Kosovotribunaal veroordeelt commandant die politieke tegenstanders martelde tot 26 jaar celstraf

De eerste veroordeling van het in Den Haag gevestigde Kosovotribunaal is een feit. Een commandant in het Kosovaarse Bevrijdingsleger, Salih Mustafa (50), moet 26 jaar de gevangenis in omdat hij tijdens de bloedige onafhankelijkheidsstrijd tegen Servië (1998-1999) verantwoordelijk was voor ongegronde detentie, marteling en het overlijden van politieke opponenten. Dat meldt de openbaar aanklager vrijdag in een persbericht. Tegen Mustafa was 35 jaar celstraf geëist.

Mustafa stond bovenaan in de hiërarchie in een mensonterende martelingsgevangenis in een bergdorp ten oosten van de Kosovaarse hoofdstad Pristina. Daar zaten veelal Kosovaarse Albaniërs vast die andere opvattingen hadden dan het Bevrijdingsleger. Ze werden gezien als spionnen, Servische collaborateurs of als dieven, en hadden te kampen met vernedering, een gebrek aan primaire levensmiddelen en ontzegging van toegang tot een toilet.

Volgens de rechter heeft Mustafa zich ook schuldig gemaakt aan een schijnexecutie. Dat houdt in dat een gedetineerde wordt wijsgemaakt dat hij zijn dood nadert: hij wordt geblinddoekt, moet een graf graven of zijn laatste woorden uitspreken. Volgens het Kosovotribunaal heeft dat de slachtoffers „levenslang zowel lichamelijk als psychologisch beschadigd”. Mustafa heeft de beschuldigingen aan zijn adres altijd ontkend.

Hashim Thaci

Met de veroordeling van Mustafa is het in 2015 opgerichte Kosovotribunaal nog niet klaar. Het geeft wel een indicatie van wat de rest kan verwachten. Zeven anderen staan nu nog in het tribunaal terecht, onder wie voormalig Kosovaarse president Hashim Thaci (54). Hij trad twee jaar geleden vanwege zijn terechtstelling in het Kosovotribunaal af. Aanklagers beschuldigen Thaci en enkele anderen van zo’n honderd moorden en gedwongen verdwijningen. Zijn proces start in maart.

De Kosovo-oorlog is één van de bloedigste conflicten op het Europese continent in de afgelopen 25 jaar. Meer dan 13.000 mensen, onder wie ruim achtduizend Kosovaarse Albaniërs, zijn naar schatting om het leven gekomen. De gevechten eindigden in 1999 nadat de NAVO luchtaanvallen uitvoerde op Servië. In 2008 verklaarde Kosovo — decennialang een autonome provincie van de Servische republiek — zich onafhankelijk, iets dat de Servische regering in hoofdstad Belgrado nog altijd weigert te erkennen.