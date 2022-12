Voor de Franse bondscoach ‘DD’ is resultaat altijd heilig geweest

Zonder één wedstrijd te schitteren staat Frankrijk opnieuw in de finale van het WK. En niemand die dat verbaast. De één zal het gecalculeerde voetbal van ‘de Haantjes’ kleurloos noemen, de ander efficiënt. Het kan bondscoach Didier Deschamps (54) weinig schelen welk etiket er op zijn ploeg wordt geplakt. Voor ‘DD’ telt zondag in de finale tegen Argentinië slechts één ding in Qatar: wereldkampioen worden. En daarna feestvieren in het spelershotel in Al Messila.

Een wereldtitel succesvol verdedigen is niet zo eenvoudig. Kijk maar naar de resultaten uit het verleden. Alleen Italië (in 1934 en 1938) en Brazilië (1958 en 1962) slaagden daar in. Bij vier van de laatste vijf WK’s ging de titelhouder er al in de eerste ronde uit. Frankrijk was in 2002 in Zuid-Korea en Japan een van die gevallen kampioenen. Deschamps wil als bondscoach „de trend omdraaien”. Hij ligt op koers om net als de Italiaan Vittorio Pozzo twee keer een WK als coach te winnen.

Bayonne

Deschamps, geboren op 15 oktober 1968 in het zuidwestelijke Bayonne, is altijd zijn eigen weg gegaan. Hij groeide op in Frans Baskenland, waar rugby de populairste sport was. De kleine, gedrongen Deschamps stapte als tiener over op voetbal, waar hij veel beter tot zijn recht kwam. Van jongs af aan manifesteerde hij zich als een winnaar in het veld. In vrijwel alle elftallen waarin Deschamps speelde zette hij als breker op het middenveld de toon. En hij bepaalde vaak het ritme van een wedstrijd.

Het resultaat is voor Deschamps altijd heilig geweest. De Franse krant Le Monde vatte zijn voetbalfilosofie ooit als volgt samen: „De identiteit van het spel, de stijl of de esthetische dimensie van het voetbal, wat doet het ertoe. Alleen de overwinning telt.” Deschamps neemt graag het heft in handen. Hij was al op zijn twintigste aanvoerder van FC Nantes, hield in 1993 als captain van Olympique Marseille de Champions League omhoog, gold als een van de natuurlijke leiders van het Juventus dat in 1996 beste van Europa was en was in 1998 de grote kapitein van wereldkampioen Frankrijk.

Deschamps was een belangrijke schakel, maar stond bij Frankrijk altijd in de schaduw van Thierry Henry en Zinedine Zidane. De aanvaller en de spelmaker werden door het grote publiek in de armen gesloten, terwijl Deschamps de lieveling van zijn coach was. Hij gold als het brein van bondscoach Aimé Jacquet toen Frankrijk voor het eerst in de geschiedenis de wereldbeker won. En dat was Deschamps ook voor diens opvolger Roger Lemerre bij het door Frankrijk gewonnen EK van 2000 in Nederland en België.

Deschamps heeft het Franse elftal weer allure gegeven

Het was logisch dat Deschamps na zijn spelersloopbaan bij Nantes, Marseille, Bordeaux, Juventus, Chelsea en Valencia als trainer ging werken. Een week na zijn laatste wedstrijd als voetballer, trad hij al in dienst als coach van AS Monaco. ‘DD’ bracht direct ‘de methode Deschamps’ in praktijk. De Franse Bask eiste van zijn spelers dezelfde mentaliteit waarmee hij zelf groot was geworden: van de eerste tot de laatste minuut alles opzij zetten voor een zege.

Deschamps was als trainer van AS Monaco meteen succesvol. Hij verbaasde vriend en vijand door in 2004 de finale van de Champions League te bereiken. Hij werkte als coach met wisselend resultaat bij zijn oude liefdes Juventus en Marseille, voordat hij in 2012 bondscoach van Frankrijk werd.

Deschamps moest weer een hecht collectief smeden van Les Bleus. De magie weer oproepen van 1998, na een periode waarin het elftal aan schandalen en sterallures ten onder was gegaan. Internationals dienden weer met overgave de ‘Marseillaise’ te zingen. Daarin is Deschamps de afgelopen tien jaar geslaagd.

Deschamps voerde een verjonging door en bleef tijdens de WK’s in Brazilië (kwartfinale), Rusland (winnaar) en Qatar zelf de stabiele factor op de bank. Hij greep in als het moest, maar toonde clementie als dat kon. Zo zette hij Karim Benzema na een afpersingszaak uit de selectie, maar hij nam hem later in genade aan.

Deschamps veroverde met een mix van jong talent als Kylian Mbappé en meer ervaren topspelers als Antoine Griezmann de wereld. Toch bleef Deschamps een antiheld. Dat kwam mede door het saaie spel. Het elftal voetbalde net zo behoudend als ‘het baasje’ zelf. Deschamps zag voor dit WK grote namen als Benzema, N’Golo Kanté, Paul Pogba en Christopher Nkunku met blessures afhaken. Geen paniek. De bondscoach zette zijn lijn in Qatar met anderen voort. Je zou hopen dat Frankrijk het toernooi met sprankelend voetbal afsluit. Maar daar is hij de coach niet naar. Hij wil zo effectief mogelijk spelen. Het voetbal van Deschamps staat model voor dit WK.

Correctie 16 december 2022: het EK in Nederland en België was in 2000, niet in 2002. Dit is hierboven aangepast.