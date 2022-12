Zelfs voor wie de bètavakken een gruwel waren en ze voortijdig liet vallen, komt dit wellicht bekend voor: de wet van behoud van energie. De wet schrijft voor dat de totale hoeveelheid energie in een geïsoleerde ruimte te allen tijde hetzelfde blijft; de energie kan alleen worden omgezet van de ene in de andere vorm. Denk aan ballen die op torens liggen en er vanaf kunnen vallen of aan deeltjes in een afgesloten vat, een achtbaankarretje dat recht op een looping afstevent. Het is een ronduit fascinerend concept. Als arts nam ik nooit helemaal afscheid van de bètavakken, al wordt mijn spreekkamer vaker beheerst door psychologische fenomenen en basale emoties dan door de eerste hoofdwet van de thermodynamica.

Emma Bruns is arts-onderzoeker en chirurg in opleiding.

Althans, dat is de vraag. De wet van behoud van energie mag dan niet zozeer gelden in de relatie tot mijn patiënten, ze geldt wel in de relatie tot andere mensen in het ziekenhuis. Al zijn mensen geen deeltjes en is hun gedrag dus ook niet zo simpel samen te vatten, hun interacties lijken soms wel parallellen te vertonen. Van bestuursvoorzitter tot spoedeisende hulpverpleegkundige en van coassistent tot opleidend chirurg, ze verhouden zich tot elkaar, waarbij de resultante van hun gedrag sterk wordt beïnvloed door de aanwezige hoeveelheid ‘energie’.

De media waren het afgelopen jaar niet mals over plekken waar de druk om hoge kwaliteit te leveren ten koste ging van de werksfeer. Uitgeverijen waar met boeken werd gegooid (Mai Spijkers), lange houten tafels waar stagiairs zich moesten schamen (Matthijs van Nieuwkerk). Het leidde enkele weken geleden tot de algehele conclusie dat de tijd van de bullebakken nu echt voorbij zou zijn.

Om het bij de natuurkunde te houden: de totale energie in deze vaten was torenhoog en bij de omzetting naar het resultaat kwam een zinderende hitte vrij.

Verantwoordelijkheden

Al ben ik verre van senior, ik loop nu ongeveer de helft van mijn leven in het afgesloten systeem van de zorg rond. En ook daar is de totale energie aanzienlijk. De verwachtingen van degenen die er noodgedwongen terechtkomen, en hun dierbaren, zijn hoog. De middelen zijn er, ondanks de hoge kosten van de zorg, zowel in mens en materiaal als tijd altijd beperkt. En de druk om in deze spagaat van verwachtingen, belangen en werkelijkheden resultaat te leveren, is hoog.

Net als in elk biologisch systeem werken zorgverleners in een systeem. Functioneert de synergie, zoals bij een geslaagde operatie of een gesmeerde opvang van een zwaargewonde patiënt op de spoedeisende hulp, dan voelt dat geweldig. Zo gaat het ook altijd in Grey’s Anatomy, E.R. en al die andere digitale fantasieën van dokters met wapperende haren en hun stethoscoop verkeerd om in hun oren. Maar wat schuilt er achter?

Zorgverleners hebben binnen dit systeem allen een eigen positie. En die positie gaat gepaard met verschillende eindverantwoordelijkheden. Algemeen medisch specialisten zijn over het algemeen eindverantwoordelijk voor het resultaat van de geleverde zorg. Hun positie is te vergelijken met de mannen en vrouwen die eerder aan de schandpaal werden genageld vanwege een naargeestige bedrijfscultuur.

Natuurlijk moet de raad van bestuur van een ziekenhuis de medisch specialisten faciliteren, maar bij een serieuze fout in het medische proces wordt er gewezen naar de medisch specialist. Dat brengt een enorme druk met zich mee om altijd het beste te doen voor de patiënt.

Onvertogen woord

De afgelopen weken waren verziekte bedrijfsculturen ook regelmatig onderwerp van gesprek in het ziekenhuis. Een patiënt zei, vlak voor hij onder narcose ging, tegen mijn opleider: „Geen Matthijs van Nieuwkerkje doen hè”. Mijn opleider incasseert; de tijden dat chirurgen op basis van hiërarchie de macht hadden, is noodgedwongen voorbij. Ik heb er bewondering voor, al weet ik niet of ik dat mijn hele loopbaan zal blijven doen.

Ook op de operatiekamer valt natuurlijk wel eens een onvertogen woord. Maar ik maak me vooral zorgen over de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om deze ‘imperfectie’ uit te bannen. Uit angst voor misstanden hebben medische opleidingen de afgelopen jaren getracht van buitenaf de potentiële energie van het zorgvat te controleren of zelfs te temperen. Het kernwoord in dezen is ‘een veilig opleidingsklimaat’. Dat houdt in dat een arts-in-opleiding niet en plein publique wordt vernederd als hij aantoonbaar niet weet waar hij het over heeft; dat een opleider na een operatie de ‘tops’ en ‘tips’ met hem bespreekt; dat hij net zolang met hulp van zijn supervisoren mag opereren als hij wil.

Dat is zeker niet slecht, maar net als in de natuur broeit er nog altijd een hoop ongebruikte potentiële energie. Het aanbrengen van sociale censuur op frustratie van hogerop omdat het proces niet verloopt zoals zou moeten, is geen oplossing. De eisen van kwaliteit en de verantwoordelijkheid voor het resultaat blijven bestaan, en het is goed dat dat, ook in een leeromgeving met al haar onvolkomenheden, duidelijk wordt.

Vergaren van volwassenheid

Ik denk dat elke bedrijfscultuur waar generaties in een functionele hiërarchie met elkaar werken, wrijving nodig heeft. Daarmee praat ik niet goed dat iemand met macht als een tiran tekeergaat en zijn of haar macht misbruikt om werknemers in een afhankelijke relatie te kleineren of te kwetsen. Maar de vraag moet niet zijn of leidinggevenden frustraties en zorgen mogen uiten, maar of degenen die lager in de hiërarchie staan er ook tegen kunnen protesteren.

Want zoals in de natuurkunde geldt met het behoud van energie, en misschien ook wel met het behoud van mensen: energie wordt overgedragen. Om bedrijven maar ook de zorg vernieuwend te houden, moet een nieuwe generatie zich willen afzetten tegen de oudere. Vergelijk het met de puberteit, met het vergaren van de volwassenheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en te ervaren welke frustraties – maar ook geluk – daarmee gepaard kunnen gaan.

We moeten het beter willen doen dan degenen die nu aan het roer staan. Dat betekent dus ook dat we zelf vorm kunnen geven aan de (bedrijfs)cultuur. Huidige en toekomstige ceo’s, chirurgen en chef-koks kunnen grenzen stellen aan de drang van de managers en de maatschappij om elke fout uit te willen bannen. Ze kunnen verantwoordelijkheden teruggeven aan secretaresses, verpleegkundigen en souschefs. Zo gaat het niet alleen om het behoud van energie, maar ook om een evenredige verdeling ervan.