Op bezoek in het dorp van Paolo Cognetti: ‘De acht bergen is ook een documentaire over ons dorp’

„Je wilt midden november een bezoek brengen aan Brusson? In de bergen is dat de eenzaamste en ruigste maand”, had Paolo Cognetti (44) aan de telefoon gezegd. De lange Italiaanse zomer is net voorbij, het skiseizoen nog niet begonnen, en daardoor zijn er nauwelijks toeristen of tweedehuisjesbewoners in het Noord-Italiaanse alpendorp. Precies dat maakt die maand zo geschikt om de kleine, harde kern van lokale bewoners te ontmoeten die het hele jaar door in de bergen wonen.

Op de bergtoppen en lariksen – Cognetti’s lievelingsbomen – in de Aostavallei ligt de allereerste laag verse sneeuw. „Zie je het dak van dat huis? Alsof iemand er net een wit laken overheen heeft gegooid”, zegt de schrijver tevreden. In een pittig tempo beklimt hij het in sneeuw verpakte bergpad. Zijn zwart-witte hond Laki huppelt vrolijk achter ons aan.

De roman De acht bergen maakte van Cognetti in één klap een bekende auteur. Het verhaal trok een breed publiek, dankzij universele thema’s als de vriendschap tussen de stadsjongen Pietro en de jonge bergbewoner Bruno, complexe vader-zoonrelaties, en de kloof tussen de stad en de bergen.

Kattenbelletje

Cognetti’s verhaal is ook een eerbetoon aan de schaarsbewoonde bergstreek in het uiterste noorden van Italië, waar hij als jongen met zijn ouders de zomervakanties doorbracht. Inmiddels verblijft hij tijdens de zomer en winterse weekends in Estoul, een gehucht in de gemeente Brusson dat ook slechts 870 zielen telt, en plotseling een bekende inwoner heeft.

„Ah, een briefje!” zegt hij vrolijk, „laten we het samen lezen.” Vliegensvlug grist hij het kattenbelletje dat een vrouwelijke fan pal voor zijn voordeur achterliet onder de steen uit. De vrouw, of misschien eerder een tienermeisje, heeft haar fanmail ondertekend met „lieve groeten van una ragazza selvatica” – een ‘buitenmeisje’, een knipoog naar Cognetti’s roman De buitenjongen, die een prelude was op De acht bergen. Hij gooit de deur open van de baita, het alpenchalet dat in dit dorp zijn eerste verblijfplaats was, en legt het briefje op tafel. Geamuseerd stelt hij vast dat binnen ook een boodschap voor hem is achtergelaten. Op het fornuis liggen piepkleine muizenkeutels.

Tien jaar lang huurde hij deze plek van Remigio Vicquery, één van zijn twee dierbare vrienden die samensmolten in het personage van Bruno, de bergbewoner uit De acht bergen. „Remigio ging tot zijn veertiende naar school en werd toen metselaar. Hij verslindt boeken en praat als een universitair geschoold man”, zegt Cognetti. Zijn inmiddels overleden tweede vriend, Gabriele Vuillermin, was een veehouder uit een hooggelegen dorpje in de buurt, waarvan hij de allerlaatste bewoner was.

Cognetti woont niet langer in de oude blokhut, maar vlak ernaast, in een gerenoveerde voormalige koeienstal. In het warme huis hangt de geur van hout en verse koffie. Op de bovenste verdieping is een gastenverblijf, met slaapplek voor tien personen. Stille afzondering om te schrijven is prima, zegt Cognetti, maar gezelschap is dat ook. Hoog in de bergen van Estoul nodigt hij graag andere schrijvers en kunstenaars uit. In de leefruimte naast de keuken staat een lange, houten tafel met zitbanken die ooit voederbakken waren. In de boekenkast, die één wand volledig bedekt, staat een exemplaar van De acht bergen in zo ongeveer elke levende taal. Sommige uitgevers lieten niet alleen zijn verhaal vertalen, zegt Cognetti, maar ook zijn naam. Grinnikend toont hij een cover waarop zijn naam als ‘Paulo Konjeti’ is gespeld.

Festival

„Ciao Paolo!” In het drukke dorpscafé The Silly Monkey, in het dorp Brusson, is de schrijver een vaak en graag geziene gast. Prompt staat een glas voor zijn neus. Toch is niet iedereen in de berggemeente even opgetogen met een bekende inwoner die zo veel aandacht trekt. Hij begrijpt het wel: „De burgemeester wilde aan het logo van de gemeente de tekst ‘Het dorp van De acht bergen’ toevoegen. Niet iedereen zat daarop te wachten, maar hij dreef toch zijn zin door.”

