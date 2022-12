Op 2 oktober 1951 vond vanuit een leegstaande kerk in Bussum de eerste Nederlandse televisie-uitzending plaats. Sindsdien is de belangrijkste functie van televisie emancipatie geweest. Grensverleggende en taboedoorbrekende programma’s hebben onzichtbare minderheden zichtbaar en mondig gemaakt.

Huub Wijfjes is mediahistoricus en hoofddocent journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Neem homoseksualiteit. In 1964 bracht actualiteitenrubriek Achter het Nieuws de eerste sprekende en zichtbare homoseksueel op de buis: COC-voorzitter Benno Premsela. In de jaren zeventig verlegden praatprogramma’s (zoals talkshows toen nog heetten) de grenzen verder door het praten over homoseksualiteit te verplaatsen naar het praten met en door homoseksuelen. Vanaf de jaren negentig stelde televisie homo’s in staat hun seksuele voorkeur en identiteit te laten zien in shows en reality tv, zonder dat dit als problematisch werd bestempeld. Daar tonen ze dat hun seksuele voorkeur een vanzelfsprekend onderdeel van hun totale menszijn is, die mede wordt gevormd door creativiteit, intelligentie, artisticiteit en andere sociale en culturele vaardigheden. Paul de Leeuw was misschien wel het belangrijkste zinnebeeld van deze geslaagde emancipatie.

De bevrijdende rol van televisie bij de erkenning en het zichtbaar maken van culturele, etnische en gender-minderheidsgroepen is evident. Dat geldt ook voor allerlei groepen die te maken hebben met maatschappelijke problemen en dilemma’s.

Je zult het maar hebben van programmamaker Tim Hofman, bijvoorbeeld, staat in een eindeloze rij van andere empathische televisieprogramma’s over ziekte, menselijk lijden, euthanasie, psychische problemen, pesten, etc. Dit zijn allemaal confronterende emoties in de private sfeer die via televisie in de publieke sfeer zijn gekomen, maar door de intentie van de programmamaker een belangrijke maatschappelijke en emanciperende werking hebben.

Dat vergt dus een verantwoorde omgang met private emoties op televisie. Het is dringend omdat die emoties wonderwel passen in de logica die de televisie gebruikt om haar kijkers de werkelijkheid te tonen.

Emancipatiestreven

Dat bergt een paradox in zich. Aan de ene kant vergt (het maken van) televisie een strakke planning, aan de andere kant heeft het de spontane flow in menselijke en emotionele verhalen nodig. Structurele zaken zoals de klimaatcrisis, migratie, inflatie of oorlog worden teruggebracht naar mensen die zo’n probleem ‘dragen’. Het in 2015 verdronken jongetje Aylan Kurdi, die werd gevonden op het strand van Bodrum in Turkije, maakte de asielcrisis als gevolg van de burgeroorlog in Syrië veel duidelijker dan welke doorwrochte beschouwing dan ook. Het gaat dus altijd om een pars pro toto: een verhaal waarin één mens of een bepaalde groep representatief is voor een groot maatschappelijk of politiek probleem en waarin die ene mens of groep doorslaggevend is voor succes of falen.

Wordt deze televisiewet gecombineerd met het maatschappelijk emancipatiestreven om de stemlozen een stem te geven, de achtergestelden ontwikkelingskansen te bieden, minderheden hun identiteit te laten zien en volwaardig op eigen condities te laten meedraaien in de democratische samenleving, dan ontstaat de emancipatie van de private emotie. Dat is een positieve ontwikkeling; de televisie heeft veel mensen en groepen meer mogelijkheden tot identificatie gegeven. Daarbij is de televisie deel van de verwerking of zelfs de oplossing van problemen zoals pesten, ziekte, trauma’s, misbruik en achterstelling, dood en verlies en grensoverschrijdend gedrag.

Ongehoord Nederland verbieden? Dat kan leiden tot gedetailleerde bemoeienis van de overheid met de inhoud van tv-programma’s

Hoe moeilijk omgang met private emoties is, zie je terug in kritische, onafhankelijke journalistiek. Mag een journalist twijfelen aan de integriteit van de woedende burger of boer die staat te huilen en te briesen over al het leed dat hem of haar is aangedaan? Dat staat gelijk aan journalistieke zelfmoord. Want bij kritisch doorvragen krijgt een journalist al snel de beschuldiging gebrek aan empathie te hebben of een probleem niet te erkennen. Journalisten vragen dus vaak niet door als ze de ‘vox pop’ registreren. Het gaat meer om het vinden van de juiste quote om het al vaststaande journalistieke verhaal rond te breien. Een oude wijsheid in de tv-journalistiek luidt dan ook dat een quote van de man of vrouw in de straat meer de luiheid van journalisten dient dan de waarheid.

Ongehoord Nederland

Het is altijd de kracht van publieke televisie geweest om private emoties en confrontaties van botsende denkbeelden integer te gebruiken ter bevordering van de emancipatie of maatschappelijke en politieke verandering. Geldt dat ook voor de emotionele confrontatiecultuur van de omroep Ongehoord Nederland? De confronterende denkbeelden die Ongehoord naar voren brengt, bijvoorbeeld door het woord ‘neger’ provocerend te gebruiken, zijn uitsluitend op emotionele ervaringen met een politiek doel gebaseerd.

De ombudsman van de NPO concludeerde onlangs dat subsidieslurper Ongehoord Nederland op deze manier de journalistieke code van subsidiegever NPO fundamenteel schendt, in het bijzonder als het gaat om betrouwbaarheid en controleerbaarheid van nieuws. Je kan ook zeggen dat Ongehoord ongelimiteerd private emoties in de opinievorming gebruikt, zonder de moeite te nemen deze op waarheid te checken en een discriminerende toon achterwege te laten. In de opinievorming is dat denkbaar en het gebeurt bij de NPO geregeld, bijvoorbeeld in columns en ook in talkshows waarin figuren zonder enige expertisekennis maar met een overlopend gevoel en emotie over alle denkbare onderwerpen mee mogen praten.

Moeten we Ongehoord verbieden? Mij lijkt dat we niet te snel tot zoiets drastisch moeten overgaan. Dat kan namelijk tot niet anders leiden dan gedetailleerde bemoeienis van de overheid met de inhoud van televisieprogramma’s – en daar moeten we niet aan. Censuur, zoals de radio in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog ondervond, leidt tot repressie en willekeur. Juist op grond van die censuurervaringen hebben we geleerd de publieke confrontatie te accepteren als een positieve kracht in de democratie en als een positieve kracht in het streven naar de integratie en emancipatie van minderheidsgroepen.

In het talkshowgenre was DWDD de meest geslaagde combinatie van publieksaantrekkelijkheid en publieke waarden

Dat wil niet zeggen dat er niets moet gebeuren. De NPO moet meer dan ooit waakzaam zijn bij de aantasting van publieke waarden. Het is in het publieke belang om het kwaliteitsmerk NPO met overtuiging overeind te houden. De publieke omroep is nodig om de private emotie maatschappelijk relevant te houden, dat wijst de geschiedenis uit. Waar commerciële omroepen vaak uitblinken in het uitmelken van emoties als vermaak omdat dat veel inkomsten genereert, zo zouden publieke omroepen die emoties moeten gebruiken vanuit identiteitsbeleving en maatschappelijke relevantie.

Kijkcijfergeilheid

De recente affaire rond het programma De Wereld Draait Door (DWDD), over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen, wijst volgens sommigen uit dat de jacht op kijkcijfers inmiddels de enige drijfveer van de publieke omroep is – met de ontsporingen bij DWDD als gevolg. Dat de jacht op kijkcijfers de enige drijfveer van de publieke omroep is, vind ik een uiterst simplistische en opportunistische redenering. Opgejaagd door media die er commercieel belang bij hebben om de NPO een minder dominante marktpartij op de televisiemarkt te laten zijn en politici van rechtse partijen die om politieke redenen de publieke omroep willen beteugelen, hebben de kabinetten-Rutte de NPO de afgelopen jaren prestatieafspraken over kijkcijfers en marktaandelen opgelegd. Haalden de omroepen die niet, dan werd er gedreigd met bezuinigingen op het budget. Om die druk te onderstrepen zijn aan de NPO omvangrijke bezuinigingen en afgedwongen fusies opgelegd.

Dat is nu blijkbaar alweer vergeten, juist ook door mensen die denken dat het maken van lineaire televisie voor een paar dubbeltjes kan: je laat wat willekeurige figuren met een grote mond voor een tv-camera tegen mekaar ouwehoeren en klaar.

Zo denkt men bijvoorbeeld ook over DWDD, terwijl ik dat complexe programma in het talkshowgenre de meest geslaagde combinatie van publieksaantrekkelijkheid en publieke waarden van de afgelopen vijftig jaar vind. Het is toch evident dat binnen het strakke flow-format van DWDD de onderwerpskeuze en -uitwerking internationaal gezien zeer gedurfd was en structureel boeiend voor een groot publiek. Dezelfde kranten die nu de mond vol hebben van de verziekte cultuur bij DWDD vanwege de overmatige kijkcijfergeilheid onder de makers, hebben het programma indertijd de hemel in geprezen om zijn innovatieve stijl; een programma dat ook nog eens hoge kijkcijfers met soms moeilijke onderwerpen en een uiterst gedurfde aanpak behaalde.

Het is terecht dat grensoverschrijdende gedragingen in de productie aan de kaak worden gesteld. Het is tegelijkertijd vanuit mediahistorisch perspectief klip en klaar dat DWDD van enorme betekenis is geweest voor de Nederlandse televisiegeschiedenis in het algemeen en die van de publieke omroep in het bijzonder.

Daarom moeten we ons in het debat over televisie en de publieke omroep meer richten op het verantwoord en maatschappelijk relevant inzetten van private emoties en inhoudsrijke confrontaties, gemaakt door mensen die publieke waarden hanteren – ook voor hun eigen gedrag.

Dit is een verkorte en bewerkte versie van de tekst die Huub Wijfjes vrijdag uitsprak in zijn afscheidscollege als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Radio en Televisie aan de Universiteit van Amsterdam.

