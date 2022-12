Houten namaakeieren en de eerste ultravioletsatelliet, alles komt hier uit Groningen

Het is als de bonte, buitenissige verzameling van voorwerpen in een tienerkamer, maar dan beter. Een collectie die tot stand is gekomen door toeval, en is gemankeerd door al even toevallige pech. Zo presenteert het Universiteitsmuseum Groningen zich in Panorama van de wetenschap. Het rijk met foto’s geïllustreerde boek is een selectie van negentig parafernalia uit de totale collectie van meer dan honderdduizend objecten. Ieder voorwerp heeft zijn eigen verhaal en in samenhang vertellen ze ook veel over de historie van de Groningse universiteit, die teruggaat tot de oprichting in 1614.

Franck Smit: Panorama van de wetenschap. Universiteitsmuseum Groningen. Kleine Uil, 192 blz., € 30 ●●●●●

Het Universiteitsmuseum werd pas in 1934 geopend, in navolging van soortgelijke musea in Leiden en Utrecht. Daarvoor bezat de universiteit verschillende onderwijscollecties en collecties voor wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste daarvan, het Museum van Natuurlijke Historie, gevestigd in het Academiegebouw, is volledig verloren gegaan door een uitslaande brand in 1906. Met hulp van dierentuinen, andere universiteiten en instellingen is een nieuwe collectie opgebouwd. Verschillende specialistische wetenschappelijke collecties van kleinere musea in Groningen zijn opgegaan in de universiteitscollectie.

Zo’n potpourri maakt het bijzonder avontuurlijk erin te grasduinen. De verzameling is nergens compleet en heel vaak onverwacht. Het gaat over ingewikkelde apparaten om natuurkundige principes uit te leggen of experimenten te doen. De houten namaakeieren die de Groningse etholoog Gerard Pieter Baerends liet maken spreken tot de verbeelding. Zilvermeeuwen in het veld bleken een sterke voorkeur te hebben voor ‘supernormale eieren’: groter, groener en met meer spikkels dan hun eigen eieren. Platte of vierkante exemplaren werkten de broedende vogels resoluut het nest uit.

Een testmodel van de eerste Nederlandse satelliet, ANS. Foto uit besproken boek

Ook bijzonder is een testmodel van de eerste Nederlandse satelliet, ANS (Astronomische Nederlandse Satelliet), die mede door astronoom Jan Borgman in Groningen was bedacht. De satelliet, die in 1974 gelanceerd werd, is een waardige vroege voorloper van de Hubble- en James Webb-ruimtetelescopen. Eerder dit jaar verscheen er een historische documentaire over ANS, Nederlands Eerste Ruimteavontuur.

Alle wegen leiden in deze collectie terug naar Groningen. Ook die van de triviale zaken, zoals het vaantje van de universiteit dat astronaut Wubbo Ockels meenam tijdens zijn vlucht met de Space Shuttle of de cartoon bij de studentenalmanak van 1892, gemaakt door corpslid Johan Huizinga, die later beroemd zou worden als historicus.

Natuurlijk ontbreken ook de erfenissen van de twee Groningse Nobelprijswinnaars niet: Frits Zernike (1953) met zijn fasecontrast-microscoop en Ben Feringa (2016) met zijn moleculaire nanomachientje.

Ook hoogleraar biofysica Hessel de Vries krijgt aandacht in het boek, met een door hem ontworpen gevoelige telbuis voor koolstofdatering. Potentieel had hij in 1960 de Nobelprijs kunnen delen met de Amerikaan Willard Libby, wiens dateringsmethode De Vries aanzienlijk verbeterde. Maar een jaar eerder stak De Vries in wanhoop zijn maîtresse dood en sloeg daarna de hand aan zichzelf.