Cognetti probeert ook iets terug te geven aan het dorp. Drie zomers op rij organiseerde hij het literatuur- en muziekfestival ‘De roep van het woud’. De laatste editie, voor de pandemie, trok duizenden bezoekers, maar niet één bewoner uit Brusson. Tijdens het festival kwamen onder meer migratie en ecologie aan bod. „Zulke thema’s liggen hier nu eenmaal gevoelig”, zegt de auteur. De alpenbewoners hebben vaak een gesloten mentaliteit, er leeft in de streek enige achterdocht tegenover migranten, ook al zijn die er hier in de bergen nauwelijks.

Buitenjongen

Cognetti is tegelijk stadskind én buitenjongen. Hij woont afwisselend in Milaan en Estoul. De kloof tussen de stad en de bergen is hem vertrouwd. Volgens de stadsmensen staat natuurbehoud lang niet hoog genoeg op de agenda van de bergbewoners. Maar veel van die natuurbewuste jongens en meisjes en klimaatexperts wonen zélf wel lekker in de stad, hoor je dan weer in het dorp. De schrijver begrijpt hen allebei.

Ecologisch leven is belangrijk voor hem. Hij liet zonnepanelen plaatsen op het dak, en een geothermische installatie verwarmt zowel zijn woning als het alpenchalet ernaast. Dat Italië een hotspot is voor de klimaatverandering, kan sinds de verschroeiende zomer van 2022 niemand nog ontkennen. „In 150 jaar metingen is nooit eerder zo’n grote droogte en hitte vastgesteld”, zegt Cognetti. Door de rivieren en beken van de Aostavallei vloeide ondanks de aanhoudende droogte toch water – gesmolten gletsjerijs. „Afgelopen zomer smolt er net zo veel gletsjerijs als de vier voorafgaande jaren bij elkaar, weet de schrijver. Maandenlang sliepen de bewoners met de ramen open, op 1.400 meter hoogte. Ze herinneren zich niet dat zoiets ooit eerder kon.

Een helling in de bergen van Estoul, Italië, waar het boek van Paolo Cognetti zich afspeelt. Foto Mattia Vacca

Vanuit zijn ecologische overtuiging verzet Cognetti zich ook tegen de uitbreiding van het skigebied in de streek. Skiën op nog hogere hoogte mogelijk maken, in de hoop daar dan wél nog genoeg sneeuw te vinden, is volgens hem investeren in een wintersport die door de opwarming van het klimaat op termijn toch zal verdwijnen.

Ook daarmee maakt Cognetti zich lang niet bij iedereen populair. Voorstanders van het project willen de Italiaanse Alpen graag verbinden met het aangrenzende skigebied in Zwitserland om zo meer kapitaalkrachtige wintersporters te trekken. Of de plannen worden uitgevoerd is nog niet duidelijk, maar het debat woedt fel.

Sneeuwkanonnen

Cognetti wil van een vriend weten wat hij van de uitbreiding van het skigebied vindt. Hij heeft Michele Alliod (40) gevraagd samen te lunchen bij Il pranzo di Babette (De lunch van Babette), een restaurant in de stijl van een skichalet, vlak naast een kleine stoeltjeslift. De plek speelt een prominente rol in Cognetti’s roman Het geluk van de wolf; de schrijver werkte hier zelf twee seizoenen als kok. Alliod, een schuchtere, lange man met langer, licht krullend haar, is de beheerder van drie kleine waterkrachtcentrales. Hij bedient ook de sneeuwkanonnen bij de skipistes. Al jaren moet hij kunstsneeuw spuiten, omdat skiën anders onmogelijk is. Hij geeft aarzelend toe dat hij het eigenlijk wel wil, dat grotere skigebied, al was het alleen maar omdat zijn vrouw een restaurant bij de skipiste uitbaat.

De voorbije zomer was behalve gortdroog ‘gelukkig’ ook heel heet, zegt Alliod: „Met het smeltende gletsjerwater hebben ze van de zomer toch maar mooi de landbouwakkers in de Povlakte geïrrigeerd.” Cognetti slaat zijn vriend op de schouder: „Ze zeggen dat de gletsjer tegen 2050 helemaal is weggesmolten, maat.” Ach, voorlopig is er nog genoeg ijs, relativeert zijn tafelgenoot. Hij sopt een homp brood in een bord crespelle – hartige pannenkoekjes overgoten met gesmolten alpenkaas – en neemt een slok wijn.

Schrijver Paolo Cognetti met vriend Michele Alliod bij restaurant “Il pranzo di Babette”. Foto Mattia Vacca

Boven een rijk gevulde tafel met calorierijke alpendelicatessen halen de vrienden herinneringen op aan de filmopnames. Voor ze begonnen te draaien, brachten de regisseurs Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch veel tijd door in het dorp. Dat wierp vruchten af: De acht bergen verfilmen groeide zo uit tot een project waarbij heel Brusson zich betrokken voelde. „Het productiehuis had me vooraf gewaarschuwd dat de filmmakers ook in andere bergen konden gaan filmen”, zegt Cognetti. „Maar Felix zei tot mijn opluchting: ‘Nee, het kan alleen hier, want jouw verhaal gaat over déze plek.’ Meer nog dan mijn boek vertelt de film het verhaal van de dorpelingen uit Brusson. Het is deels ook een documentaire.”

