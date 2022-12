Limburg maakt begin met de aanpak van integriteitsproblemen

De lacunes in alle protocollen en afspraken zijn zoveel mogelijk gedicht, zegt de Limburgse commissaris van de koning Emile Roemer (SP). Maar, voegt hij toe: „Integriteit waarborgen blijft mensenwerk.”

Provinciale Staten van Limburg spraken donderdagavond over het onder Roemers verantwoordelijkheid geschreven Werkplan Bestuurscultuur 2023-2027. Roemer: „We staan nu aan het begin. Nu is het zaak om er samen scherp op te zijn. Permanent. Continu.” Het werkplan, bedoeld om nieuwe integriteitsongelukken te voorkomen, kreeg donderdag brede instemming.

Bij veel volksvertegenwoordigers klonk vooral ook de wens door om een roerige, drukke periode af te sluiten. De provincie Limburg kreeg de afgelopen jaren te maken met een opeenstapeling van affaires. Veel draaide om toegang tot de macht: mensen met de juiste connecties konden makkelijker subsidies, klussen en baantjes regelen. De ambtelijke en politieke controle was gebrekkig.

Oud-politici bleken tegen riante betaling werk te verrichten voor het gouvernement in Maastricht. Een commissariaat bij een baggerbedrijf van gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) leidde tot een parlementaire enquête. Een affaire rond het wegsluizen van subsidiegelden bij een landschapsorganisatie leidde tot de val van alle zeven gedeputeerden en de commissaris van de koning.

Bijbanen

De snel daarna aangetreden tijdelijke waarnemer Johan Remkes (VVD) scherpte kort na zijn komst een aantal regels aan. Ondertussen liepen onderzoeken naar de kwesties.

Mede gebaseerd op de uitkomsten daarvan komt het Werkplan Bestuurscultuur nu tot verdere aanscherpingen: kritischer kijken naar te verstrekken subsidies en de aanvragers daarvan, het in kaart brengen van bijbanen van ambtenaren, uitgebreidere gesprekken van de commissaris van de koning met nieuwe leden van Provinciale Staten, en het beter screenen van kandidaat-gedeputeerden (door meer tijd te nemen voor het bekijken van de geloofsbrieven of door hoorzittingen voor benoemingen).

Bij het voornemen om strenger toe te zien op subsidieverstrekking en het weten met welke organisaties de provincie omgaat, wezen het CDA en GroenLinks op het gevaar van „verzanden in bureaucratie”. Gaan alle „goeden” met het optuigen van allerlei regels niet onder de „paar kwaden” lijden? Roemer vindt dat iets om in de gaten te blijven houden: „Wat we vooral niet moeten doen, is doorslaan. Het kan niet zo zijn dat je voor een subsidie op een paar postzegels ongeveer 27 boeken moet invullen, om het maar gechargeerd te zeggen.”

Zonnekoningen

Werken aan integriteit is „meer dan punten afvinken”, constateerde Mariska Werrij-Wetzels, fractievoorzitter van het CDA. In het verleden „klopte op papier ook alles”. Voorkomt het werkplan bijvoorbeeld nieuw zonnekoninggedrag van bestuurders, wil ze weten. Roemer denkt van niet: „Die zonnekoningen zullen ongetwijfeld ergens een keer gaan opduiken. Maar hoe ga je daarmee om? Als het goed is, organiseren we nu de tegenspraak in alle lagen van de organisatie.”

PVV-fractievoorzitter René Claassen wil ook dat het in besluiten zichtbaar wordt gemaakt, als Gedeputeerde Staten afwijken van ambtelijke adviezen. Roemer zegt daar in principe voor te zijn, maar zoekt nog het leggen van een grens voor wanneer wel en wanneer niet melden. „Bij elk besluit veranderen nog wel een paar kleine zaken. Het gaat om echt afwijken. Dat mag zichtbaar zijn.”

Geen namen

Namen van betrokkenen bij de affaires van de afgelopen jaren worden tijdens het debat zorgvuldig gemeden. Ook die van de laatste zonnekoning in het provinciehuis oud-gedeputeerde Koopmans. Hij is inmiddels consultant. Deze week werd bekend dat hij ook gaat werken als strategisch adviseur van Supply Chain Valley, een Noord-Limburgse organisatie op het gebied van logistiek, waarbij ook lokale overheden zijn betrokken. Hij staat ook op 42 op de CDA-kandidatenlijst voor de Statenverkiezingen.

Ook andere hoofdrolspelers uit de affaires zijn terug van weggeweest. Oud-gedeputeerde Hubert Mackus, inmiddels wethouder in Maastricht, staat op plek 24 van de CDA-lijst. De in 2021 afgetreden commissaris van de koning Theo Bovens (hij kreeg het verwijt dat hij zich te weinig liet gelden als hoeder van de integriteit) is lijstduwer voor het voor het CDA in Limburg en landelijk lijsttrekker voor zijn partij bij de Eerste-Kamerverkiezingen. Deze zomer werd de onder meer voor corruptie veroordeelde politicus Jos van Rey (voorheen VVD, nu actief met een eigen partij) opnieuw wethouder in Roermond. En deze week werd bekend dat de in 2015 vanwege zijn declaratiegedrag als Tweede Kamerlid teruggetreden VVD’er Mark Verheijen per 1 januari waarnemend burgemeester van Etten-Leur wordt.

Nieuwe kwesties

Nieuwe kwesties blijven zich ondertussen aandienen. Naar aanleiding van onderzoek van De Limburger ontstond de afgelopen maanden discussie over een privélening van 1 miljoen euro van de directeur van een provinciaal duurzaamheidsfonds van de provincie Limburg (ruim een kwart miljard euro in kas) aan een omstreden vakantiepark. NRC onthulde vorige maand bovendien dat de gemeente Horst aan de Maas bewoners onder druk zette hun grond te verkopen. De directeur van het grondbedrijf nam die grond later met zijn privébedrijf voor een lager bedrag over.

Integriteit zal komend jaar toch op de agenda van Provinciale Staten blijven terugkeren. Het Werkplan Bestuurscultuur heet niet voor niks ‘werkplan’, onderstrepen verschillende politici. De Staten kunnen in 2023 ook de „meta-evaluatie” van de Zuidelijke Rekenkamer verwachten, waarin alle in de afgelopen jaren gehouden en geregeld bekritiseerde onderzoeken tegen het licht worden gehouden.