Leesbevordering in Nederland heeft altijd iets smekends. Maar literatuur zielig maken werkt niet.

Het valt op, zegt een Nederlandse kennis in Parijs, „je ziet hier echt overal mensen met een boek. In Nederland leest niemand meer.”

Overdreven, misschien; tijdens de pandemie zijn er veel boeken verkocht. Wat in Nederland lijkt af te brokkelen is de leescultuur. De fysieke boekhandel beleeft lastige tijden. Boekenbijlagen zijn ineengeschrompeld. Met het afschieten van Brommer op Zee is ook het laatste aan literatuur gewijde programma van televisie verdwenen. De CPNB-lijst met de zestig bestverkochte boeken bevat, op een enkele uitzondering na, vooral boekjes, meestal gelinkt aan televisie of BN-er.

Wat jongeren betreft: overal lezen jongens minder dan meisjes, maar Nederlandse jongens lezen heel veel minder dan jongens in de meeste andere landen. Nederlandse meisjes lezen, niemand is verbaasd, altijd nog minder dan de meeste jongens in het buitenland.

Klassieke literatuur wordt afgedaan als een hopeloze zaak. Deze zomer moest CPNB-directeur Eveline Aendekerk door het stof nadat ze had gezegd dat Het bittere kruid van Marga Minco fataal is voor het ‘leesplezier’ van jongeren: „Als je niet veel leest en je moet Het bittere kruid gaan lezen, dan worden al je vooroordelen over lezen bevestigd. Dan wordt vrij vakkundig het leesplezier eruit geramd.” Neerbuigend, te bot voor woorden - literair Nederland op zijn achterste benen. Aendekerk bood excuses aan, tot aan de familie van Minco aan toe.

Ik begreep wat ze wilde zeggen: als je buiten de leescultuur staat, dan is de kans klein dat je je bekeert wanneer je verplicht een klassieker krijgt opgediend. Maar ergerlijk is de suggestie dat „leesplezier” iets is dat geen geestelijke inspanning zou vragen, dat wat je leest direct moet aansluiten op wat al vertrouwd is. Daarmee gooi je het kind met het badwater weg.

Gedumpte geliefde

Lees - en cultuurbevordering heeft in Nederland altijd iets smekends. Het is het smeken van de gedumpte geliefde die nog één keer met zijn ex naar bed hoopt te gaan. Ik weet wel dat je me niet meer leuk vindt, maar ik doe alles wat je wilt.

Niks opleggen, vooral geen dwang, dan haken ze meteen af. Vandaar dat altijd het rolmodel wordt ingezet. Als Famke Louise zich door een boek heen worstelt, slaat dat misschien wel over, je weet het niet.

Hoe houd je een literaire cultuur levend in het mediatijdperk? In NRC betreurde dezelfde Aendekerk onlangs het verdwijnen van Brommer op zee. Dit keer lette ze beter op haar woorden: „Ook minder bekende schrijvers, vertalers en tekenaars verdienen kansen en koestering, niet zozeer omwille van zichzelf maar omwille van onze cultuur, die anders verstart en verschraalt.”

Mooi, die algemeenheden. Maar het klinkt toch vooral alsof de meeste schrijvers een beetje zielig zijn. Aendekerk gebruikt het woord „kwetsbaar”. Het gaat om niet-bekende zielepoten die we moeten „koesteren”, enkel omdat anders onze cultuur „verstart en verschraalt”.

Zoiets maakt alvast geen indruk op omroepbaas Frans Klein, onder wiens leiding Brommer op zee de nek werd omgedraaid. Die dankt heel zijn carrière aan een cultuur die verstart en verschraalt.