Ezeltje

Velen droegen hun steentje bij. De kindacteurs logeerden wekenlang met hun ouders in een B&B in het dorp, waar ook het regisseursduo tijdens de draaiperiode verbleef. Een huis dat in de film een belangrijke rol speelt, werd door een metselaar uit het dorp gebouwd, een lokale veehouder leende voor de opnames zijn ezeltje uit. En Michele Alliod zorgde met zijn sneeuwkanon en met behulp van een paar piepschuimplaten voor een geloofwaardige filmset met metershoge sneeuw. Glunderend vertelt hij dat hij zelfs stand-in was voor één van de hoofdrolspelers, omdat die niet kon skiën. „De filmcrew deed een beroep op ons, wij waren nodig. Dat betekende veel voor ons gevoel van eigenwaarde.”

Cognetti vertelt lachend dat Alliod onaangekondigd opdook tijdens de filmvertoning op het festival van Cannes. Hij had zijn trouwpak – zijn enige pak – aangetrokken en was in de auto gestapt. „In Cannes heb ik op de zwarte markt een festivalkaartje gekocht.” Cognetti: „De film eindigde waanzinnig laat, om drie uur ’s nachts, en nadien gingen we nog even naar de kroeg. Plots was Michele verdwenen, in zijn eentje was hij die nacht nog naar Brusson teruggekeerd.” Ze schateren, en drinken nog een glas wijn.

De skipiste bij Estoul. Foto Mattia Vacca



Andere gasten zijn er die middag niet, november is geen goede maand voor een restaurant dat de hongerige magen vult van wandelaars en skiërs. Eigenares Barbara Fedi (54), een kleine vrouw met lichtjes in de ogen, is net als Cognetti een inwijkeling uit Milaan. Tweeëndertig jaar geleden reisde ze naar Brusson en werd verliefd op Remigio. En al is de vader van hun twee dochters inmiddels haar ex-man, „de connectie tussen mensen doet me blijven”. Haar restaurant, met een gezellige, brede toog, is een belangrijke ontmoetingsplek. Toch kijkt ze weemoedig. Tijdens het laagseizoen is het afzien. „Ik heb al meer dan eens overwogen te stoppen en weg te gaan.”

Haar dochters beraden zich op hun toekomst. Misschien vertrekken ze wel uit Brusson. Carola (22), de oudste, studeert in de universiteitsstad Padua, en Alice (19) helpt een handje in het restaurant. Glunderend vertelt ze dat ze een lange reis naar Australië voorbereidt. „Ik wil eens wat anders zien en uitproberen.”

Oude schuren

Door het gebrek aan toekomstperspectief voelen veel jonge Italianen zich niet op hun plek in hun mooie land. „Toen in de jaren zeventig een weg werd aangelegd in Estoul, zei men dat die vast nieuwe kansen bracht. Velen daalden juist van hun berg af, en trokken langs de nieuwe weg naar de stad”, vertelt Cognetti.

Toch liggen er wel degelijk kansen in de Aostavallei, werpen de toeristische gidsen Chantal Blanc (47) en Anna Ravizza (62) tegen. Blanc is gids op het gebied van de architectuur, de gastronomie en de kastelen in de Aostavallei, een grensstreek waar een dialect wordt gesproken met sterke invloeden uit het Franco-Provençaals. Ravizza, een lange, afgetrainde vrouw die een stuk jonger lijkt dan haar leeftijd, begeleidt intensieve trektochten. Sinds kort staat ook een ‘tour van de Acht Bergen’ gepland, langs de filmlocaties.

Blanc en Ravizza lopen op stevige bergschoenen door het oude centrum van Extrepieraz, een gehucht van Brusson op 1.395 meter hoogte. In een oude poort staat het jaar 1693 gegrift. Blanc wijst naar een rascard, een typische bouwconstructie in deze streek: een houten graanschuur, gestut door een reeks champignonvormige, korte, dikke steunbalken, afgewerkt met een platte, ronde steen.

Vroeger werd die bouwstijl gebruikt om zowel vocht als knaagdieren uit de graanschuur te houden. Intussen zijn heel wat van die oude schuren opgetuigd tot pareltjes van vakantiehuizen voor stedelingen uit Milaan of Turijn.

