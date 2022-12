Kabinet verwacht meer Oekraïense vluchtelingen, in zomer 90.000 opvangplekken nodig

De komende maanden zullen er duizenden Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen, verwacht het kabinet. Op basis van een een vrijdag gepubliceerde prognose denkt staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel, VVD) dat in juli volgend jaar 90.000 opvangplekken nodig zijn. Er zijn in dat geval 20.000 meer plekken nodig dan de gemeenten nu voor handen hebben. Het kabinet denkt niet dat veel Oekraïners snel zullen terugkeren naar hun thuisland.

Inmiddels staan meer dan 80.000 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven in het Nederlandse bevolkingsregister. Een groot deel van hen heeft ook werk gevonden. Het kabinet wil de bestaande opvang gereed maken voor een langer verblijf. Daarnaast wil Van den Burg nagaan of het mogelijk is om Oekraïeners met een inkomen te laten meebetalen aan hun eigen opvang.

De coalitie rekent erop dat het aantal vluchtelingen uit Oekraïne de komende tijd zal toenemen vanwege de situatie in het thuisland. De Oekraïense bevolking die achterblijft, maakt zich op voor een barre winter: Russische raketbeschietingen hebben in grote delen van het land de energieinfrastructuur vernietigd, terwijl de temperaturen rond het vriespunt schommelen. Het totale verbruik van energie in Oekraïne is vrijdag met de helft afgenomen.

Gezinshereniging

Hoewel het kabinet uitgaat van een stijgend aantal Oekraïense vluchtelingen, lijkt het aantal asielzoekers uit andere landen af te nemen. Uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat in november 4.484 asielzoekers een aanvraag deden, voornamelijk uit Syrië, Jemen, Turkije, Algerije en Somalië. Dat zijn er bijna driehonderd minder dan de maand ervoor. De daling valt mede te verklaren doordat het aantal nareizende familieleden al maanden afneemt: in november waren dat er 377, in oktober 661 en september 965.

Vorige maand deden vijftig Oekraïense asielzoekers een aanvraag in aanmeldcentrum Ter Apel. Het gros van de Oekraïense vluchtelingen hoeft echter geen reguliere asielprocedure door te lopen en is daarom niet meegerekend in de IND-cijfers.

Eind augustus presenteerde het kabinet een plan om de asielopvangcrisis het hoofd te bieden. Een van de onderdelen daarvan is het tijdelijk stopzetten van gezinshereniging: vluchtelingen met verblijfsvergunning kunnen daardoor voorlopig geen gezinsleden laten overkomen. De voorzieningsrechter oordeelde eerder dat die maatregel in strijd is met de wet, in een zaak over een Syrisch gezin. Volgens Van den Burg schepte dat vonnis geen precedent, maar velde de rechter een oordeel over een individuele zaak.