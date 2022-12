Onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport

De NOS heeft een externe vertrouwenspersoon gevraagd om meldingen van grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie van de omroep te inventariseren. Dat meldt de NOS vrijdag. De inventarisatie volgt op verschillende meldingen die bij de hoofdredactie van NOS Sport zijn binnengekomen.

De hoofdredactie van de sportafdeling had, naar aanleiding van de misstanden bij De Wereld Draait Door, een mail gestuurd naar alle medewerkers met de vraag zich te melden als zij ongewenst gedrag hebben ervaren. Meerdere medewerkers hebben zich gemeld, onduidelijk is hoeveel precies. „Zij geven aan een ervaring met grensoverschrijdend gedrag te hebben gehad, vroeger of korter geleden”, schrijft de NOS in het persbericht. Meer informatie over de inhoud van de meldingen en betrokkenen geeft de omroep niet.

Naast de inventarisatie gaat de externe vertrouwenspersoon ook onderzoeken „welke stappen moeten worden genomen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en in de toekomst te voorkomen”.

Vorige maand publiceerde de Volkskrant een artikel waarin werd beschreven dat presentator Matthijs van Nieuwkerk in zijn tijd bij De Wereld Draait Door tussen 2005 en 2020 extreme woede-uitbarstingen heeft gehad en zijn collega’s publiekelijk is afgevallen. Tientallen oud-medewerkers deelden hun ervaringen en spreken van een angstcultuur. Ondanks dat de klachten over de wantoestanden al lange tijd bekend waren bij de leiding van omroep BNNVARA, greep deze niet in, stelt de Volkskrant in de reconstructie.

