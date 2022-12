Als een regering gevangenen ruilt, steekt altijd dezelfde kritiek op: doe het niet, zo moedig je alleen maar méér gevangennemingen of gijzelingen aan. „Dit is een boodschap aan de hele wereld dat de Verenigde Staten bereid zijn te handelen met gijzelnemers”, schreef de conservatieve columnist Max Boot in The Washington Post over de ruil van de gevangen Amerikaanse Brittney Griner tegen de gevangen Rus Viktor Boet.

Zulke bespiegelingen beginnen altijd in de trant van ‘Ik ben blij dat de gijzelaar vrij is. Maar…’ En afgelopen week waren er veel van zulke bespiegelingen. In dit geval werd ook een cynische balans opgemaakt: was Griner, een professionele basketbalspeler, wel evenveel waard als Boet, een wapenhandelaar bijgenaamd ‘Koopman van de Dood’? Boet werd in 2011 veroordeeld wegens „samenzwering om Amerikaanse burgers te doden”. Hij verkocht wapens aan vijanden én bondgenoten van de VS.

Wat de balans verder verstoorde: in Rusland zit nog altijd de Amerikaan Paul Whelan vast. Deze oud-marinier, uit dienst ontslagen wegens een fraudezaak, werd eind 2018 in Rusland opgepakt en als spion veroordeeld. Hij moet nog 14 jaar uitzitten. Dat was voor Republikeinse politici reden – of: aanleiding – om Biden aan te vallen op de ruil. Zo twitterde een afgevaardigde dat de regering „een beroemdheid boven een veteraan verkiest”.

Het Witte Huis liet weten dat de Russen niet te vermurwen waren geweest om ook Whelan in deze ruil te betrekken, net zomin als ze hem hadden willen laten gaan toen in april een andere marinier werd geruild. De familie van Whelan zei dat Biden „de juiste keus heeft gemaakt” door de vrijheid van Boet voor die van Griner te geven. De dag van Griners bevrijding wees Ron Filipowski, een voormalige Republikein die van het hinderlijk volgen van Republikeinen een dagtaak heeft gemaakt, er fijntjes op dat hij op de term ‘Paul Whelan’ had gezocht op Donald Trumps sociale platform Truth Social. „Geen enkele melding vóór vandaag.”

Republikeinse politici en hun medestanders denken er niet aan president Biden iets van de eer van de bevrijding van een landgenoot te gunnen. En hier speelt nog iets anders mee dan de granieten partijdigheid.

‘I-den-ti-teit’

Brittney Griner is een Amerikaanse met Afrikaanse wortels en nadat een politieman de ongewapende zwarte arrestant George Floyd had gedood in 2020, zei ze dat wat haar betreft het volkslied niet meer hoeft te worden gespeeld bij sportwedstrijden. Met dat gegeven is rechts Amerika aan de haal gegaan. Een zwarte vrouw bevrijden die ‘Amerika haat’ en ook nog lesbisch is – en niet de witte marinier?

De belangrijkste stem in het rechtse medialandschap, Fox-presentator Tucker Carlson, haalde flink uit en zo uitvoerig dat hij aan het eind een veelbetekenende uitglijder maakte. „En dan is er nog de kwestie van i-den-ti-teit”, zei hij. „Brittney Griner is zwart en lesbisch. Dat is misschien irrelevant voor u – ik hoop het maar – maar het is niet irrelevant voor de woordvoerder van het Witte Huis.” Die had gezegd dat ze persoonlijk „dolblij” was dat een rolmodel van de zwarte en de lhbtqi-gemeenschap was vrijgelaten.

En toen kwam het: „Zie je, je krijgt meer rechten op basis van je huidskleur of je seksuele oriëntatie. Maar dat is niet hoe het hier in dit land gaat, of hoe het hier ooit is gegaan.” Carlson, verspreider van de grote vervangingstheorie, die denkt dat linkse politici witte Amerikanen willen vervangen door die van een andere kleur, zegt dat nooit in de geschiedenis van de VS iemand meer rechten genoot op basis van huidskleur of seksuele oriëntatie. Euh, behalve dan in de bijna honderden jaren dat witte en heteroseksuele Amerikaanse mannen meer rechten genoten dan niet-witten, homoseksuelen en vrouwen.

