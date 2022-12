Dat de voetbalsport je ook aan je eigen sterfelijkheid kan herinneren, had ik niet verwacht toen het WK in Qatar begon. Eerder was het vooral, en terecht, over de sterfelijkheid gegaan van al die arbeidsmigranten die omkwamen bij de bouw van de stadions.

In een mail aan mijn enkele jaren oudere broer ontsnapten mij opeens deze zinnetjes: „Zullen wij het ooit nog meemaken, die wereldtitel voor het Nederlands elftal? Ik betwijfel het ernstig.” De melancholische verzuchting was te wijten aan de toen nog kersverse uitschakeling van Oranje door Argentinië.

Mijn broer reageerde zoals je van een oudere broer mag verwachten: wijs relativerend. „Nee, ik denk ook niet dat wij dat nog meemaken, maar dat hoeft ook niet. Een leuk, aanvallend spelend elftal dat aardig kan meekomen, is voor mij al voldoende.”

Dat hoorde ook voldoende te zijn, hij had gelijk. Toch voelde ik enige jaloezie omdat hij het verdriet van het WK in 1974 kennelijk beter verwerkt had dan ik. Voor de jonge lezers die nog ongehavend door het leven gaan: Nederland verloor toen de WK-finale van West-Duitsland hoewel het een beter team had. ‘Wij’ hadden de Messi van toen in onze gelederen, Johan Cruijff, en toch verloren we met 2-1 van de geslepen Duitsers, hoewel we met 1-0 waren voorgekomen.

Hoe kon dat? Zelfoverschatting, huwelijksproblemen van Cruijff door een seksschandaal in het zwembad, gewoon pech, of een combinatie van dergelijke factoren?

In zijn boek 1974 Wij waren de besten schreef Auke Kok: „De Nederlander met de meeste invloed, Cruijff, was er wel en niet tegelijk. Vanaf het begin van de tweede helft zag hij er nog tobberiger uit dan in de eerste. Meestal bemoeide hij zich nauwelijks met de opbouw van de aanvallen.”

Verslaggever Ben de Graaf schreef de volgende dag in de Volkskrant: „Cruijff was in de finale aan het eind van zijn latijn […] Cruijff viel op het hoogtepunt van zijn carrière van zijn voetstuk.” Teamgenoot Willem van Hanegem zei enkele jaren geleden in een aan hem gewijd boek: „Hij was de grootste speler van het toernooi, iedereen had ontzag voor hem. Maar in de finale was dat ineens geen wapen meer voor ons.[…] Ik weet nog steeds niet waarom het gebeurde.”

Een onopgelost raadsel dus – daarmee moet je het dan als voetballiefhebber en Oranje-volger de rest van je leven doen. Is het een wonder dat deze droefenis weer bovenkomt op dagen dat het opnieuw tegenzit, zoals bij het huidige WK? De Cruijff van toen zie ik terug in Messi en Mbappé, maar zij lijken meer vastberaden, ook al moeten we afwachten of dat ook in hun finale het geval zal zijn. Mbappé lukte al in 2018 als 19-jarige wat Cruijff nooit gelukt is: wereldkampioen worden.

Elke voetbalgeneratie kent één of twee spelers die op een WK het verschil maakten. Pelé, Beckenbauer, Ronaldo, Maradona, Zidane, Pirlo, noem ze maar op. Cruijff hoort ook in dat rijtje thuis, maar uitgerekend hij liet het afweten in dé wedstrijd van zijn (en ook mijn!) leven. Geen psychotherapeut kan mij van dit Cruijff-complex afpraten, en daarom hoop ik bij elk wereldkampioenschap tegen beter weten in dat er een nieuwe held opstaat die mij alsnog naar de top van de Olympus leidt.

Zal ik het ooit nog meemaken? Met Depay en Bergwijn? Weghorst desnoods? Ach, arme ik.