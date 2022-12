Pas op, Amsterdam, je bent in gevaar!

Wat een compleet andere stad! Die gedachte dringt zich onherroepelijk op bij het lezen van de allereerste Amsterdambijlage van NRC, verschenen op 27 september 2013. In negen jaar tijd is de stad onherkenbaar veranderd – meer dan in de negen, achttien of zevenentwintig jaar ervoor.

In het najaar van 2013 was Amsterdam bezig op te krabbelen uit de financiële crisis. Het hoofdstedelijke zelfvertrouwen was broos, zo lees je tussen de regels door. Was de stad nog wel aantrekkelijk genoeg? De Noord/Zuidlijn was nog in aanbouw – overal in de stad bouwputten. Het Stedelijk en het Rijks waren eindelijk weer open, na tien jaar verbouwing: in het coverartikel kwamen opgeluchte winkeliers uit de Spiegelstraat aan het woord, die na magere jaren hoopten op wat toeloop. Een week later werd Amsterdam-Noord in de bijlage met nauwelijks verholen trots op het schild gehesen als ‘het nieuwe Centrum’. Het woord ‘gentrificatie’ kwam in het artikel niet voor.

Het waren, met de kennis van nu, de laatste jaren van onschuld. In september 2013 kostte een eengezinswoning in Amsterdam gemiddeld 366.688 euro (nu is dat 831.571 euro). Airbnb was een leuk, fris fenomeen uit Amerika. Van Uber, deelscooters of flitsbezorgers had nog nooit iemand gehoord. Evenementen en festivals werden vooral gezien als een ‘verrijking’, die zorgden voor ‘dynamiek’.

Niemand die in september 2013 kon voorzien wat er zou gebeuren in de jaren erna. De verdubbeling van de huizenprijzen, mede als gevolg van grote hoeveelheden expats met ruime beurzen. De ‘deeleconomie’ die bezit nam van de openbare ruimte. En de oneindige stroom bezoekers die de binnenstad zou verzwelgen. Amsterdam werd opgetild uit Nederland en trad toe tot een soort Champions League van internationale steden (Londen, Rome, Parijs, New York) – met bijbehorende drukte, prijzen en horecapersoneel dat nog zelden Nederlands spreekt. Mondialisering on steroids.

Hoewel? Bij nadere inspectie lezen die eerste bijlages als een kroniek van een aangekondigde storm. Je ziet in de kolommen de zaken voorbij komen die Amsterdam in de jaren erna hoofdpijn zouden bezorgen. Burgemeester Eberhard van der Laan die betere controles wil op grenzeloos gezuip op de Wallen. Jonge Amsterdammers die, hiep hoi, makkelijker met elkaar een appartement kunnen gaan delen door een aanpassing in de huisvestingsregels. Een broodjeszaak in het centrum die dicht moet omdat de huur niet meer te betalen is. En een gezamenlijk plan van politieke partijen om de ‘vastgelopen woningmarkt’ vlot te trekken.

Onherstelbaar beschadigd?

Nu deze bijlage ophoudt te bestaan, is het tijd om de rekening op te maken. Kan Amsterdam, met zoveel duizelingwekkende veranderingen, nog de stad blijven die het altijd geweest is? Of zijn we al voorbij het point of no return? Is er in de afgelopen negen jaar iets onherstelbaar beschadigd?

Om die vragen te kunnen stellen, moeten we eerst vaststellen waarom Amsterdam ook alweer zo’n geweldige stad is om in te leven. Daar zijn tientallen redenen voor, al dan niet verpakt als cliché, dus laat ik het persoonlijk houden en mijn drie favoriete eigenschappen van de stad noemen.

Ten eerste: de alomtegenwoordige geschiedenis. Voor wie Amsterdam een beetje kent, staat het verleden klaar achter iedere straathoek. Er is in deze stad in de loop der eeuwen zó veel gebeurd, dat je je overal in de nabijheid waant van historische gebeurtenissen en fascinerende persoonlijkheden.