Maak literatuur en schrijvers niet zielig. De traditionele literaire cultuur versterft, maar er wordt nauwelijks creatief nagedacht over hoe die in een nieuwe context vorm te geven

Maak literatuur en schrijvers niet zielig. De traditionele literaire cultuur versterft, maar er wordt nauwelijks creatief nagedacht over hoe die in een nieuwe context vorm te geven. Tien jaar geleden organiseerde een groepje jonge „ongetrainde” lezers spontaan maandelijks een Literaturfest – iedere keer kwamen daar zo’n vierhonderd jongeren voor een feestelijk avondje over boeken. Bekende en minder bekende auteurs deelden hun enthousiasme voor het werk van andere schrijvers met de zaal; ik herinner me een hartstochtelijk pleidooi van Donna Tartt voor het werk van Dickens. Die avonden hebben nooit echt een vervolg gehad, al zijn er podcasts en Booktok. Lezers houden ervan met elkaar over boeken te praten, hun ervaringen met elkaar te delen. Ik zou graag ergens, in de geest van Literaturfest, een pleidooi houden voor romans die me geraakt hebben, zoals Jij bent van mij van Peter Middendorp, een roman over onmacht en woede, die zeker een moderne klassieker gaat worden. Of het erg grappige Gouden dagen van Berend Sommer, waarin jonge personages driftig op zoek zijn naar een authentieke manier van leven, maar zich alleen nog in een lege, modieuze taal kunnen uitdrukken.

En die onleesbare klassieken? Tijdens een gastschrijverschap aan de Parijse Sorbonne werd ik gevraagd om een groep Nederlandse jongeren, van wie de ouders in Frankrijk werkten, te onderhouden over Louis Couperus. Om de stemming erin te krijgen vroeg ik: wie van jullie leest er wel eens roman?

Drie handen van de zo’n veertig aanwezigen gingen omhoog. Ik moest nog twee uur, over Couperus godbetert, een schrijver die tegenwoordig hertaald wordt omdat hij niet meer te begrijpen zou zijn.

Toch werd het gezellig, voor zover een docent dat kan beoordelen. We spraken over wat de romans van Couperus met onze eigen levens te maken hebben. Staan zijn personages echt zover van ons af? Vaak – ik noem Eline Vere en Constance van der Welcke, hoofdpersoon van de romancyclus De boeken der kleine zielen – gaat het om mensen die beseffen dat het leven dat zij leiden zonder echte betekenis is.

Hoe moet je leven, als je het helemaal zelf moet uitzoeken? Dat is geen vraag die we begin 1900 achter ons gelaten hebben. En dan is er de Hollandse koloniaal Otto van Oudijck, hoofdpersoon van De stille kracht, die in alles rechtvaardig wil zijn ten opzichte van de Indonesische bevolking, maar uiteindelijk ziende blind is voor wat zich voor zijn neus afspeelt, omdat hij vanuit regels en principes denkt.

Herkenbaar?

Springlevend

Volgend jaar is Couperus-jaar, hij is honderd jaar dood. Wordt er iets georganiseerd? Ik bedoel geen onthulling van weer een beeld, of nostalgisch tempo-doeloe gedoe, of Haags sentiment over de stad die voor de schrijver vaak genoeg de hel op aarde was. Ik bedoel aandacht voor de levende thema’s van dit grootse oeuvre. Het gaat over hoe onze fantasie, die we nodig hebben om te kunnen leven, gemakkelijk kan omslaan in inbeelding, waardoor we in een rabbit hole van totale verdwazing kunnen belanden. Het gaat over hoe seks de onderstroom in ons leven is, over hoe fluïde onze identiteit en sekse zijn, over onze kleinzielige obsessies met hokjes en vakjes in een universum dat zich niets van ons bestaan aantrekt.

Laat de lezer op dit werk los, laat hem zijn eigen thema’s inbrengen, zijn eigen emoties, zijn verlangens en angsten. Deze romans zijn van ons, ze zijn springlevend, maar we moeten er wel opnieuw in contact mee gebracht worden. Dát is de opdracht.

NRC-redacteur Bas Heijne onderzoekt hier iedere maand wat de samenleving beweegt.