Die stadsbewoners verwachten in de bergen hetzelfde comfort als in de stad, zeggen de vrouwen. „Ze vragen meteen of de wifi werkt.” De stedelingen beleven het buitenleven, en de natuur zelf, volstrekt anders dan wie het hele jaar rond in de bergen leeft. In De acht bergen omschrijft bergbewoner Bruno het zo: „Jullie stedelingen noemen het natuur. Het is zo abstract in jullie hoofd dat zelfs het woord abstract is. Wij hier zeggen bos, weide, rivier, rots, dingen die je kunt aanwijzen. Als je iets niet kunt gebruiken, benoemen we het niet, want dan dient het nergens toe.”

Op een alpenweide vlak bij de kerktoren van Extrepieraz bewondert Giovanni Gens (49) zijn grazers. Hij stelt zijn koeien voor als de vertegenwoordigers van vier continenten: „Ik heb langharige Schotse hooglanders, Afrikaanse zeboes, Amerikaanse bizons en Tibetaanse jakken.” Hij teelt de dieren voor hun vlees. Nu levert hij nog aan het restaurant Il Pranzo di Babette, maar binnenkort opent hij een eigen familiezaak. Door de dieren vrij te laten rondlopen op de alpenweide wilde hij een nieuwe manier van veeteelt uitproberen, vertelt hij: „Omdat ze langharig zijn, kunnen ze het ook ’s winters prima buiten redden.”

Giovanni Gens zorgt voor zijn Anguskoeien. Foto Mattia Vacca



Dat verliep ook prima, tot de wolvenpopulatie zich ermee ging bemoeien. Giovanni Gens kan het risico niet langer nemen om zijn dieren in de vrije natuur, en op hoge hoogte te laten grazen. Zijn koeien staan nu op een lager gelegen weide, en achter een omheining. „Stadslui smelten weg bij foto’s van wolvenpups en hebben de mond vol van de bescherming van het dier”, zegt de veeboer geërgerd. „Maar is het ook zo schattig dat die wolven ’s nachts mijn dieren besluipen en verscheuren?” Met de beschermde status van de Europese wolf moet je niet komen aanzetten bij de veehouders in Brusson, merkt Paolo Cognetti op.

Ook tijdens de pandemie gaapte een diepe kloof tussen stad en de bergen. De Italiaanse overheid kondigde een harde nationale lockdown af, die zeer streng werd gehandhaafd. „Ik bracht de lockdown door in Milaan, waar wij hoogstens een ommetje met de hond mochten maken”, zegt Cognetti. „Maar Remigio, midden tussen de alpenweiden, mocht ook zijn huis niet uit.”

Met helikopters vlogen ze boven de bossen, herinnert berggids Anna Ravizza. „Boswachters joegen op mensen die in hun eentje in het woud wandelden. Knettergek, als je het mij vraagt.” In de bergstreken van Italië was het verzet tegen de anti-coronamaatregelen dan ook merkbaar groter, en heerste meer scepsis tegenover het vaccin. „In Milaan, waar we dichtgepakt op elkaar leven, hadden de maatregelen zeker nut”, meent Cognetti. „Maar in een schaars bevolkt alpendorp?”

Spookdorp

Hij stelt voor nog een laatste wandeling te maken, om een hooggelegen dorpje te tonen. ‘Cianlozerre: 2.000 meter’ meldt een plaatje boven de gesloten houten deur van één van een vijftal verlaten huizen. Het enige geluid is dat van onze bergschoenen, knisperend in de verse sneeuw. Sinds Cognetti’s goede vriend Gabriele is gestorven, is dit een spookdorp, maar het huis van de allerlaatste inwoner ligt erbij alsof die even een ommetje ging maken.

Buiten, op een heuveltje, staat een zeer rudimentaire ‘buitenkeuken’: een oude badkuip, met ernaast een vergiet. Cognetti glimlacht droef als hij een gebroken wijnglas ziet liggen, vlak naast de kuip. Vanaf de bergtop kijkt hij naar beneden, waar zijn eigen huis zichtbaar is. „Gabriele riep me ’s avonds wel eens naar boven, voor een biertje.” Zijn vriend werd 59 jaar, maar heel onverwacht kwam het einde niet. „Gabriele heeft stevig geleefd, zoals veel mannen hier in de bergen.” De man die hem mede inspireerde tot het personage Bruno stierf tijdens het draaien van de film, zegt Cognetti ontroerd. „In sommige dingen schuilt volmaaktheid.”

Film en boek De acht bergen van Paolo Cognetti (1978) verscheen in 2016. Al voor publicatie werden de rechten aan meer dan dertig landen verkocht. Cognetti kreeg er de Premio Strega voor, de belangrijkste literaire prijs in Italië. De verfilming van het boek door de Belgische regisseurs Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch won de juryprijs op het filmfestival van Cannes en draait vanaf 22 december in de bioscopen. De film is opgedragen aan Gabriele Vuillermin, een vriend van Cognetti die mede model stond voor het personage ‘Bruno’.