Neem het fietstochtje dat ik een paar keer per week maak, van mijn huis in Westerpark naar de NRC-redactie aan het Rokin. Tien minuten fietsen, twaalf misschien, als het druk is en de straat opgebroken. Wat kom ik zoal tegen?

Westzaanstraat, zijstraat van de Spaarndammerstraat: een plaquette die herinnert aan de Amerikaanse B17 die hier in maart 1944 neerstortte. Slechts drie burgerslachtoffers, wonder boven wonder. Het was een woensdagmiddag, de kinderen van de katholieke lagere school waarop het vliegtuig terecht kwam, waren vrij.

Nassauplein: standbeeld van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de socialistenleider die streed tegen de vijf K’s: Kerk, Koning, Kapitaal, Kazerne en Kroeg.

Haarlemmerstraat: het West-Indisch Huis, voormalig hoofdkwartier van de West-Indische Compagnie. Ja die, van de trans-Atlantische slavenhandel.

Raadhuisstraat: plaats delict van de rookbom die Provo naar de Gouden Koets gooide bij het huwelijk van Beatrix en Claus in 1966.

De Dam: balkon van de voormalige Groote Club, waarvandaan Duitse soldaten in mei 1945, twee dagen na de bevrijding, het vuur openden op een menigte feestende mensen. Meer dan 30 doden.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Was ik bij het Centraal Station rechtdoor gefietst, dan was ik aan de Prins Hendrikkade langs het hotelraam gereden waaruit jazzlegende Chet Baker zijn dood tegemoet viel. Was ik de Spuistraat uitgefietst, dan was ik beland bij het Lieverdje, waar ‘antirookmagiër’ Robert Jasper Grootveld zijn happenings hield.

Nu zult u denken: is er dan geen geschiedenis in, pak ’m beet, Leiden of Enschede? Staat het verleden je daar niet ook achter iedere straathoek op te wachten? Natuurlijk wel. Alleen niet met de dichtheid en intensiteit van Amsterdam.

‘Echte Amsterdammer’

Reden nummer twee dat Amsterdam zo’n fantastische plek is, zijn de mensen. Geen Nederlandse stad of regio, op Rotterdam na misschien, die zo’n kenmerkend lokaal DNA heeft voortgebracht als Amsterdam. De Amsterdammer herken je meteen. Rechtdoorzee. Doodeerlijk. Humoristisch. Soms brommerig, maar altijd loyaal.

De eerste Amsterdammers die ik sprak als stadscorrespondent waren Edith Buijs en Therèse van Leeuwen, uitbaatsters van respectievelijk een slijterij en de Febo – het oudste nog bestaande filiaal – in de Ferdinand Bolstraat. Het was voorjaar 2018, de Noord/Zuidlijn was eindelijk klaar en we spraken over de bouwput die ze vijftien jaar voor hun neus hadden gehad.

Na tien jaar als verslaggever aan het Binnenhof was ik gewend aan gesprekspartners die omslachtig formuleerden, met veel voorbehoud en open deuren. Niets van dat al bij de dames van de Ferdinand Bol! Ze gingen los. Over de jarenlange inkomstenderving. Over hoe ze zich in de kou gezet voelden door de gemeente. En over de rode klinkers die er lagen nu de bouwput was gesloten. „Op het Rokin hebben ze de mooie stenen”, smaalde Therèse van Leeuwen, „maar wij hier krijgen de afdankertjes.”

Toen ik na een uur weer buiten stond, dacht ik: Amsterdamser dan dit ga je het niet krijgen.

Voor het etiket ‘echte Amsterdammer’ hoef je geen klassieke Jordanees te zijn of een geboren en getogen Dapperbuurtbewoner. Je kunt ook telg uit een patriciërsfamilie zijn, geboren in Marokko, of een evangelische christen. Als je maar beschikt over die ene typische karaktertrek: eigenwijsheid, meestal gekoppeld aan een instinctieve neiging tot verzet. De Amsterdammer weet het beter, en laat zich niet snel omlullen.

