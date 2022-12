OM eist 7 jaar celstraf tegen advocaat en neef van Ridouan Taghi

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdagochtend 7 jaar celstraf geëist tegen Youssef Taghi, de neef en voormalig advocaat van Ridouan Taghi. De 38-jarige Youssef is volgens het OM betrokken bij het voorbereiden van een gewelddadige poging om Ridouan Taghi te laten ontsnappen uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught (EBI). Daarnaast is Youssef volgens het OM ook lid van een criminele organisatie die zich richtte op witwassen, afpersing, gijzeling en drugshandel.

Volgens het Openbaar Ministerie is Youssef een „onmisbare schakel” in de organisatie van zijn neef Ridouan. Een verklaring die Ridouan Taghi aflegde over het berichtenverkeer vanuit de EBI – dat het allemaal een spelletje was – kwalificeerde het OM als „aperte nonsens”. „Zwak en niet serieus te nemen.”

Youssef Taghi heeft zijn neef Ridouan in de EBI regelmatig bezocht tussen maart 2021 en 8 oktober 2021, de dag dat hij is aangehouden. Omdat Youssef werkte als advocaat van zijn neef Ridouan mochten ze ongemonitord contact hebben. Youssef heeft toegegeven dat hij heeft gefunctioneerd als boodschappenjongen en voor zijn neef berichten de EBI in en uit heeft gesmokkeld.

Dat gebeurde met behulp van een iPad die Youssef tijdens zijn bezoek mee naar binnen bracht. Daarmee maakte Youssef foto’s van berichten die hij van een onbekende persoon binnenkreeg via een speciale telefoon. Die liet hij aan Ridouan zien. In reactie daarop schreef Ridouan berichten op een notitieblok die Youssef overschreef in een notitieboekje. Van die berichten maakte Youssef weer foto’s om ze daarna door te sturen met de telefoon naar dezelfde onbekende persoon. Die persoon stuurde ze dan naar verschillende personen, onder hen enkele familieleden van Ridouan Taghi.

Sluipend gif

Youssef heeft tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak eerder deze week tegenover de rechtbank verklaard dat hij „millimeter voor millimeter” betrokken raakte bij werkzaamheden die niks te maken hadden met regulier advocatenwerk. In eerste instantie zou hij bepaalde mediazaken gaan doen waarvoor Taghi’s advocaat Inez Weski te weinig tijd had. Het ging onder andere om verzoeken tot rectificatie van mediaberichtgeving. En Youssef zou in de achtergrond mee gaan draaien bij de verdediging van Taghi in de strafzaak Marengo over zes liquidaties en een aantal pogingen daartoe.

Youssef vertelde dat hij vanaf medio augustus andere opdrachten kreeg. Omdat Youssef ongevraagd gevoelige informatie kreeg, is hij naar eigen zeggen in een positie terechtgekomen waar hij niet meer uit kon. „Het is sluipend gif”, vertelde Youssef aan de rechtbank. „Als je bepalende dingen weet, kun je niet meer maar zeggen: ik stop ermee. Dat gaat niet.”

Youssef omschreef bepaalde berichten die hij heeft doorgegeven als „gedachtenspinsels” van zijn neef. Daarmee doelde hij onder andere op de plannen van Taghi om te ontsnappen uit de EBI. Hoewel hij zich gedwongen voelde om mee te werken heeft Youssef naar eigen zeggen nooit andere mensen in gevaar gebracht. „Daar lag voor mij de grens.”

Namen doorgegeven

Als voorbeeld verwijst Youssef naar een verzoek van Ridouan Taghi om namen door te geven van vier bewaarders van de EBI in verband met een ontsnappingsplan waarbij bewaarders volgens het OM mogelijk zouden ontvoerd en gegijzeld. „Ik heb die namen niet doorgegeven”, aldus Youssef. Dat komt overeen met een aangetroffen bericht waarin Ridouan Taghi vraagt waarom Youssef die namen niet heeft doorgegeven.

Het OM heeft twijfels bij de verklaring van Youssef Taghi. Daarbij wordt gewezen op het feit dat de iPad die Youssef gebruikte vrijwel leeg was en nooit online is geweest. Het OM vermoedt dat de iPad iedere keer na gebruik is schoongemaakt en sporen te verhullen. Ook de verklaring van de gebruikte telefoon, die Youssef naar eigen zeggen in een prullenbak bij een tankstation zou hebben verstopt, gelooft het OM niet.