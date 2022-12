In Qatar overschaduwt het voetbalfeest uiteindelijk de doden

De laatste fans in het Lusail-stadion waren nog vol van de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië. Ze hadden het over die wonderbaarlijke goal in de laatste seconden waarmee Nederland terugkwam in de wedstrijd, en over de penaltyserie die Argentinië won.

Beveiligers maakten nog een rondje door het stadion. En toen viel John Njau Kibue, een 24-jarige gastarbeider uit Nigeria, ineens van grote hoogte naar beneden. Hij overleed niet veel later, bevestigde de WK-organisatie. Zijn familie blijft achter met veel vragen, vertelde zijn zus aan de Nigeriaanse krant The Standard. Ze had gehoord dat Kibue, beveiliger, heel lang had moeten werken en wil weten wat er met hem is gebeurd.

Kibue was de tweede arbeidsmigrant die in Qatar overleed tijdens het WK. Kort ervoor kwam een Filippijnse arbeider om op het trainingscentrum van de ploeg van Saoedi-Arabië. Ook hij zou een fatale val hebben gemaakt. En hoewel hun overlijden leidde tot berichten in de media, stonden die in geen verhouding tot de aandacht die de finale van zondag – Argentinië tegen Frankrijk – krijgt.

Heel anders is het dan voor het toernooi. Toen ging het in West-Europa en de VS steeds weer over de situatie van honderdduizenden gastarbeiders in Qatar, die daar 90 procent van de beroepsbevolking vormen. Over uitbuiting, onderdrukking, vieze woningen en over de honderden tot duizenden mensen die overleden tijdens het werk aan WK-faciliteiten. Het was, vooraf, het WK van de schande.

OneLove

Chagrijnig begon het ook, dit toernooi. Want ondanks een oproep van FIFA-voorzitter Infantino om níét over politiek te praten, gebeurde er in de groepsfase weinig anders. Het ging vooral over de lhbti-gemeenschap (homoseksualiteit is verboden in Qatar). Verschillende landen wilden OneLove-banden dragen, de Nederlandse minister Conny Helder zat met een OneLove-speldje op de tribune, het Duitse elftal liet zich met de hand voor de mond fotograferen – monddood gemaakt.

Qatar en de FIFA reageerden door hun spierballen te tonen. OneLove-aanvoerdersband? Verboden, op straffe van een gele kaart. Een Nederlandse minister met een speldje? De Qatarese hoogwaardigheidsbekleder naast haar trok prompt een Palestijnse (en in zijn ogen anti-westerse) aanvoerdersband om zijn arm. Fans die met een regenbooghoedje het stadion in wilden? Direct inleveren. En de Duitsers werden na hun uitschakeling uitgelachen op de Qatarese televisie door talkshowgasten die met de hand voor hun mond zwaaiden.

Het was de eerste twee weken het toernooi van de statements. De sport als mondiaal meningenpodium. Niet voor het eerst in de geschiedenis, wel heviger en wijdverbreider dan ooit.

Achter elke dode staat een familie. Vaders, moeders, echtgenotes, kinderen.

Het kwam allemaal tot bedaren toen de FIFA bekendmaakte na de groepsfase regenboogattributen toe te staan. Ineens was het niet meer zo interessant als iemand een veelkleurige hoed, armband of speld droeg in het stadion. En toen kwam er ruimte voor het toernooi zoals Qatar het graag zag. Het voetbalfeest. Waarbij het (westerse) journalisten ook begon op te vallen wat er wél goed ging. De stadions waren ongeëvenaard, het verkeer goed geregeld, de faciliteiten uitmuntend, rellen afwezig.

En het voetbal, dat was heerlijk – precies het krachtige antidotum waar Qatar naar zocht. Lionel Messi’s dribbels. De dansende Brazilianen tijdens hun overwinning op Zuid-Korea. De Marokkanen, sprookje van het toernooi, die elke overwinning vierden met hun moeders en zowel Afrika als de Arabische wereld trots maakten. En ook: die last-minute-goal van Wout Weghorst tegen Argentinië. Geniaal voetbalmoment dat nog lang in de collectieve herinnering zal blijven leven.

Duidelijk gelogen

Veel langer waarschijnlijk dan het overlijden van de Nigeriaanse beveiliger John Njau Kibue. Tekenend voor dit toernooi: juist over de doden ging het steeds minder. Terwijl duidelijker dan ooit is geworden hoezeer Qatar en de FIFA over hen hebben gelogen. In twaalf jaar WK-voorbereiding zouden volgens Qatar en de FIFA drie doden zijn gevallen – ze benadrukten dat voor het toernooi steeds weer.

In werkelijkheid was het al lang duidelijk dat het er veel meer waren. Er waren ooggetuigenverslagen, rapporten van mensenrechtenorganisaties en journalistieke onderzoeken die dat keer op keer aantoonden. Hoeveel precies bleef onduidelijk, omdat Qatar weigerde de doodsoorzaak van gastarbeiders te onderzoeken. Maar nu zouden er ineens twee doden vallen in een paar weken, tegen drie in de afgelopen twaalf jaar?

Nog tijdens het WK veranderde Qatar van tactiek. Het waren toch „vierhonderd tot vijfhonderd” mensen geweest die waren overleden bij de bouw van WK-infrastructuur, zei toernooibaas Hassan Al-Thawadi ineens in een interview met de Britse televisie. Toch niet eerlijk geweest dus, al die jaren. Maar, dat was het merkwaardige, voor die bekentenis was wereldwijd helemaal niet veel aandacht.

Terwijl achter elke dode een familie staat. Vaders, moeders, echtgenotes, kinderen. Een aantal voetbalbonden, zoals de Nederlandse KNVB, pleit bij de FIFA al lange tijd voor een compensatiefonds van 440 miljoen euro. De FIFA – dat zeven miljard euro verdient aan dit WK – beloofde ernaar te kijken, maar heeft er niets meer over gezegd.

En straks? Dan zal het waarschijnlijk gaan zoals vroeger. Duizenden vluchten vanaf vliegvelden in Nepal, India, Bangladesh, Kenia, Oeganda. Want wie, zoals NRC voor het toernooi, rondloopt in Nepal, ziet er snel dat hele families, hele dorpen, afhankelijk zijn van geld uit de Golfstaten. Waar gebouwd wordt, gaan zij. Sterven is voor hen een risico dat erbij hoort.

De vraag is hoe zal worden teruggekeken op dit toernooi. Denkt het grote publiek dan toch nog aan de doden? Of beklijft het gevoel dat FIFA-baas Infantino vrijdag had, toen hij sprak over „het beste WK ooit”?