In zijn puurste vorm vind je die Amsterdamse eigenwijsheid bij de honderden actiegroepen die strijden voor het algemeen (en particulier) belang – vaak de openbare ruimte. Comité Schone Lucht, Windalarm (tegen windmolens), Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, Stop de Gekte (dol geworden Wallenbewoners), Verdedig Noord, Hart voor de K-buurt, Fietsersbond afdeling Amsterdam (radicaler dan de landelijke Fietsersbond), buurtvereniging De Groene Plantage, Comité Westelijke Grachtengordel e.o., Bond van Volkstuinders – het is slechts een greep uit de verzameling actieclubs die ik in de afgelopen jaren sprak.

Het zijn vaak lastpakken, die actievoerders, en niet zelden zijn ze lichtelijk geobsedeerd door hun zaak. Ze krijgen te horen dat ze nimby’s [not in my backyard] zijn, maar daarmee doe je ze absoluut geen recht. Deze actievoerders hebben een groot hart voor de stad. Ze zijn bereid uren en uren vrije tijd in de publieke zaak te stoppen. Ook al word je soms horendol van ze: zonder al deze actieclubs, platforms, werkgroepen en bewonerscommissies was Amsterdam beslist slechter af geweest.

Arm en rijk

Nu kom ik bij de derde eigenschap van Amsterdam, misschien wel mijn favoriete: de verscheidenheid. Die kan veel vormen aannemen: etniciteit, geloof, geaardheid, muzieksmaak, levensfase. Maar laten we even uitgaan van wat de belangrijkste maatschappelijke scheidslijn is, of we het nou willen of niet: inkomen.

Amsterdam is altijd een stad geweest waar arm en rijk behoorlijk ongecompliceerd samenleefden. Eeuwenlang. Dat is precies wat de stad zo aantrekkelijk maakt. Natuurlijk, je hebt betere en slechtere buurten. Maar dankzij decennia aan sociaal volkshuisvestingsbeleid woonden arm en rijk vaak door elkaar heen. Ze mengden niet altijd even goed, maar ze kwamen elkaar wel tegen: in het trappenhuis, op straat, in de supermarkt. Je had in Amsterdam geen enclaves, geen bubbels, geen extreem geïsoleerde stadsdelen – behalve Noord misschien, of de Bijlmer tot aan de eeuwwisseling.

Hád. Want de balans is in de afgelopen jaren ernstig verstoord. Amsterdam is een stad geworden voor de rijken. Je kunt je hier alleen nog maar een huis en een bestaan veroorloven als je succesvol bent, een winnaar. Dat is heel duidelijk zichtbaar op straat: de Zuidasmannetjes op hun Van Moofs en yogaleraressen-cum-communicatieadviseurs met elektrische bakfietsen nemen steeds nadrukkelijker bezit van de fysieke ruimte. Op het pleintje achter de NRC-redactie staat het op doordeweekse dagen vol met millennials van over de hele wereld, werkzaam voor betaalplatform Adyen, onze buurman. Ze lurken aan een haverlatte die speciaal voor ze is bereid door een Adyen-barista. Iedereen spreekt Engels.

Op reportage kwam ik ze de laatste jaren herhaaldelijk tegen, deze ‘nieuwe Amsterdammers’. In yogastudio’s, op flexplekken, in de nieuwe wijk Oostenburg, in koffietentjes in De Pijp. Ze zijn vaak sympathiek en hebben het beste voor met de wereld. Ze zijn progressief en internationaal georiënteerd. Maar ze hebben geen idee hoe mensen leven die geen winnaar zijn, die niet twee keer per jaar gaan skiën of even een lang weekend Ibiza doen. Ik moet nog vaak denken aan de mevrouw in de yogastudio die me met een air van volstrekte redelijkheid toevertrouwde: „Als ze ergens geen vegan hebben, ben ik niet te beroerd om vegetarisch te eten.”

