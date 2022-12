Toen de peuter haar taart had opgegeten, kroop ze bij mij op schoot en ging ze door met mijn taart. „Samen”, zei ze. Schattig. Toen werd mijn been erg warm en zei ik verbijsterd dat ze op mijn broek plaste.

„Ja”, zei ze, „samen.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl