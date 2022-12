Jacob Luitjens (103), de laatste NSB’er en ‘Schrik van Roden’, overleden

De bekende oud-NSB’er Jacob Luitjens, die Canada in de jaren negentig naar Nederland uitzette, is deze week op 103-jarige leeftijd overleden. Dat meldt dagblad Trouw vrijdag. De in 1992 vastgezette Luitjens, die tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken was bij twee moorden, gold als de laatste nog levende collaborateur van wie duidelijk was dat hij bij de NSB zat. Eind 2021 maakte Trouw de goed beluisterde – naar Luitjens’ bijnaam vernoemde – podcast De Schrik van Roden, waardoor de oud-NSB’er ook bekendheid genoot bij een jongere generatie.

De in Nederlands-Indië geboren Luitjens was de zoon van een gerespecteerde veearts, die begin jaren dertig naar het Drentse dorp Roden verhuisde. Luitjens’ vader sympathiseerde vanaf vóór de oorlog met de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) en haalde veel van zijn boerenclientèle over lid te worden van de politieke partij die Adolf Hitlers ideologie steunde. Hij creëerde een echt NSB-nest. Alle kinderen in het Luitjens-gezin werden lid van de Jeugdstorm, de nationaalsocialistische padvinderij. En in 1941 meldde de 22-jarige rechtenstudent Luitjens zich aan voor de SS. Hij wilde graag tegen het Russische communisme vechten, maar werd geweigerd vanwege een aangeboren handaandoening.

In 1941 werd Luitjens NSB-lid, om drie jaar later bij de Landwacht te gaan, een pro-Duitse burgerpolitie die in uniform en met geweer door de straten patrouilleerde, papieren controleerde en mensen oppakte. Ook spoorden ze onderduikers op. In oktober 1944 was Luitjens betrokken bij de dood van de gearresteerde verzetsstrijder Henny Janssen. Ook schoot hij, samen met andere leden van de Landwacht, op de Duitse deserteur Walter Körber, die zichzelf vervolgens van het leven beroofde.

Ontsnapping uit Westerbork

Met de bevrijding gaf Luitjens zich over. Hij zat een tijd met andere collaborateurs vast in Kamp Westerbork, maar ontsnapte in 1947. Met hulp van Doopsgezinden in Duitsland vluchtte hij naar Paraguay. Een jaar later veroordeelde de Nederlandse rechter hem bij verstek tot een levenslange gevangenisstraf omdat hij de vijand hulp had geboden. Hij bleef echter uit handen van justitie en bouwde – met een Russische vrouw – een rustig leven op in Canada, waarin hij in 1961 terechtkwam en een baan kreeg als laboratoriuminstructeur en plantkundedocent aan een universiteit in Vancouver.

Door hernieuwde aandacht voor de Holocaust en de gruwelen uit de Tweede Wereldoorlog kwam Luitjens in de jaren zeventig in de top 10 van een NSB-opsporingslijst te staan. Begin jaren tachtig leidde dat tot een doorbraak, toen de bekende nazi-speurder en journalist Jack Kooistra het spoor van Luitjens tot aan Canada volgde en daarover publiceerde. Het blad voor Nederlandse migranten in Canada The Windmill Herald had óók een tip over Luitjens gekregen en dook op het verhaal. De twee publicaties trokken de aandacht van Canadese justitie.

Vastgezet in Nederland

Het leidde in 1992 tot uitlevering aan Nederland, waar Luitjens de decennia eerder tegen hem uitgesproken levenslange gevangenisstraf aanvocht. Tijdens de rechtszaak betuigde hij spijt. „Ik heb er berouw over dat ik de stem van mijn geweten tot zwijgen heb gebracht en dat ik anderen pijn heb gedaan”, zei hij tijdens de slotzitting. „Ik wil nu in het reine komen met het verleden.” Op advies van de rechter werd Luitjens’ gevangenisstaf teruggebracht tot 2,5 jaar.

De Canadese autoriteiten hadden zijn paspoort ingenomen en dus verzocht Luitjens Nederland na zijn vrijlating om een verblijfsvergunning. Dat verzoek werd tot in het kabinet besproken, dat hem liever kwijt dan rijk was, zo achterhaalde Trouw in recent vrijgegeven ministerraadnotulen. De regering overwoog de toen 77-jarige Luitjens naar Paraguay te sturen, maar besloot hem uiteindelijk toch een verblijfsvergunning te geven, vrezend dat hij anders een rechtszaak zou beginnen en winnen, wat tot gezichtsverlies zou leiden.

Zijn laatste dagen sleet Luitjens in een huisje in het Friese havendorpje Lemmer. Volgens Trouw overleed hij woensdag in het bijzijn van zijn drie kinderen, die vanuit onder meer Canada overgevlogen waren.

Podcastserie

In de podcastserie De Schrik van Roden belichtte Trouw behalve Luitjens’ misdaden ook een andere kant van zijn levensverhaal. Door de hernieuwde roep in de jaren zeventig en tachtig om NSB’ers niet straffeloos in het buitenland te laten leven, werd Luitjens tot een symbool, aldus Trouw; de ultieme oorlogsmisdadiger. „Als hij nooit was gevlucht, was hij voor zijn dertigste vrij man geweest, en had hij gewoon hoogleraar in Nederland kunnen worden”, zei historicus David Barnouw tegen het dagblad. Volgens historicus Kees Schulten was Luitjens in wezen ‘een kleine vis’ in de oorlogsmachinerie, die nota bene zijn straf had uitgezeten.

In maart 2022 keek Trouw met de toen 102-jarige Luitjens terug op de podcastserie. De van een Covid-infectie herstellende Luitjens, die met name empathische reacties had ontvangen, wees naar zijn woonkamertafel vol kaarten met beterschaps- en gelukswensen. Die reacties, zei hij, laten zien „dat een monster ook weer een normaal mens kan worden”.