Verregaande gevolgen

De gentrificatie van Amsterdam is niet zomaar een verschuivinkje, het is een fundamentele verandering met verregaande gevolgen. Negen jaar geleden was die transformatie natuurlijk allang aan de gang: lageropgeleiden verlaten de stad al sinds de jaren zeventig, toen Amsterdam afgetrapt en verloederd was en je een ruime nieuwbouwwoning kon krijgen in Purmerend of Lelystad. En sinds de boom van de jaren negentig is Amsterdam een magneet voor high potentials.

Maar de laatste jaren is het proces wel krankzinnig versneld. Jeroen Slot, directeur van het gemeentelijke onderzoeksbureau IOS, liet laatst een fascinerend grafiekje zien: sinds 1990 is het aandeel hogeropgeleiden in Amsterdam gestegen van eenderde naar tweederde van de bevolking. In dertig jaar is Amsterdam veranderd van een arbeidersstad in een stad voor de hogere middenklasse.

Die transformatie was geen natuurverschijnsel waar niets tegen te doen viel. Het paaien van de middenklasse was jarenlang actief beleid van het Amsterdamse stadsbestuur, zo laten sociaal geografen Wouter van Gent en Willem Boterman zien in hun zojuist verschenen boek Making the Middle-class City. Op de cover zetten ze het Pontsteigergebouw in de Houthavens, een wijk vol welgestelde mensen pal naast de arme Spaarndammerbuurt. Het prestigeproject staat volgens de auteurs symbool voor de gentrificatie van Amsterdam.

Voor mijzelf kreeg het vertrek van de ‘gewone Amsterdammer’ deze nazomer ineens een heel duidelijk gezicht. Samen met collega Hugo Logtenberg maakte ik een rondgang langs voormalige ploeggenoten van Ruud Gullit en Frank Rijkaard, jongens met wie de voetbalsterren als dertienjarigen gespeeld hadden bij volksclub DWS. De arbeiderskinderen uit Amsterdam-West waren inmiddels mannen van zestig. Qua accent, directheid en humor waren ze nog steeds honderd procent Amsterdams. Toch voerde onze tocht langs Almere, Purmerend, Kudelstaart, Almere en Ede. Op twee na woonde geen van de mannen meer in Amsterdam.

Lees ook: Eén elftalfoto, twee wereldsterren. Maar hoe verging het de anderen?

Heel erg leken ze dat niet te vinden. Het Amsterdam van hun jeugd bestond toch niet meer, dus wat hadden ze er nog te zoeken? Ze vonden de stad te druk en te vol geworden, de parkeerkosten te hoog. Het oude gevoel van verbondenheid was verdwenen. „Iedereen”, zei eentje van hen, „heeft tegenwoordig een schutting in plaats van een lage heg.”

Een van de meest eigenwijze Amsterdammers die ik ken, is Stephen Hodes. Hodes, geboren in Zuid-Afrika, was tien jaar geleden een van de eerste mensen die publiekelijk waarschuwden voor het probleem van drukte en massatoerisme. Met zijn denktank Amsterdam in Progress dook hij overal op: bij symposia, op de opiniepagina’s en als inspreker bij raadsvergaderingen. Zonder ingrijpende maatregelen, zei Hodes, zou Amsterdam veranderen in een „monocultureel toeristengetto”.

Pretpark Amsterdam

Hier belanden we bij de grootste bedreiging voor de ziel van de stad: de tsunami aan bezoekers, uit binnen- en buitenland, eendaags en meerdaags. Amsterdam is een partystad geworden, de plek waar de rest van de wereld naartoe komt om te feesten, te consumeren en de beest uit te hangen – om daarna weer schielijk de hielen te lichten.

Wat Amsterdam vroeger één keer per jaar overkwam, op Koningsdag, voorheen Koninginnedag, gebeurt nu het hele jaar door. De hordes die de binnenstad overnemen, vretend, zuipend, schreeuwend, pissend, vechtend. Op de Wallen zijn het de buitenlandse toeristen, in de omgeving Leidseplein en Rembrandtplein domineert het publiek uit de regio. Van donderdag tot en met zaterdag, zo constateerde de vorige Amsterdamse ombudsman na uitgebreid participerend onderzoek, verandert de binnenstad ’s nachts in een ‘urban jungle’.

