Wat ben je toch altijd in een vreemde positie als lezer van een biografie. Je bevindt je ergens waar de hoofdpersoon in wanhoop of juist hoop verkeert, en jij, lezer, weet al hoe het zal gaan. Hoe dik een biografie ook is, en ik lees een dikke, die van de dichter C.O. Jellema door Gerben Wynia, tóch is die een reductie. Ik zie Jellema tobben met zijn homoseksualiteit, vergeefse pogingen doen om met een vrouw tot een huwelijk te komen, de verkeerde gedichten schrijven, ik sla de bladzijden om en zie, het gaat al beter.

Hoe krampachtig is aanvankelijk zijn omgang met de poëzie die, vooral later in zijn leven, zulke prachtige gedichten heeft opgeleverd. Zijn laatste drie bij leven verschenen bundels, Spolia, Droomtijd en Stemtest waren, in mijn biografie dan, richtinggevend en verhelderend. Iemand met dezelfde vragen en verlangens als ikzelf. „Is het van wezens het diepste verlangen/ aan te komen in oorsprong?”

Het is natuurlijk niet waar: je eigen vragen en kwesties heb je immers niet zo geformuleerd. Soms lagen ze maar net onder de oppervlakte van je bewustzijn en dan is er ineens die poëtische formulering die voelt als wat hoogleraar letterkunde H.A. Gomperts ‘de schok der herkenning’ noemde. Een schok die bovendien talloze andere lezers óók voelen.

Om dat type herkenning te bewerkstelligen moet de dichter wel een interessante en precieze zegging vinden. Ergens in zijn biografie citeert Wynia een gedicht dat Jellema zo rond 1970 schreef: „Hoe dood te gaan. Hoe eenmaal/ de terugblik te verdragen/ op stippellijnen, planning, uitgekiend / bestek”. Niet erg sterk, zó gezegd denken we het allemaal wel eens. Maar ik hoorde in gedachten meteen latere regels van hem: „Hoe in dit leven zoveel vrucht te dragen,/ dat iets, een ziel, niet met het vlees vergaat”.

Als die ziel een onsterfelijke zou moeten zijn, met alles wat daarbij hoort aan geloof en noties, overvraagt het gedicht de lezer misschien, maar als we dat in het midden laten, en dat doet dit gedicht, dan is het een heel goede vraag die tegelijkertijd een opdracht is. En dan zie je ook meteen dat geloven in gedichten veel makkelijker is dan geloven in dogma’s en theorieën. Omdat in gedichten ruimte zit en ze veel betekenissen tegelijk in zichzelf kunnen vertegenwoordigen.

Het gedicht vat de ziel op als iets onbenoembaar eigens, wat er ook na iemands dood nog is. Dan hoef je niet meteen in letterlijke aanwezigheid te geloven, dan is een woord als ‘nagedachtenis’ al behulpzaam genoeg.

C.O. Jellema Foto Sake Elzinga

Uit deze biografie, en natuurlijk ook uit Jellema’s gedichten, blijkt meer dan eens dat Jellema wilde dat in het gedicht zou bestaan wat hij in de dagelijksheid niet kon geloven: een gevoelde verbondenheid met het ‘Al-Ene’, dat waaruit alles voorkomt en dat alles in zich opneemt.

Voor poëzielezers geldt vaak genoeg dat dat wat Jellema ‘de onvolledigheid van het bestaan’ noemt, tijdelijk wordt opgeheven in het gedicht. Het lezen van poëzie die je raakt, levert een intensivering van de beleving op. Dat is ook waarom je gedichten leest, en ze steeds weer moet lezen, omdat die vorm van verheviging of zelfs van vervolmaking, alleen maar bestaat door het gedicht. Wat niet wil zeggen dat alles met de laatste regel weer verdwenen is, een uitgesproken hoop of verwachting kan, eenmaal in een dichtregel gevangen, heel lang met je meereizen.

Of dat voor de dichter zelf ook gold, is de vraag. Misschien gaf Jellema zijn lezers wat hij zichzelf niet kon geven.