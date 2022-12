Omkoopschandaal schaadt niet alleen de reputatie, maar ook de slagkracht van de EU

Terwijl de wereld vorige zaterdagavond de Europese topwedstrijd van het WK voetbal keek (Engeland – Frankrijk), haalden agenten in Brussel voor de tweede dag op rij kantoren in het Europees Parlement overhoop.

Wat bleek: de Qatarese invloed reikt ver. Niet alleen tot in het binnenste van de FIFA, maar ook tot in het hart van de Europese democratie. Alle mooie Europese woorden over de rechten van arbeiders en lhbti-rechten ten spijt: voor oliedollars blijken ook Europese besluitvormers gevoelig te zijn.

Brussel is in de ban van het omkoopschandaal in het Europees Parlement. En terwijl nog dagelijks nieuwe feiten opduiken, groeien de zorgen over de gevolgen voor het aanzien van de Europese politiek. Op de agenda van een topontmoeting van regeringsleiders stonden deze donderdag geen onbelangrijke zaken - migratie, energieprijzen, trans-Atlantische betrekkingen. Maar in de wandelgangen ging het maar over één ding: de corruptie in ‘eigen huis’.

Het schandaal – rond corrupte parlementariërs, geld uit Qatar en Marokko, huiszoekingen en tonnen euro’s aan cash – gaat in eerste instantie de volksvertegenwoordiging zelf aan. „Het is echt een zaak van het Europees Parlement”, onderstreepte premier Mark Rutte bij aankomst. „Laten we eerst uitzoeken wat er nou precies aan de hand is. Als het dan verder zou inktvlekken naar anderen moeten we er natuurlijk opnieuw naar kijken.”

Leedvermaak

Voor dat Europees Parlement is het schandaal bij uitstek pijnlijk. In reactie op de afbraak van de rechtsstaat in onder meer Hongarije en Polen ontwikkelde het zich de afgelopen jaren tot het morele geweten van Europa. Juist Europarlementariërs bliezen steeds hoog van de toren als het ging om het zoveelste schandaal rond de Hongaarse premier Viktor Orbán. In Brussel erkent iedereen dat het financieel korten van Orbán, dat deze week officieel werd, nooit gebeurd zou zijn zonder de constante druk van het EP.

Doet het schandaal afbreuk aan die reputatie als hoeder van Europese waarden? Zeker is dat Orbán deze week leedvermaak had. Bij een foto van het inbeslaggenomen geld schreef hij op Twitter: „Dit is hoe de rechtsstaat in Brussel eruitziet.” In een videoboodschap riep hij er – vrij naar Donald Trumps ‘drain the swamp’ – toe op „het moeras in Brussel droog te leggen”.

En zo vlekt het schandaal ook de hele EU. Het voedt anti-EU-sentiment en het maakt kwetsbaar in het buitenland. Want wie laat zich de les lezen door een corrupte instelling?

„Het is erg schadelijk, denk ik, voor alle politici die zo hard geknokt hebben om te laten zien dat we besluiten nemen op basis van onze gezamenlijke waarden”, zei de Estse premier Kaja Kallas. „Het is altijd slecht als er sprake is van corruptie”, antwoordde Rutte op de vraag of het schandaal afstraalde op de andere EU-instellingen. De Belgische premier Alexander de Croo noemde het schandaal „onaanvaardbaar en choquerend”. Hij vreesde de consequenties voor „het beeld dat de rest van de wereld over ons heeft” en „het vertrouwen in de Europese instellingen”.

De voorzitter van het Europees Parlement, de Maltese Roberta Metsola, kondigde donderdag nieuwe gedrags- en bezoekregels aan als antwoord op de affaire. Ook worden de rechten van oud-leden opnieuw tegen het licht gehouden. Financiële rapportageverplichtingen zullen aangescherpt worden en er komt een verbod op donaties uit het buitenland. „We zullen álles tegen het licht houden”, beloofde Metsola op een persconferentie na afloop van een gesprek met regeringsleiders. „We zullen elke vorm van ongeoorloofde beïnvloeding bekijken.” De bescherming van klokkenluiders moet verbeterd worden en de contacten tussen het parlement en niet-EU-landen zullen gestroomlijnd worden. Zogenaamde „vriendschaps-groepen”, informele netwerken tussen het Europees Parlement en niet-EU-landen, worden verboden.

Intussen worden alle dossiers waar Qatar bij betrokken is, bevroren. Daarbij gaat het onder andere om een voorstel voor visa-vrij reizen voor Qatari en een luchtvaartverdrag tussen de EU en Qatar.

Het verzegelde kantoor van ondervoorzitter van het Europarlement Eva Kaili. De Griekse is een van de verdachten in het corruptieonderzoek. Zij is aangeklaagd wegens deelname aan een criminele organisatie, witwassen en corruptie. Foto Stephanie Lecocq/EPA

Aanzien

Naast schaamte heerste in Brussel deze week ook ongeloof. Grinnikend vroegen sommigen zich af waarom landen met snode plannen zich überhaupt zouden richten tot het Europarlement, toch niet de invloedrijkste EU-instelling? Maar dat Qatar en Marokko daar naar verluidt miljoenen voor over hadden, toont hoe belangrijk aanzien voor deze landen is – juist ook in de Europese publieke sfeer.

De afgelopen tijd was er veel aandacht voor hoe Qatar via het WK en zachte diplomatie – sportswashing zoals het heet – zijn publieke imago probeerde op te vijzelen. Maar de onthullingen in Brussel laten zien dat het land ook andere middelen geoorloofd acht en dat Europa daarvoor een gewillig doelwit is. Dat Qatar en Marokko de enige landen zijn die zich hiermee inlaten is onwaarschijnlijk.

Bij de corruptiezaak in het Europees Parlement ‘zijn te veel Italianen betrokken om niet van een ‘Italian job’ te spreken’

Daarom was er onder Brussel-watchers ook ergernis over hoe Metsola het schandaal in haar eigen EP voorstelde: als een aanval op het instituut en de „Europese democratie”. „Kwaadaardige actoren die banden hebben met autocratische derde landen deinzen nergens voor terug”, zei ze. Maar, stelde onder anderen hoogleraar EU-recht Alberto Alemanno deze week in NRC: „Dit is geen aanval, dit is zelf-toegebrachte schade.” Het Europees Parlement heeft zich kwetsbaar gemaakt door een gebrek aan strenge lobbyregels, benadrukten ook de lobbywaakhonden Transparancy International en CEO.

Er is al jaren kritiek van ngo’s op de gebrekkige transparantie van de Brusselse instellingen en de manier waarop de belangen van grote bedrijven ongezien tot de besluitvorming doordringen. Nu voegt zich daarbij door autocratische regimes gekochte invloed.

Schandalen als die van deze week, is het algehele gevoel in Brussel, stralen af op de hele Europese politiek en dus op de geloofwaardigheid van Europa op het wereldtoneel. Afgelopen jaar steeg de EU boven zichzelf uit, door snel en in ongekende harmonie Oekraïne te helpen – daarin gesteund door een groot deel van de Europese bevolking, zo bleek dezer dagen weer uit een enquête. Maar het corruptieschandaal toont hoe eenvoudig een goede reputatie weer kan wegsmelten.