De gevolgen van deze invasie zijn vaak beschreven: een stad die van iedereen is, is van niemand meer. Dat werd pijnlijk duidelijk tijdens de pandemie. Tijdens de lockdowns was de drukte in de stad een diapositief van ‘gewone’ tijden. In West, Oost, Zuid en Noord ging het leven door, liepen de mensen over straat en deden hun boodschappen. In het centrum was het uitgestorven. Een spookstad. Prachtig mooi en sereen, dat wel, maar onheilspellend leeg.

Eventjes hoopte iedereen dat het anders zou zijn na corona, dat Amsterdam een nieuwe start kon maken – ik ook. Dat was natuurlijk hopeloos naïef. In het paasweekend dit voorjaar was het gewoon weer filelopen op de Wallen.

De open, creatieve en onrustige geest van Amsterdam bestaat nog steeds. Alleen: niet meer in de binnenstad. Voor kunstenaars, nieuwe bedrijfjes, een spannende mix aan mensen en een grensverleggend nachtleven – kortom: alles wat Amsterdam zo interessant maakt – moet je tegenwoordig naar de randen van de stad. Naar Casa Sofia, een buurtkamer annex koffiebar in Slotervaart. Naar broedplaatsen als De Ceuvel in Noord en Prospect Eleven in Zuidoost. Naar het nieuwe uitgaansgebiedje dat is ontstaan op het bedrijventerrein aan de rand van de Houthavens. Zoals Floor Milikowski schrijft in haar boekje Wij zijn de stad (2021): de buitenwijken zijn het nieuwe kloppende hart van Amsterdam geworden.

Dat is mooi en bemoedigend om te zien. Toch is het fundamentele probleem er niet mee verholpen: een stad waarvan het centrum is overgenomen door toeristen, waar jaarlijks 2.247 riviercruises aanmeren, waar honderden festivals worden gehouden, waar jaarlijks meer dan twintig miljoen mensen overnachten, wordt onherroepelijk een stad zonder ziel. Wat heeft Amsterdam aan een centrum waar de bewoners niet meer willen komen?

‘Overlast kwestie van perceptie’

Het duurde tamelijk lang voordat het Amsterdamse stadsbestuur dit doorkreeg. Nog in 2015 zei toenmalig wethouder Abdeluheb Choho (Openbare Ruimte, D66) in Het Parool: „Amsterdam wordt steeds drukker, die trend valt niet te stoppen. Laten we dit gewoon accepteren en de stad zo inrichten dat we die drukte kunnen absorberen.” Zijn boodschap aan stadsbewoners die gek werden van de drukte, het lawaai en de troep in Pretpark Amsterdam: „Overlast is ook een kwestie van perceptie.”

Sinds een aantal jaar, zeker sinds het aantreden van Femke Halsema als burgemeester, bindt de gemeente de strijd aan met het overtoerisme. Er zijn kleine en grotere overwinningen geboekt. Airbnb werd aan banden gelegd, met de nodige volharding. Er kwam een verbod op toeristenwinkels, en een ‘hotelstop’ in grote delen van de stad (al gaat de regio driftig door met het ontwikkelen van kamers). De bierfiets werd, tot vrijwel ieders genoegen, verbannen naar een troosteloos bedrijventerrein in Sloterdijk.

Lees ook dit interview met burgemeester Femke Halsema van afgelopen zomer: ‘Door plat toerisme sterft de stad’

Toch overheerst een gevoel van machteloosheid. De bezoekerseconomie levert geld op, heel veel geld, en dat geld leg je niet zomaar aan banden. Op sommige dossiers, bijvoorbeeld de verplaatsing van de cruiseterminal uit het stadscentrum, gebeurt helemaal niets. Of de beslismacht ligt elders, zoals bij de budgetvluchten op Schiphol waar Amsterdam nu al jaren vanaf wil – zonder enig resultaat. Bovendien moet de gemeente zich netjes aan alle regels en procedures houden – en de ambtelijke en juridische machinerie draait nu eenmaal langzaam.

