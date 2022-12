De glanzende geruststelling sprong nogal in het oog in het Magazine van 3 december: „TikTok is voor 13+”. Eronder stond in iets kleinere letters: „We bouwen een veilige omgeving voor alle gebruikers, passend bij hun leeftijd.” De advertentie verwees naar de TikTok Gids voor verzorgers, een document op de site van het bedrijf vol vriendelijke tips voor ouders die zich zorgen maken om de invloed van de razendsnel gegroeide, verslavende app. Houd je ook zelf aan de schermloze momenten die je je kinderen oplegt, bijvoorbeeld. En blijf met ze in gesprek over wat ze zien. China werd in het document niet genoemd, hoewel dat het land van herkomst is van de app en het land van bestemming is van de persoonlijke gegevens die de TikTok met grote toewijding verzamelt.

De zorgen over de macht van TikTok zijn groot en er wordt gepleit voor een verbod, dus het was niet verwonderlijk dat lezers zich meldden met de vraag waarom NRC-advertenties van dat bedrijf (ze verschijnen ook op de website) accepteert. Nu is NRC zeer terughoudend met het weigeren van advertenties, dus dat TikToks opzichtige poging tot privacy washing de pagina haalde, is niet gek. De krant staat vol met advertenties waarin zaken worden bepleit die NRC niet ‘vindt’.

Maar wat vindt NRC van TikTok? De invloed en de gevaren van het platform zijn het afgelopen jaar ruimschoots belicht, afgelopen maandag nog met een artikel over hoe de app inmiddels veel meer is dan een eindeloze estafette dansfilmpjes. Tiktok is steeds vaker een bron van nieuws (en nepnieuws). Het is een geo-politieke machtsfactor geworden, waar een Chinees bedrijf de knoppen van het algoritme bedient. Intussen zitten steeds meer nieuwsmedia op TikTok: The Washington Post heeft een host die grappend over de redactievloer zwerft, de Frankfurter Allgemeine Zeitung verspreidt dagelijks enkele informatieve video’s, net als Le Monde. The New York Times heeft een account, maar nog geen video’s gepost. Dat laatste geldt in Nederland voor de Volkskrant en Trouw.

NRC heeft zich deze herfst, schroomvallig maar toch, op de TikTok-dansvloer gemeld. Het account van de krant biedt de passerende kijker een handvol clips waarin NRC-redacteuren tips geven om geld te besparen, uitleggen waar de meeste varkens wonen of helderheid scheppen in de keuze van wijn bij het eten (geloof nooit het etiket!). Het algoritme is er vooralsnog niet door verleid: geen van de filmpjes haalde meer dan 1.000 views. Een van de schaarse comments was een schampere opmerking over een opspeldmicrofoon – gemaakt door Alexander Klöpping, de media-ondernemer die een maand later voor een verbod op TikTok zou pleiten.

Hangplek

De aanwezigheid van NRC op TikTok bevindt zich in de oefenfase, zegt Miriam van ’t Hek die bij de Lezersdesk over sociale media gaat. „We maken die video’s vooral om te kijken wat de mogelijkheden zijn en om te zien hoe arbeidsintensief het is.” Sociale media zorgen voor 15 procent van de online verspreiding van NRC-journalistiek, wat uiteindelijk veel abonnees oplevert. NRC heeft accounts op Twitter, Facebook, Mastodon, LinkedIn en Instagram. De eerste twee leveren minder lezers op dan een paar jaar geleden, de laatste drie groeien. Vooral in Instagram investeert NRC veel tijd. Daarbij is het zoeken naar evenwicht tussen de door persoonlijke verhalen gestuurde sfeer van het medium en het zakelijke karakter van NRC. Ook ‘harde’ verhalen worden er onder de aandacht gebracht, zoals het debat over de slavernijexcuses.

