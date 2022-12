Veel asbest vrijgekomen bij grote brand Zevenbergen, wijk afgezet

Bij een grote brand aan De Huizersdijk in het Noord-Brabantse Zevenbergen is donderdag een grote hoeveelheid asbest vrijgekomen. De wijk Bosselaar Zuid is afgesloten om verdere verspreiding van de vezeltjes tegen te gaan. Bewoners van ongeveer 350 huizen is gevraagd hun woning niet te verlaten. Een crisisteam maakt de buurt schoon. Tegen NRC zegt een woordvoerder van de gemeente Moerdijk dat de inwoners waarschijnlijk vrijdag nog veilig hun huis kunnen verlaten, maar dat de complete schoonmaak van de wijk naar verwachting nog dagen zal duren.

„Er lopen momenteel meerdere schoonmaakacties langs elkaar”, zegt de woordvoerder. Door de wijk af te sluiten hoopten de gemeente en veiligheidsregio te voorkomen dat mensen de asbest met hun auto naar andere wijken verspreiden of met hun schoenen mee naar binnen nemen. Een autowasstraat en het schoonmaken van wegen en parkeerplekken moeten de inwoners van Bosselaar Zuid zo snel mogelijk hun vrijheid teruggeven. De gemeente erkent dat het een „ingewikkelde situatie” is, en wil gezondheidsrisico’s voorkomen.

Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Het inademen van asbest is schadelijk, het kan na lange tijd kanker veroorzaken.

