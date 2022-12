Kerstdips en bindingsangst: al die lichies en die lampies brengen nog geen vrede

Platenhoes van Phoebe Bridgers - So Much Wine.

Het kerstgevoel komt in veel gradaties en klankkleuren. Warmte, willen we voelen. Vertrouwde muziek wint het van nieuwlichterij, zo leert ons Spotify’s top-10 van de meest gestreamde kerstnummers. Mariah Carey’s ‘All I Want For Christmas Is You’ en ‘Last Christmas’ van George Michaels Wham! geven als vanouds de toon aan, terwijl Andy Williams’ zestig jaar oude ‘It’s the Most Wonderful Time of the Year’ het opneemt tegen het betrekkelijk recente ‘Driving Home for Christmas’ (1986) van Chris Rea.

Hoopgevend is de opmars van Ariana Grande (‘Santa Tell Me’, 2014), Sia (‘Snowman’, 2017) en Kelly Clarkson (‘Underneath the Tree’, 2013) als zangeressen van potentiële nieuwe kerstklassiekers. Alle drie willen ze hetzelfde: een liefde die niet al na één wilde nacht onder de rijkversierde boom blijkt te zijn gesmolten tot een plasje water. Inderdaad: dezelfde sentimenten die Mariah Carey en George Michael ook bezighielden in hun onverwoestbare kerst-evergreens. Vorige Kerst gaf ik je mijn hart en dit jaar heb ik maar één wens: jou. Liefst in kerstverpakking met een strik erom.

Gebeurt er dan nooit eens iets nieuws in de kerstnummers die we allemaal zo graag horen, streamen en meezingen? Er verschijnt een overvloed aan liedjes waarin songschrijvers nieuwe invulling geven aan het kerstgevoel, van Kerst tussen de dino’s (‘Tyrannosaurus Rex for Christmas’, The Lovely Eggs) tot de zorgen van een kind in een achterstandswijk waar Santa Claus geen schoorsteen aantreft om de cadeautjes in te gooien (Sharon Jones, ‘Ain’t No Chimneys in the Projects’). Tien tracks springen er dit jaar uit vanwege de originele, hartverwarmende of domweg hilarische manier waarop ze raken aan de kerstgedachte.

Nielson Kerstcadeau De Dordtse zanger Nielson (Niels Littooij) heeft de tafel voor twee gedekt. Alles staat klaar voor een magische Kerst, want had ze hem niet beloofd dat ze dit jaar zijn kerstcadeau zou zijn? Vorig jaar kwam ze niet. Hopeloos is Nielson, totdat hij uit het raam kijkt: Yeah yeah yeah (geen Beatles-citaat, wel autotune) daar staat ze! Linde Schöne Je Hoeft Niet Mee Naar Mijn Ouder In deze wulpse kerstklokkenproductie belooft de Nijmeegse zangeres haar geliefde een intieme Kerst onder de maretak. „Dan gaan we onze gang tot aan de zonsopgang”, rijmt ze kreupel na een Springsteen-waardige saxofoonsolo. Wees niet bang dat je Scrabble moet spelen met de family, houdt ze haar vrijer voor. Beste zin: „En met je bindingsangst dealen we volgend jaar.” Kidbug Just Like Xmas Opgedragen aan de in november overleden Mimi Parker, de drumster en zangeres van de groep Low die het origineel van dit nummer zong op het mooiste indie-kerstalbum ooit, Christmas uit 1999. Kidbug is het met zware fuzzgitaar gewapende collectief rond zangeres Marina Tadic (Eerie Wanda) die het nummer een spookachtige lading mee geeft. Daniël Lohues ’t Licht van de Kerstboom De Drentse bard Lohues is na ‘Kerstfeest Met Joe’ (2006) geen nieuwkomer op het gebied van kerstmuziek. In zijn vette dialect uit het Land van Bartje zingt hij hoe mooi het is, „al die lichies en die lampies”. Zijn In Excelsis Deo komt met de aantekening dat vrede op aarde er voorlopig nog wel niet in zal zitten. Gaspard Royant Xmas & the Three Wise Men De Franse chansonnier Gaspard Royant maakte in de afgelopen jaren de ontwikkeling door van traditionele rock naar een meer elektronisch, experimenteel kader. Deze samenwerking met producer Le Superhomard en de Australische zanger Maxwell Farrington heeft een prettig bombastische eighties-vibe, voor die koude decembernachten. Lauren Spencer-Smith Single on the 25th Haar demo van ‘Fingers Crossed’ ging viraal op TikTok, voordat de Engels-Canadese zangeres Lauren Spencer-Smith zich aan dit kerstnummer waagde. „Kissing under the mistletoe” en „walking through the snow” zijn mooie bezigheden om de 25ste december mee door te komen, zingt ze jaloers. Maar je moet er wel eerst een vriendje of vriendinnetje voor hebben. Pentatonix & Meghan Trainor Kid On Christmas Close harmony en een vette discobeat zijn de ingrediënten van de samenwerking tussen zanggroep Pentatonix en popster Meghan Trainor. Dat rendieren vliegen kunnen en dat Santa ieders verlanglijstje leest: dat gelooft alleen een kind. Meghan wenst ons toe dat we met Kerstmis voor altijd kinderen mogen blijven. Chris Isaak Dogs Love Christmas Too Isaaks rockabilly-getinte album Everybody Knows It’s Christmas verschijnt op Sun, het in ere herstelde label van Elvis Presleys vroege platen. Honden houden van Kerst omdat Santa altijd wel een hondenkoekje uit zijn zak tovert. Eén groot voordeel: anders dan het baasje hoeven ze geen kerstinkopen te doen. Phoebe Bridgers So Much Wine Hoeveel wijn moet een mens drinken voordat het vat leeg is? In Bridgers’ hartverscheurend melancholieke cover van een obscuur nummer van The Handsome Family wordt het woord ‘Christmas’ maar één keer genoemd. Een kerstdip, of misschien wel een kerstdepressie, klonk nog niet eerder zo meeslepend mooi en droevig. Joss Stone Snow Toch nog één klassieker sloop ertussendoor via het kerstalbum van de Engelse zangeres Joss Stone, die haar ode aan de helende werking van een flink pak sneeuw plukte uit de film White Christmas (1954). Wat is kerstmis zonder sneeuw, vraagt Stone zich weemoedig af met een weelderig orkest. „Oh, to see a mountain covered with a quilt of snow!” Irving Berlin, want die schreef het, had het niet poëtischer kunnen zeggen.