Ik zag het in de Oude Doelenstraat, tussen de Dam en de Wallen. Een plek waar de toeristische monocultuur zich op zijn aller-, allertreurigst manifesteert. In de Oude Doelenstraat kun je terecht voor steaks, take away-wokgerechten, wiet- en cannabiszaden, badeendjes, e-sigaretten en – in maar liefst drie zaken – voor wafels met alle mogelijke zoetigheid erop. Najaar 2021 sloot hier de laatste ‘gewone’ winkel zijn deuren: damesmodezaak Yucca. In het pand kwam een tattooshop, want die blijkt niet te vallen onder de verboden categorie toeristenwinkels. Een paar deuren verder opende in dezelfde maand een snoepjeswinkel. Valt ook niet onder het verbod.

Lees ook: Badeendjes, wafels, wietzaad: strijd om de Amsterdamse binnenstad

De strijd tegen de platheid en het feesttoerisme is in de Oude Doelenstraat niet te winnen – en de gemeente lijkt daarin te berusten. „Iedere stad”, vertrouwde de ambtenaar die de leiding heeft in de strijd tegen de monocultuur me toe, „heeft wel een of twee straten waarvan je je kunt afvragen: is het alle moeite en energie waard?”

En dat terwijl Amsterdam wel degelijk een krachtig instrument tot haar beschikking heeft, een bestuurlijke bazooka waarmee de internationale reputatie van partystad aan flarden zou kunnen worden geschoten: een coffeeshopverbod voor buitenlandse blowtoeristen. In ambtelijk jargon: het ‘ingezetenencriterium’.

Landelijke wetgeving is er al – steden als Breda en Maastricht maken er al jaren gebruik van. Burgemeester Halsema wil het i-criterium graag invoeren, met steun van de politie en het lokale OM, dat daarmee het Landelijk Parket trotseerde. Maar een ruime meerderheid van de gemeenteraad blokkeert het plan. Zo’n verbod, vrezen alle partijen behalve VVD, CDA en JA21, zal leiden tot een explosie van straathandel in cannabis. Kwetsbare jongeren uit moeilijke wijken zullen in die handel hun heil zoeken, denken ze.

Exit i-criterium dus. Bij de burgemeester was de frustratie duidelijk zichtbaar, eind september tijdens het beslissende debat in de raad. „U baseert zich op speculatie en een onbewezen stelling die u nergens op gebaseerd heeft”, riep Halsema tegen de raadsleden. „U heeft niets dan een gut feeling!” Ze zei het niet, maar je hóórde het haar denken: beste mensen, jullie begaan hier een historische vergissing.

De stad uit gevlucht

Qua vastgoedprijzen is Amsterdam nog geen New York, qua toerisme nog geen Venetië of Dubrovnik. Maar het feit dat de namen van deze steden voortdurend vallen in het debat over de toekomst van de stad, is onheilspellend genoeg. Terug naar 2013 zal Amsterdam nooit meer gaan, zelfs als inflatie, energiecrisis en geopolitieke onzekerheid leiden tot een periode van langdurige laagconjunctuur. Het Amsterdam van 2022 voelt een beetje als Hotel California: You can check-out any time you like, but you can never leave.

Onlangs belde ik met Stephen Hodes, de man die zo vroeg waarschuwde voor het massatoerisme. Hij is gestopt met zijn denktank. Zijn strijd is zinloos geworden, vertelde hij, want het stadsbestuur doet nog steeds te weinig. Hoofdschuddend had hij de laatste plannen van het college gelezen. „Allemaal kleine dingetjes, die gaan het verschil niet maken.”

Hodes woont tegenwoordig in Muiden, hij is gevlucht voor de drukte. Door Amsterdam struinen doet hij nog altijd met grote regelmaat, maar nu met een camera in de hand, als straatfotograaf. En zijn toerisme-archief? „Daarvan heb ik zo ongeveer alles weggeflikkerd.”

Correspondent Thijs Niemantsverdriet blijft in NRC schrijven over Amsterdam.