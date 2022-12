Het uitverkoren meisje en de eigenzinnige kloostergeit

‘Answelica was een geit met tanden die de spiegel van haar ziel waren: groot, scherp en weerbarstig’. Ja, Het boek van Beatrice van de Amerikaanse Kate DiCamillo begint met een openingszin die even onvergetelijk als intrigerend is. De lyrische stijl, de wat spottende ondertoon en het ongewone geitenperspectief van Answelica die een groot rechtvaardigheidsgevoel heeft en daar met duivelse kopstoten strikt naar handelt, zetten direct de toon voor dit miraculeuze verhaal. Het leest als een pastiche op een middeleeuwse legende.

Zoals past bij dat genre, begint het avontuur in een klooster. Daar vindt broeder Edik een met bloed besmeurd meisjeskind slapend naast de eigenzinnige kloostergeit. Al snel blijkt dat het kind geen gewoon meisje is: ze kan lezen en schrijven, terwijl dit alleen is voorbehouden aan geestelijken en geleerden, en voor vrouwen bij wet verboden. Wie haar dit heeft bijgebracht, weet ze niet. Net zomin weet ze waar haar thuis is. Alleen haar naam herinnert ze zich, Beatrice.

Voorspelling

Net als Answelica heeft Edik je hart dan ondertussen veroverd. Aanvankelijk zet DiCamillo hem met gevoel voor ironie neer als een angsthaas, gehinderd door de denkbeeldige echo van de bullebakstem van zijn dode vader en zijn zwalkende linkeroog. Geestig is bijvoorbeeld de scène waarin hij zijn geitenvrees bedwingt door tegen Answelica te praten, en denkt: ‘Help mij, Heer […]. Ik overleg met een geit.’ Vanaf het moment echter dat hij Beatrice omarmt en beseft dat zij het meisjeskind is ‘dat een koning zal onttronen en een grote verandering teweeg zal brengen’, zoals de profetie in de kloosterkronieken voorspelt, verandert hij in een moedig man, gedreven door liefde voor het kind. Als Beatrice moet vluchten voor de soldaten van de koning (die haar geletterdheid vreest en het lot wil bijsturen) is Edik daarom vastbesloten haar te beschermen. Daarbij krijgt hij hulp van de verweesde dorpsjongen Jack Dory en een geheimzinnige woudbewoner.

Achter DiCamillo’s terloopse humor schuilt een somber wereldbeeld. Niet toevallig behoort het klooster tot ‘de Orde van de Kronieken van Droefenis’. En wrang klinkt het begin van hoofdstuk twee: ‘Dit alles vond plaats in een tijd van oorlog. Helaas was het daarmee niet anders dan elke andere tijd.’ Dat ook Beatrice haar portie leed heeft gehad, is niet moeilijk raden: moord, doodslag, verlies van geliefden. ‘Er zijn te veel mensen om te missen’, weet ze. Steeds weer vraagt ze zich af: ‘Wat is dit voor wereld waar ik nu in woon, en hoe moet ik hierin leven?’ Maar DiCamillo biedt haar protagonist gelukkig een uitweg. Net zoals het schlemielige muisje uit haar kinderboek Despereaux (2005) de ene na andere ramp overleeft, omdat hij rotsvast vertrouwt in ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’, put ook Beatrice hoop uit verhalen en de magische kracht van woorden. ‘De wereld’, begrijpt het meisje, ‘kun je spellen.’

Oude overlevering

Dit komt wellicht wat pathetisch over, maar DiCamillo komt ermee weg. De theatrale voorleeszinnen dragen ontegenzeggelijk bij aan de mystieke sfeer, die overigens wordt versterkt door Sophie Blackalls quasi-middeleeuwse illustraties met decoratieve randen en verluchte beginletters van de hoofdstukken. Ook de wijze waarop DiCamillo treffend gebruik maakt van de kracht van de herhaling past de suggestie van een oude overlevering wonderwel. Zo zingt de profetie onophoudelijk door het boek, alsook Beatrices bezwerende woorden ‘wij zullen allen, uiteindelijk, terechtkomen waar we thuishoren’.

Via verschillende verhaallijnen, die na enkele omwegen uiteindelijk kunstig samensmelten, komt dit natuurlijk uit. Voorspelbaar? Ja. Maar dat neemt niet weg dat Het boek van Beatrice een heerlijk meeslepend leesavontuur is waarin een hartverwarmende ode aan de vertelkunst doorklinkt. ‘Ik zou liever verhalen vertellen’, zegt Beatrice veelbetekenend als ze in het klooster moet meeschrijven aan de Kronieken van Droefenis. ‘In verhalen zitten blijdschap en verrassingen.’ En zo is het.