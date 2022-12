Tien doden, onder wie vijf kinderen, bij brand in flatgebouw buitenwijk Lyon

Bij een brand in een flatgebouw in Vaulx-en-Velin, een buitenwijk van de Franse stad Lyon, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag tien bewoners omgekomen. Vijf van hen waren kinderen, melden de lokale autoriteiten. Twaalf bewoners raakten gewond, van wie vier ernstig. Ook raakten twee brandweerlieden lichtgewond. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.

De brand brak rond 3.00 uur ‘s nachts uit, vermoedelijk op de begane grond van het zeven verdiepingen tellende gebouw. Dikke rookpluimen ontwikkelden zich boven het pand, maar vrijdagochtend slaagden 170 brandweerlieden erin de brand te blussen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin, die vrijdag naar Lyon afreist, sprak van een „buitengewoon ernstig” incident en laat onderzoeken hoe de brand kon uitbreken. Volgens de minister waren de omgekomen kinderen tussen de drie en vijftien jaar oud.

In Frankrijk komen zelden zoveel mensen om bij een brand als in Vaulx-en-Velin. De buitenwijk is sociaaleconomisch achtergesteld en kampt geregeld met spanningen. Lyon investeert volgens het Franse persbureau AFP sinds begin jaren 2000 extra in de wijk, onder meer in winkels en openbaar vervoer, in de hoop haar uit het slop te trekken.