Instagram gold als de hangplek waar jongeren hun heil zochten toen Facebook ‘te oud’ werd, inmiddels trekken ze van Instagram naar TikTok. Wat NRC daar nu doet is „een teen in het water steken”, zegt adjunct-hoofdredacteur Melle Garschagen. Hij benadrukt dat de krant geen gegevens over lezers deelt; die houdt het bedrijf voor zichzelf. „TikTok kan een manier bieden om jongeren een beetje bekend te maken met NRC, waardoor ze later misschien naar een podcast luisteren of een abonnement nemen. Ook kunnen we wat we leren over verteltechnieken buiten het platform toepassen. Op nrc.nl kunnen we in de toekomst wellicht vormen gebruiken die van Instagram afkomstig zijn.” Intussen is de afstand tussen de gemiddelde TikTok-gebruiker en NRC nog steeds zeer groot.

Het bovenstaande gaat over cijfers: levert aanwezigheid op TikTok uiteindelijk meer op dan erin is geïnvesteerd? Het TikTokgesprek is echter ook een principieel gesprek. Wie content op het platform plaatst, geeft indirect een goedkeuringsstempel: dit bedrijf vinden wij betrouwbaar genoeg om mee samen te werken. Tot die categorie behoren wat NRC betreft (ook omstreden) bedrijven als Meta (Facebook, Instagram) en Twitter. Ze maken deel uit van een media-infrastructuur die belangrijk is voor de verspreiding van NRC-journalistiek. Wat Garschagen betreft is de principiële vraag voor TikTok nog niet beantwoord. „Wij lezen de rapporten en er is veel onduidelijk over wat TikTok met persoonlijke gegevens doet. We weten niet waar de Chinese overheid uiteindelijk toegang toe heeft. The jury is still out. Voor we onze aanwezigheid uitbreiden, kijken we of we het bedrijf betrouwbaar genoeg vinden.” Daarbij speelt de maatschappelijke rol van de app mee, zegt Garschagen. Er zijn veel berichten over de verslavende werking ervan en de consequenties voor het geestelijk welzijn van jongeren.

De vraag to TikTok or not to TikTok kan wat mij betreft nog wel wat scherper worden beantwoord. Op dit moment is er geen helderheid over wat er gebeurt met de gegevens die de app bijeen graast. Pas als dat precies duidelijk is, zou NRC zich verder op TikTok moeten storten. Tot we weten hoe diep het water is, lijkt die ene teen mij ruim voldoende.

Arjen Fortuin

DE LEZER SCHRIJFT… Over een illustratie en Frank Zappa Het was een feest der herkenning toen ik op zaterdag 10 december pagina O14 opensloeg: de illustratie was nagetekend van de lp-hoes van het album Weasels Ripped My Flesh (1970) van de Mothers of Invention. Citaat of plagiaat? Bronvermelding was wel zo netjes geweest. En als ik illustrator was, zou ik iets anders hebben gemaakt. Wieger Sietsma

DE KRANT ANTWOORDT… De illustratie was een eerbetoon, legt chef Opinie Peter Vermaas uit: „In zijn wekelijkse illustratie op de brievenpagina van Opinie & Debat verwijst Cyprian Koscielniak wel vaker naar bekende kunstwerken. Het beeld van afgelopen zaterdag was, inderdaad, een hommage aan de albumcover van Frank Zappa’s Weasels Ripped My Flesh. Dat beeld van Neon Park was weer een variatie op de klassieke scheerapparaatreclame van het Amerikaanse merk Schick uit de jaren vijftig. Hoewel Koscielniak dit bij het inleveren van zijn illustratie als toelichting meegaf, vonden we het niet nodig dit in de krant expliciet te vermelden; dat hij met deze beelden speelde leek ons althans evident. Extra tekst bij een illustratie of cartoon is vaak een zwaktebod.” Omdat er verschillende vragen over deze illustratie binnen krijgen, wil de redactie kijken of de verwijzing in de toekomst explicieter gemaakt kan worden.