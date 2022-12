Provincie Limburg stemt voor openhouden vliegveld Maastricht

Een meerderheid van de Provinciale Staten van Limburg heeft vrijdag voor het behoud van de luchthaven Maastricht Aachen Airport gestemd. 26 Statenleden waren voor, 21 Statenleden stemden tegen, meldt de Limburger. Begin juni besloot de provincie ook al de luchthaven open te houden, vrijdag boog het bestuur zich over de vraag of aan de voorwaarden, die aan het behoud van het vliegveld werden verbonden, is voldaan.

De toekomst van de luchthaven lag op tafel omdat de Limburgse luchthaven zelden economisch florerend is geweest. Al vanaf het begin is de provincie nauw betrokken geweest bij het vliegveld en verleende het geregeld financiële steun, in 2014 werd het zelf de exploitant, voor maximaal tien jaar. In 2016 werd die verantwoordelijkheid overgedragen aan een groep private investeerders, maar zij haakten drie jaar later alweer af. Sindsdien is het bedrijf weer in handen van de provincie, die de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro’s moest bijleggen.

Daar wilde de provincie vanaf, en dus werden er vier toekomstscenario’s van de luchthaven geschetst, waarvan sluiting er een was. Toch besloten de Statenleden in juni anders. Ze stemden voor openhouden en gingen akkoord met een lening van 35,2 miljoen euro voor renovatie van de start- en landingsbaan, 10,9 miljoen euro voor onder meer de kosten van onder meer brandweer en beveiliging en minimaal 8,75 miljoen euro voor een omgevingsfonds dat de pijn van het vliegveld voor de nabije omgeving moet verzachten.

Voorwaarden

Aan die beslissing zijn wel voorwaarden verbonden, waar voor 31 december 2022 aan moest worden voldaan. Het gaat onder meer om het opzetten van een omgevingsfonds, het beperken van het aantal „ernstig gehinderden” tot 5.600 en het uitbreiden van het aantal aandeelhouders - de provincie is nu de enige aandeelhouder.

De meerderheid van de Statenleden vindt dat aan deze voorwaarden is voldaan. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat Schiphol een belang van 40 procent koopt in de luchthaven. Hinder voor omwonenden werd tijdens de vergadering verder aan banden gelegd door een aangenomen amendement, dat stelt dat maximaal 4.200 omwonenden in 2035 hinder mogen ervaren, en een motie die het testen van vliegtuigmotoren afschermt. De volgende stap is nu dat de Gedeputeerde Staten gaan praten met Schiphol over de voorwaarden van het samenwerkingsverband tussen Schiphol en de provincie Limburg.

Er was veel verdeeldheid tijdens het debat, dat de hele dag duurde. Zo vergeleek Kathleen Mertens van GroenLinks Schiphol met een teek die profiteert van zijn gastheer en noemde Roel Westhoff van de Fractie Westhoff Maastricht Aachen Airport een bodemloze put, schrijft de Limburger. Dat het een beladen onderwerp is, bleek bovendien uit de intimiderende mails die meerdere Stateneden hebben ontvangen over dit dossier. Bij het vorige Statenoverleg in juni stond de politie ook al rond het provinciehuis.

