Hoe de Nobelweek zelfs een Nobelprijswinnaar nederig stemt

Zondag 4 en maandag 5 december

Bij aankomst in ons hotel in Stockholm staat een groep handtekeningenjagers voor de ingang te wachten op alle Nobelprijswinnaars. De meesten hebben twee of drie foto’s van Nobelprijswinnaars die ze gesigneerd willen hebben. Mijn kinderen zijn direct onder de indruk. Ik neem aan dat die extra handtekeningen doorverkocht worden, maar kan me als econoom moeilijk voorstellen dat het een lucratieve handel is!

Mijn vrouw, twee van onze kinderen en ik zijn deze ochtend vertrokken vanuit een zonnig en warm San Francisco. Onze oudste zoon, die in Los Angeles studeert, heeft zich in Frankfurt bij ons gevoegd voor de vlucht naar Stockholm.

Bij de deur van het vliegtuig wacht Viktoria ons op. Zij zal ons als Nobel-attaché de hele week begeleiden. Een speciale auto – een nieuwe grijze Volvo waar met grote letters Nobel Prize op staat – brengt ons naar het Grand Hotel in Stockholm. Ik moet wennen aan het feit dat ik in de auto moet blijven zitten tot Johan, mijn chauffeur voor de week, mijn deur opendoet. De eerste paar keer ga ik gewoon naar buiten. Totdat Viktoria mij op vriendelijke, maar dringende wijze vraagt om toch te blijven zitten. Later op de avond ontmoeten we mijn broer en zus, die met hun families naar Stockholm zijn gekomen voor deze speciale week, waarin ik samen met alle Nobelprijswinnaars van de laatste drie jaar zal worden geëerd.

Dinsdag 6 december

Mijn kinderen zijn zeer verguld om Andrea Ghez (Nobelprijs voor Natuurkunde, 2020) te ontmoeten bij de eerste officiële bijeenkomst ‘s ochtends bij het Nobelmuseum. Daar komt een klein gezelschap bijeen van prijswinnaars, echtgenoten en hun minderjarige kinderen. Jaren geleden hebben onze kinderen met veel plezier en herhaaldelijk de tv-programma’s gezien waarin Ghez vertelde over het zwarte gat in het centrum van de Melkweg. Ze kunnen nog steeds hele passages voordragen: „What, if in our own cosmic backyard, lurks the monster of the Milky Way!”

Zelf zit ik tijdens de introductie naast de winnaar van de literatuurprijs van vorig jaar, Abdulrazak Gurnah. Ik heb onlangs zijn boeken Paradise en The last gift gelezen. Dat laatste boek gaat over geheimen die families hebben; de hoofdpersoon wil aan het einde van zijn leven zijn geschiedenis vertellen aan zijn kinderen, maar realiseert zich dat het te laat is. Ik sprak Gurnah over mijn vader, die vier jaar geleden – net voor zijn overlijden – mijn broer, zus en mij meer vertelde over zijn ervaringen in de oorlog. Daar sprak hij eerder nooit over.

Een leuke traditie is dat alle Nobelprijswinnaars een handtekening zetten op een stoel in het café van het Nobelmuseum. Daardoor houden voortdurend mensen in het café hun stoel ondersteboven. Tijdens de lunch blijkt mijn buurman op de stoel van de veertiende dalai lama (vredesprijs in 1989) te zitten. Mijn broer, die natuurkunde in Utrecht studeerde , vindt de stoel van zijn oud-hoogleraar Gerard ’t Hooft (natuurkunde, 1999).

In de museumwinkel zijn vele artikelen te koop die geïnspireerd zijn door de prijswinnaars. Daarbij vallen me de sieraden op die zijn gebaseerd op de dna-technieken van Jennifer Doudna en Emmanuelle Charpentier (scheikunde, 2020). Tot mijn verrassing zie ik tussen de keukenmagneten met citaten van Nobelprijswinnaars ook een magneet en potlood met een citaat van mijzelf: „The challenge is really coming up with good questions.”

