleden – in feite de hele koloniale periode onder de loep moet worden genomen. „We hebben het dan ook over de Hindostaanse, Javaanse en Chinese migratie. Er is heel veel gebeurd in die periode.”

Volgens Santokhi, zelf van Hindostaanse afkomst, zal er na 19 december ook in het parlement over de kwestie worden gesproken. Evenals binnen de verschillende maatschappelijke platforms die ‘2023’ voorbereiden, het jaar dat herdacht wordt dat slavernij 150 jaar eerder, op 1 juli 1873, ook in de praktijk eindigde (Tien jaar eerder, in 1863, was ze alleen formeel afgeschaft). Santokhi stelt daarbij ook expliciet dat er, wat hem betreft, sprake zal moeten zijn van een „herstelprogramma”.

Rol voor de koning

Dat Kaags charmeoffensief minder effect heeft bij de kritische slavernijorganisaties in Suriname blijkt later op de vrijdag. Na haar ochtendgesprekken met politici spreekt ze ’s middags vertegenwoordigers van zes verschillende maatschappelijke organisaties. Onder hen Iwan Wijngaarde van de Feydrasi fu Afrikan Srananman. Volgens hem zou het „een fout” zijn deze maandag al excuses aan te bieden. „Ik zal ze dan niet accepteren.”

Wijngaarde noemt excuses „ondersteunend” en vindt het proces om in Suriname van de onderlinge verdeeldheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen af te komen belangrijker. „Wij, de Afro-Surinaamse bevolkingsgroepen, zijn verdeeld door de Nederlandse kolonisator via de verdeel-en heerspolitiek, en daarvan dragen we de erfenis nog steeds. Dat helingsproces is wat mij betreft het belangrijkste.”

Komt Kaags charmeoffensief niet te laat, nu er zoveel ophef is over de wijze van excuses aanbieden?

Het zou de koning moeten zijn die excuses aanbiedt, vindt ook bisschop Karel Choennie, een rooms-katholieke geestelijke met veel invloed in Suriname. „De straffen voor de slaafgemaakten werden destijds uitgedeeld in naam van de koning en de slavernij werd in 1863 door Willem III afgeschaft. In kerken werden er na de afschaffing liedjes gezongen waarin de koning werd bedankt voor de vrijheid. Bij de excuses is symboliek belangrijk en daarom is vasthouden aan 1 juli zo belangrijk, anders kan dit een enorm fiasco worden”, zegt hij.

Lees ook: Deze vader en zoon voeren een ‘eeuwig debat’ over het slavernijverleden, de excuses en racisme

Dat er voor Suriname, dat drie eeuwen lang slavernij kende, een spoedbezoek van Kaag nodig was om plooien glad te strijken, wijst op een opmerkelijk gebrek aan sensitiviteit bij het kabinet-Rutte. Dit terwijl eerder dit jaar nog een Kamercommissie op bezoek ging in het land. En in september liet Rutte zich uitgebreid informeren over het slavernijverleden in Suriname en sprak hij de Nationale Assemblee toe.

En, komt Kaag niet te laat, nu er al zoveel commotie is? „Ik hoop niet dat ik mosterd na de maaltijd ben, ik voel me niet zo, en ik hoop dat we uiteindelijk toch op een gezamenlijke lijn kunnen komen”, zegt ze desgevraagd.

Dat haar partijgenoot Franc Weerwind (D66, minister van Rechtsbescherming en zelf van Afro-Surinaamse afkomst) excuses zou uitspreken; daarvan is volgens Kaag nooit sprake geweest. Wel zal hij meteen na de speech van Rutte namens het kabinet in gesprek gaan met organisaties en politici. „Ik zie het allemaal als het begin van een traject, en 19 december niet als sluitstuk”, zegt Santokhi nog maar eens.

Premier Rutte houdt maandag een toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag. Of hij dan namens de regering excuses zal aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden is nog steeds niet duidelijk. Rutte zelf sprak tot nu toe steeds van een „betekenisvol moment”. Ook vrijdag, na afloop van de ministerraad, wilde hij niet zeggen in welke termen hij maandag zal spreken. Wel zei hij dat de Nederlandse staat niet van plan is om met herstelbetalingen te komen om de verwachte excuses voor het slavernijverleden kracht bij te zetten. Zeven andere bewindspersonen reizen af naar Suriname en het Caribisch deel van het koninkrijk. Ze gaan daar samen met genodigden en andere belangstellenden de toespraak bekijken. Daarna geven zij een toelichting op de toespraak, toegespitst op de situatie in dat land of die gemeente.