Het Uur met viroloog Marion Koopmans

Van een bij het grote publiek onbekende wetenschapper werd Marion Koopmans ineens een viroloog in het oog van de storm: aan de tafels waar de grote beslissingen werden genomen, in het volle licht van de talkshows en onder vuur in de donkerste krochten van het internet. Pieter van der Wielen spreekt haar over – natuurlijk – de coronacrisis en wat we daar (niet) van leerden, maar ook over de bedreigingen, het omarmen van kritiek, de volgende pandemie en wat iemand bezielt om een leven aan virussen te wijden.