‘s Middags gaan we naar een zaak die de white ties voor de ceremonie verhuurt. Het gastboek staat vol illustere namen. Ik lees dat Ben Feringa (scheikunde, 2016) er zeer tevreden was over de service.

Woensdag 7 december

Een drukke dag: een officiële fotosessie in de ochtend, een lunch op de universiteit, ‘s middags geef ik een lezing gevolgd door een vraag- en antwoordsessie, en laat in de middag heb ik nog een interview samen met mijn medewinnaar van vorig jaar, Joshua Angrist.

Het hoogtepunt van de dag is het galadiner ‘s avonds met de winnaars in scheikunde, natuurkunde en economie van de laatste drie jaar in de spiegelzaal van het Grand Hotel. Hier werden de eerste dertig Nobelbanketten gehouden, met als eerste het banket voor Wilhelm Röntgen (in 1901 ontving hij de eerste Nobelprijs voor Natuurkunde voor de röntgenstraling) en Jacobus van ‘t Hoff, de eerste (en Nederlandse) winnaar in de scheikunde.

De voorzitter van de Nobelstichting vertelt nog wat meer over de Nobelgeschiedenis. Tijdens de eerste uitreiking waren er niet genoeg belangstellenden, dus werd er een regiment soldaten opgeroepen om de zaal te vullen. Tegenwoordig is het elk jaar een van de meest gezochte tickets in Zweden.

Donderdag 8 december

Nog meer dan het ontmoeten van de andere winnaars, zorgt het bezoek samen met mijn vrouw aan de Nobelstichting deze ochtend voor passende bescheidenheid. Ik teken het grote boek met de handtekeningen van de vorige winnaars en blijf bij het bladeren even stilstaan bij de vele grote namen, waaronder die van de Nederlandse natuurkundigen Martinus Veltman en ’t Hooft (beiden wonnen samen in 1999). Ik sta ook stil bij enkele economen, zoals mijn persoonlijke favoriet Jan Tinbergen (1969), en literatuurprijswinnaars als Toni Morrison (1993) en Doris Lessing (2007).

’s Avonds is er een prachtig concert in de traditionele concertzaal van Konserthuset Stockholm met de koninklijke familie. Voor veel gasten, vooral die uit Amerika, leidt de combinatie van alle activiteiten en jetlag ertoe dat ze even in slaap dommelen, tot er weer een solo klinkt van de sopraan Diana Damrau, wier krachtige stem iedereen ademloos en wakker houdt.

Vrijdag 9 december

Receptiedag: recepties op de Nederlandse ambassade, de Amerikaanse ambassade en bij de officiële Nobelstichting. Met daartussen nog een lunch op de Sveriges Riksbank die de prijs voor economie in 1969 opzette. Bij de Nederlandse ambassade word ik geïnterviewd door Jasper van Kuijk, de cabaretier die hier in Zweden adjunct-hoogleraar is in industrieel design.

De kinderen horen dat er ’s avonds nog voetbal gekeken word. Dus na alle recepties en lunches komen we weer terug op de ambassade om Louis van Gaal en het Nederlands elftal op het WK uitgeschakeld te zien worden door Argentinië. Qua kleding val ik enigszins uit de toon in een smoking tussen de groep enthousiaste Oranjefans. Ook mijn kinderen, die sinds de WK-finale van 2010 als Nederlands-Amerikanen voor Nederland zijn, dragen oranje T-shirts en pruiken.

Zaterdag 10 december

Imbens met zijn medewinnaar Joshua Angrist bij de Nobelceremonie. Foto Jonathan Nacktstrand

De grote dag. We hebben ‘s ochtends eerst een generale repetitie. Voor het eerst deze week is iedereen in vrijetijdskleding. In een ontspannen sfeer wordt er veel gegrapt, terwijl we wachten en luisteren naar de aanwijzingen. Nadat Alain Aspect (natuurkunde, 2022) de prijs overhandigd krijgt van de persoon die de rol van de koning speelt, steekt hij triomfantelijk beide armen in de lucht in plaats van netjes te buigen naar de koning en de zaal.

