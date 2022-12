Het boorprobleem met pyrex

Je weet het niet, maar bijna iedereen heeft het element boor in een keukenkastje staan. Niet in zuivere vorm, maar als oxide vermengd met silicium tot pyrex of, zoals het Duitse oermerk heet, Duran. Dat glastype is in 1897 uitgevonden door de glastovenaar Otto Schott.

Het hittebestendige boorsilicaatglas kan acute temperatuurverschillen van 180 graden Celsius en meer doorstaan, het kan vaak zo uit de vriezer de oven in. Doordat dit type glas nauwelijks uitzet bij opwarming, levert snelle verhitting of afkoeling geen grote interne structuurspanning op.

De Duitse glazenierszoon Otto Schott (1851-1935) experimenteerde vanaf 1882 in Jena eindeloos. Zo ontstond onder meer het vrijwel perfecte Duitse lenzenglas, dankzij lithium, en dus ook het hittebestendige ‘Jena-glas’ met boor.

Het Amerikaanse boorglas pyrex (vernoemd naar het Grieks voor vuur, ‘pyr’) verscheen pas in 1915, profiterend van de Britse zeeblokkade tegen Duitsland, waardoor glasexport onmogelijk werd. Maar pas op! Inmiddels is niet alle pyrex nog écht boorsilicaat. Tien jaar geleden onthulde het vakblad American Ceramic Society Bulletin dat door allerlei licentieverkopen en Amerikaanse zakenpraktijken al sinds de jaren negentig veel van het pyrexglas helemaal geen extreem hittebestendig borosilicaatglas meer is, maar natronkalkglas (soda lime glass), in feite gewoon standaardglas. Oók mooi glas en zelfs beter bestand tegen vallen op een tegelvloer. Met hardingstechnieken (zoals versnelde afkoeling bij de fabricage) is ook dat boorloze glas redelijk hittebestendig te krijgen, zoals The New York Times onlangs nog aanvoerde ter verdediging van de boorloze pyrexvariant. Maar in het Ceramic Bulletin nemen de boze chemici daar geen genoegen mee: een schok van 80 graden kan natronkalkglas al in de problemen brengen, kleine beschadigingen kunnen fataal worden.

Heldere copyrightafspraken

Een paar jaar geleden beschreef een Amerikaanse glashandelaar hoe simpel je het ‘echte’ pyrex van de natronkalkvariant kunt onderscheiden. Want in Europa hebben we geluk: de Europese Pyrex-fabricage is nog geheel boronsilicaat. Dankzij heldere copyrightafspraken is die variant te herkennen aan de hoofdletters in het merk: PYREX. De temperatuurgevoeligere variant uit Amerika moet kleine letters gebruiken: pyrex. En natronkalkglas heeft een blauwgroenige glans, boorglas is echt kleurloos.

De glasverwarring past het element boor. Met zijn lage atoomnummer 5 zou het een simpel element kunnen lijken, maar door zijn drie vrije elektronen in de buitenste schil kan boor een groot aantal type verbindingen en kristaltypes aan, waarvan zelfs chemici staan te kijken. Twee Duitse scheikundigen besteedden een tijdje terug tientallen pagina’s in het vakblad Angewandte Chemie aan structuuranalyse van verschillende boorverbindingen, vol octahedrons, pentagonale bipyramides, trigondodecahedrons en vierkante antiprisma’s. Hun conclusie: „De vastestofscheikunde van het element boor zit vol boobytraps op alle niveaus, maar dat maakt het element alleen maar interessanter.”

Zelfs de oorsprong van het element is ongewoon. Alle lage atoomnummers, van helium (2) tot aan ijzer (26) worden in de grote kernfusiemachine in het hart van sterren gevormd, behalve boor (en het naastgelegen element Beryllium, atoomnummer 4). Het boor op aarde is afkomstig uit de interstellaire ruimte als daar onder invloed van kosmische straling koolstof en zuurstof uiteenvallen in beryllium, boor en lithium. Daarom is boor zo zeldzaam.