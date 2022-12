Gerommel met ‘krantencontract’ leidt tot ontslag topman postbedrijf Bpost

Door de typische lintbebouwing in Vlaanderen en de vaak afgelegen, vrijstaande woningen in de heuvels van Wallonië is het bezorgen van kranten en tijdschriften in België geen sinecure. Er zijn jaarlijks miljoenen mee gemoeid om de ochtendbladen van pakweg Sint-Job-in-‘t-Goor tot aan Torgny tegen de Franse grens voor half acht in de brievenbus te krijgen. En wat te denken van de tijdschriften, van vakbondsbladen tot het katholieke weekblad Kerk en Leven – oplage bijna 300.000 stuks.

De Belgische regering vindt het echter zo belangrijk dat haar bevolking goed geïnformeerd blijft, dat ze zelf die bezorging grotendeels betaalt, à raison van 170 miljoen euro per jaar. Die subsidie belandt na een aanbestedingsprocedure sinds 2015 telkens bij het Belgische postbedrijf Bpost, voor 51 procent een staatsbedrijf. Nu lijkt bij die aanbestedingsprocedure voor het zogenoemde ‘krantencontract’, van alles te zijn misgegaan. Na een interne audit bij Bpost werd vorige week vrijdag topman Dirk Tirez ontslagen. Hij was al de tweede bestuurder binnen anderhalf jaar die bij Bpost in opspraak raakte en moest opstappen. Het aandeel Bpost daalde afgelopen maandag bijna 10 procent.

Gewiste berichten

In het interne onderzoek zou naar voren zijn gekomen dat er illegale prijsafspraken zijn gemaakt tussen een andere distributeur, de grote krantenuitgeverijen van België en de top van Bpost, met als inzet het subsidiebedrag zo hoog mogelijk te houden in aanloop naar de nieuwe aanbestedingsronde, en eventuele concurrentie buiten de deur te houden. Belgische uitgeverijen spinnen al jaren garen bij het krantencontract; indirect houden zij tientallen miljoenen euro’s over aan de staatssteun.

Het is een van de redenen waarom de twee grootste, DPG Media en Mediahuis (de uitgeverij van NRC) bijna alle Nederlandse kranten hebben kunnen overnemen. Die situatie leidde al eind 2016 al eens tot gesprekken tussen premier Mark Rutte (VVD) en zijn Belgische evenknie Alexander De Croo (Open-VLD), maar nooit tot maatregelen.

Al in augustus startte Bpost, voor de overige 49 procent een beursgenoteerd bedrijf, een audit naar mogelijke malversaties binnen de eigen geledingen. Zowel bestuursvoorzitter Audrey Hanard als oud-topman Tirez beweren het onderzoek te zijn gestart na „signalen” dat er iets niet deugde binnen het bedrijf.

Uit de eerste resultaten van de audit, eind oktober, bleek dat bij de toewijzing van het krantencontract voor de periode 2023 tot 2027 sprake zou zijn geweest van „ongeoorloofde praktijken”. Het onderzoek werd volgens Hanard verbreed met „nieuwe, forensische methoden die het mogelijk maakten ook mailboxen intern te gaan bekijken”, zei ze tijdens een persconferentie. Ook gewiste berichten konden worden teruggehaald. Daarop werd Dirk Tirez „in goed overleg” aanvankelijk alleen nog op non-actief gesteld.

Het onderzoek werd sindsdien uitgebreid naar het Belgisch gerecht en de mededingingswaakhond BMA. Die laatste deed eind oktober invallen bij onder andere DPG Media in België. Op basis van nieuwe informatie werd Tirez op vrijdag 9 december ‘zonder vergoeding’ ontslagen, naar verluidt niet omdat hij zelf betrokken is bij mogelijke wetsovertredingen, maar omdat uit verwijderd e-mailverkeer zou blijken dat hij wist van de illegale prijsafspraken, maar niet scherp handelde. „De bewijslast tegen hem is doorslaggevend genoeg voor de Raad van Bestuur om tot dit besluit te komen”, aldus Bpost-woordvoerder Veerle Van Mierlo.

In een reactie op LinkedIn schrijft Tirez dat hij gedurende zijn carrière zijn integriteit nooit heeft laten varen en daarom zelf vroeg om het interne onderzoek. „Daarom heb ik ook altijd geweigerd een nieuw krantencontract met de Belgische staat te ondertekenen.” Ondanks zijn ontslag zegde Tirez zijn volledige medewerking toe aan lopende onderzoeken.

Duizenden banen

Naast topman Dirk Tirez werden ook directeur national operations Nicolas Meire en Tom Vermeirsch, commercieel directeur van dochterbedrijf AMP, ontslagen. Meire zou volgens berichtgeving in De Standaard het initiatief hebben genomen om het met de uitgeverijen en een andere distributeur op een akkoordje te gooien, zodat Bpost het nieuwe krantencontract voor de periode tot 2027 zonder problemen kon binnenslepen. De rol van Vermeirsch is nog onduidelijk.

Het krantencontract verdeelt de Belgische politiek al jaren. Vooral de liberale en socialistische partijen staan in het dossier lijnrecht tegenover elkaar. Het was Michael Freilich, Kamerlid namens het Vlaams-nationalistische N-VA, die in oktober door een „anonieme klokkenluider” bij Bpost over de zaak werd getipt. Sindsdien bijt hij zich vast in de zaak. Het krantencontract ziet hij het liefst helemaal verdwijnen. Ook het liberale Open-VLD en het Franstalige MR willen ervan af.

De sociaal-democratische PS, die Bpost-voorzitter Hanard voordroeg en met Pierre-Yves Dermagne de minister leverde die gaat over het krantencontract, vreest zonder de miljoenensubsidie voor duizenden banen, vooral in Wallonië. Op het kabinet van Dermagne wachten ze de resultaten van het onderzoek af voor ze inhoudelijk reageren. Die resultaten zouden volgens Petra De Sutter (Groen), als minister van overheidsbedrijven verantwoordelijk voor Bpost, nog tot in januari op zich laten wachten.

Uit begrotingsonderhandelingen eerder dit jaar rolde een compromis over het krantencontract: vanaf 2024 krijgt Bpost 50 miljoen euro minder subsidie voor de bezorging van kranten en tijdschriften. De vraag is of de subsidie in de nabije toekomst überhaupt politiek nog wel houdbaar is, als straks mogelijk blijkt dat er jarenlang mee gesjoemeld werd.