Daarna volgt het echte werk. Iedereen heeft nu een witte smoking of baljurk aan. Zenuwachtig wordt er gedrenteld in een van de ruimtes in het hotel waar we wachten op de auto’s. Er worden veel selfies gemaakt. Ik maak een foto van Frances Arnold, Andrea Ghez, Jennifer Doudna, en Carolyn Bertozzi samen. Vier baanbrekende vrouwelijke Nobelprijswinnaars. Een prachtig moment.

De ceremonie zelf verloopt vlekkeloos. Koning Carl XVI Gustaf geeft iedere prijswinnaar een groot boek met een diploma erin en, daar bovenop, een verrassend zwaar doosje met een gouden medaille. Hij benadrukt bij iedereen – misschien om maar iets te zeggen te hebben– dat je bij het buigen je duim goed op het zwaardere doosje moet houden, zodat het niet van het boek afglijdt.

Daarna gaan we naar het banket in het stadhuis van Stockholm. Als de ongeveer 1.200 gasten van het banket in het stadhuis aan tafel zitten, worden wij naar de centrale tafel geëscorteerd terwijl een orkest speelt. Ik loop vlak langs de tafel waar mijn familie zit. Mijn elfjarige dochter ziet er stralend uit in haar baljurk, en mijn twee zonen heel mooi in hun witte smoking. Tijdens het banket, dat ongeveer drie uur duurt, mag je niet van tafel gaan zolang de koning nog zit. Ook niet naar het toilet. Van te voren werd daarom benadrukt dat het belangrijk is om niet te veel te drinken! Daarna is er gelegenheid om te dansen. De kinderen hebben er flink op geoefend. Je krijgt niet iedere dag de kans om met een Nobelprijswinnaar te dansen, en ze maken gretig van de gelegenheid gebruik. Een van mijn zoons danst met Andrea Ghez. Later zegt hij daarover: „They say ‘never meet your heroes’, but she was amazing.”

Na het bal is er nog een afterparty. Mijn oudste zoon wil er graag naartoe. We blijven daar tot ongeveer half vier. Mijn zoon moet daarna onmiddellijk naar het vliegveld om terug te vliegen naar Los Angeles voor twee examens.

Zondag 11 december

Omdat ik mijn zoon naar het vliegveld bracht, lig ik pas om half zeven ‘s ochtends in bed. Vanwege de jetlag is dat niet zo erg als het klinkt, maar er moet toch slaap ingehaald worden. Gelukkig staat er weinig op het programma. Alleen ’s avonds is er een galadiner in het koninklijk paleis, nu met een kleinere groep. Na afloop van het diner wordt er cognac geserveerd met de mogelijkheid een sigaar te roken. Vooral de Amerikanen, en ik reken mijzelf daar als halve Amerikaan ook bij, staan verbaasd. Ik kan me niet herinneren wanneer de laatste keer is geweest dat ik in een ruimte ben geweest waar gerookt werd.

Maandag 12 december

Als laatste evenement bezoek ik samen met de kinderen in de ochtend een plaatselijke middelbare school. De Nobel Foundation spant zich sterk in om onderzoek en wetenschap in de belangstelling te zetten. Dat had me al geïnspireerd, afgelopen zomer bezocht ik daarom mijn oude middelbare school, het voormalige Peelland College Deurne. Na een presentatie van de Zweedse scholieren over start-ups die ze zelf hadden opgezet, is het tijd voor de terugvlucht. Ik wacht voor de laatste keer netjes tot Johan de deur van de auto opendoet. Morgen weer gewoon met de fiets naar mijn werk.